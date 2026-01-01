AI動画ジェネレーター徹底比較ガイド
AI動画ジェネレーターであるHeyGenやElaiの登場により、あらゆる規模のビジネスが動画コンテンツをより手軽かつパーソナライズして活用できるようになりました。ただし、これらのツールはすべて同じというわけではありません。本AI動画ジェネレーター比較では、主要な機能や価格の違いを掘り下げ、特にHeyGenのアバター品質とカスタマイズ性が、競合製品と比べてどのように優れた動画を生み出すのかに焦点を当てます。さらに、AI動画ジェネレーターの活用事例をチェックして、その幅広い活用シーンを確認してみてください。
HeyGen
Elai
G2評価
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
料金
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
ストックアバター
120+
120+
言語
170+
75+
声のアクセント
300+
300+
AIスクリプト生成
ストックスクリプトテンプレート
200+
160+
音楽メディア
90+
70+
カスタマーサポート
24/7
*年額一括払いの場合
製品機能を比較
HeyGen と Elai は、ビジネスの成長を促進し、動画制作を強化するために作られた、使いやすい AI 動画ジェネレーターです。どちらのプラットフォームも、リアルな AI アバターと自然なテキスト読み上げ機能を提供します。しかし、機能やサポート体制には大きな違いがあります。高品質、高度なカスタマイズ性、そしてより幅広いアバター・音楽スタイル・言語の選択肢を重視する方にとっては、この AI 動画ジェネレーター比較において HeyGen が際立っています。Elai は基本的なタスクには対応できますが、機能が限られているため、独自のブランドアイデンティティを高めるために必要なツールには及びません。こうしたディープフェイク動画とその影響が、動画コンテンツにおける、より高度なパーソナライゼーションの必要性を強く示しています。
HeyGen
Elai
ストックアバター
250+
129+
カスタムスタジオアバター
カスタムWebアバター
カスタム写真アバター
カスタムAI衣装アバター
リップシンク
4.7/5
2.5/5
アバタースタイル
フェイススワップ
料金プランを比較
価格設定は、最適なAI動画ジェネレーターを選ぶうえで極めて重要な要素です。HeyGen では、初心者でも利用可能なコンテンツ3分分を無料で使って動画制作を始めることができますが、Elai が提供するのは1分のみです。HeyGen にはさまざまな予算に対応できるようカスタマイズされた料金プランが用意されています。
Free
Creator
Team
Enterprise
HeyGenの料金（年額一括払いの場合）
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
HeyGen 対 Elai のカスタマーレビュー
HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
なぜElaiではなくHeyGenを選ぶべきなのか？
多くの基本機能を共有しつつも、HeyGen のアバター品質とカスタマイズ性は他の追随を許しません。超パーソナライズされた動画を作成するうえで、HeyGen はより多彩なアバタースタイル、豊富な動画テンプレート、そして多言語対応によって優れた体験を提供します。
アバター
HeyGen には 250 体以上のストックアバターに加え、カスタム AI 衣装、スタジオアバター、そして独自の FaceSwap 機能があります。リップシンク技術も Elai より優れており、Elai は 120 体のストックアバターしか提供しておらず、FaceSwap 機能も備えていません。
テンプレート
HeyGen では、400 以上のプロ仕様ビデオテンプレートにアクセスでき、ライブラリも頻繁に更新されています。一方、Elai が提供するテンプレートは 160 点強にとどまるため、HeyGen ユーザーは、魅力的な動画を素早く作成・カスタマイズするうえで 88％ もの優位性を持つことになります。
音声機能
HeyGen では、ユーザーが AI 音声の速度やピッチを調整したり、自分の声の録音をアップロードしたり、オンラインで録音したりできます。これは Elai にはない機能です。さらに HeyGen は、複数ユーザー用のシートとゲストアクセスを提供することで、場所を問わないチームコラボレーションを促進し、動画制作プロセスを効率化します。
HeyGen と他の選択肢の比較
HeyGenの主な機能を比較
HeyGen を Synthesia、Veed.io、Colossyan、Deepbrain などのツールと比較すると、その品質の高さ、柔軟性、そして充実した機能により、HeyGen が優れていることは明らかです。
動画制作があなたのスーパーパワーになりました
エンタープライズレベルのセキュリティと管理者コントロールを備えた単一のワークスペースから、トレーニング、マーケティング、セールス、社内向けコンテンツを一括して作成できます。
私たちの言葉だけを鵜呑みにしないでください。
HeyGenは、世界最高峰のクリエイターたちから信頼されています。
G2で5点満点中4.7という高評価と、数多くの表彰を獲得しています。
- クレジットカード不要
- 1000体以上のアバター
「このツールはとても使いやすく、役立つステップごとの手順が用意されています。カスタムAI動画アバターも完璧に動作しており、無料プランでも私のニーズを十分に満たしてくれます。」
"HeyGen は、AI 動画コンテンツ制作において非常に直感的で使いやすいツールです。アバターのクオリティとリップシンクの精度には感心しており、動画がとても自然に見えます。"
「今では、はるかに短い時間で、しかも出張なしでこれが実現できています。カジュアルな服装のまま座って、すべての動画を一気に撮影できるので、毎週何時間もの時間を節約できています。」
「以前は数日かかっていた作業が、今では数時間で終わります。HeyGen は、クオリティを一切妥協することなく、これまでにないスピードで動画制作を加速してくれます。」
「私はあまりテクノロジーに詳しくありませんが、HeyGen はとても使いやすいです。最初のトライでプロ並みの動画を作ることができました。本当に気に入っています。」
「最初は半信半疑でしたが、AIのクオリティには本当に驚かされました。音声もアバターも一流です。おかげで私たちのワークフローが確実に効率化されました。」
The fastest-growing product on G2 for a reason
よくある質問
HeyGen と Elai の両方は使いやすいですか？
HeyGen と Elai のデザイナーはユーザーフレンドリーさを重視してそれらを作成しており、企業は簡単に利用して動画制作を強化できます。
HeyGen や Elai は無料で利用できますか？
HeyGen には、最大3分までの動画を作成できる無料プランがあります。まずはこのプランから始めるのがおすすめです。
HeyGenでAI動画を作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenで動画を作成するには、アバターとテンプレートを選択します。さらに、コンテンツに合わせてテキスト読み上げ機能をカスタマイズすることもできます。これにより、スムーズなユーザー体験が実現します。
顧客の声ではHeyGenについてどのように評価されていますか？
お客様の声からは、HeyGen の優れたカスタマイズ性とアバター品質への高い満足度がうかがえ、競合他社に対する優位性が際立っています。