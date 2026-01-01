HeyGen vs Synthesia:
どちらのAI動画ジェネレーターが最適？
HeyGen と Synthesia の機能を比較しながら、AI 動画ジェネレーター比較の一環として、お客様のニーズに最も適した製品を一緒に見つけましょう。
- クレジットカード不要
- 1000以上のアバター
- ビデオエージェント
機能を並べて比較
HeyGen と Synthesia は、AI 生成動画の作成と編集において人気のあるプラットフォームです。どちらも、AI ヒューマンアバターの生成やテキスト読み上げ機能など、動画編集におけるさまざまな作業を AI アルゴリズムで自動化します。自分に最適なツールを選ぶには、複数の比較表で機能、顧客レビュー、料金を見比べてください。
HeyGen
Synthesia
ストックアバター
カスタムスタジオアバター
カスタムWebアバター
カスタム写真アバター
カスタムAI衣装アバター
感情
ジェスチャー
リップシンク
4.7/5
4.5/5
複数のアバターを同時に表示
アバタースタイル
フェイススワップ
料金プランを比較
提供される機能に加えて、価格はAI動画ジェネレーターを選ぶ際の重要な要素です。では、AI動画作成ツールとしての価格と価値の面で、HeyGenはSynthesiaと比べてどうなのでしょうか？
Free Plan
Creator
Team
HeyGen 料金
$ 0
$ 29/month
$ 69/month
Starter
Corporate
Synthesiaの料金
$ 29/month
Custom pricing
SynthesiaではなくHeyGenを選ぶ3つの利点
チャートの情報が多すぎますか？最高のAI動画ジェネレーターを探す中で、HeyGenをSynthesiaより選ぶ理由となる、わかりやすい3つのメリットをご覧ください。
より高品質なAIアバター
HeyGen は、優れたリップシンク、より自然なアバターの動き、そしてより幅広いスタイルと外見のバリエーションを誇ります。これにより、AI 生成動画でよく見られる、不気味の谷による違和感が解消されます。
さらに多彩なアバタータイプと機能
HeyGen は、Avatar Pro、Avatar Lite、Talking Photo など、さまざまなアバタータイプと機能をサポートしています。これらの AIアバター は、動画制作においてクローズアップ、半身、サークルビューの3つの表示モードに対応しており、AI動画生成をさらに強化する独自の FaceSwap 機能も備えています。
高度な動画編集とメディア機能
HeyGen は高性能なAI 動画ジェネレーターであり、必要なビルトインツールをすべて備え、より幅広いメディア要素をサポートします。さらに、ChatGPT による AI スクリプト、自動翻訳、URL から動画を生成する機能を搭載しており、生成 AI 動画技術によって動画制作の効率を高めます。
HeyGen と他の選択肢の比較
AI動画ジェネレーターの比較という観点では、HeyGenのユニークな機能を他のサービスと見比べてみることは大いに役立ちます。Synthesia、Veed.io、Colossyan、Deepbrain などの代替サービスと比べても、HeyGen は高品質さ、柔軟性、そして魅力的なAI動画コンテンツを制作するためのオールインワンソリューションとして際立っています。今すぐ HeyGen を体験し、無料トライアルから始めて、あなたの動画を驚くほど魅力的なものにしましょう。
よくある質問
なぜ Synthesia ではなく HeyGen を選ぶべきなのですか？
HeyGen は、優れたリップシンクと自然な動きにより、違和感のない高品質な AI アバターを提供します。HeyGen の機能をチェックして、無料トライアルを今すぐ始めましょう。
HeyGen には何ができますか？
HeyGen は、高度な AI アルゴリズムを活用した AI 動画生成ツールを提供しており、優れた動画編集機能、メディア要素、AI スクリプト、自動翻訳などを通じて、動画編集を強力にサポートします。
HeyGenで動画を作成するにはどうすればいいですか？
使いやすいインターフェース上で、AIアバターを活用した動画制作や、独自のFaceSwap機能など、さまざまなアバタータイプと機能を使って動画を作成できます。
HeyGenには無料トライアルはありますか？
はい、HeyGen では AI 動画生成の豊富な機能をお試しいただける無料トライアルをご用意しています。まずは無料トライアルを開始して、実際に体験してみてください。
HeyGenの料金プランにはどのようなものがありますか？
HeyGen の料金プランは競争力のある価格設定となっており、さまざまなニーズに対応する柔軟なオプションを通じて高い価値を提供します。