HeyGen vs D-ID
AI生成トーキングヘッド比較
HeyGen と D-ID は、ユーザーが簡単にトーキングアバター動画を作成できるようにする、代表的な AI 動画ツールです。どちらのプラットフォームも生成 AI を活用して動画制作を効率化しますが、機能、使いやすさ、出力品質の面で違いがあります。本比較では、主な違いを分かりやすく解説し、どちらのツールがあなたのニーズにより適しているか判断する手助けをします。
機能セットの違い
HeyGen
D-ID
リップシンク
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
歯の鮮明さ
⭐⭐⭐⭐
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表情
⭐⭐⭐⭐
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頭の動き
⭐⭐⭐⭐
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解像度
⭐⭐⭐⭐
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音声の自然さ
⭐⭐⭐⭐
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ボイスクローン
背景の削除
10分以上の長さ
無料枠と料金プラン
3 free videos every month, affordable unlimited plans.
No monthly free quota or unlimitd plans.
SynthesiaではなくHeyGenを選ぶ3つのメリット
選択肢が多すぎて迷っていませんか？ここでは、主要なAI動画作成ツールであるSynthesiaではなくHeyGenを選ぶべき3つの大きな理由をご紹介します。AI動画作成ツール。
より高品質なAIアバター
HeyGen は、優れたリップシンクとより自然なアバターの動き、幅広いアバタースタイルを提供し、AI 技術でありがちな不気味の谷現象を効果的に解消します。これにより際立った存在となるAI 動画ジェネレーターであり、リアルな AI 生成動画コンテンツの制作に最適です。
さらに多彩なアバタータイプと機能
多彩なアバタータイプと機能をご利用いただけます：Avatar Pro、Avatar Lite、そしてTalking Photo。それぞれのアバターは、クローズアップ・半身・サークルビューの3つの表示モードに対応しており、さらにユニークなFaceSwap機能も搭載。これにより、この最高峰のAI動画ジェネレーターの活用シーンが一段と広がります。
高度な動画編集とメディア機能
HeyGen は、動画制作に必要なあらゆる機能を標準搭載しており、より幅広いメディア要素を扱うことができます。ChatGPT による AI スクリプト、自動翻訳機能、URL から動画を生成する機能などを備えているため、初心者から上級者まで幅広いユーザーにとって優れた動画 AI ジェネレーターです。
HeyGen と他の選択肢の比較
HeyGenの優れた機能を徹底比較
Synthesia、Veed.io、Colossyan、Deepbrain と比較すると、HeyGen は高品質で柔軟性が高く、あらゆる機能を一体化して備えており、AI動画制作の体験をさらに向上させる最高のAI動画ジェネレーターとして際立っています
HeyGen を D-ID より選ぶべき 6 つの理由
完全な動画編集ツール
HeyGen があれば、プロ品質の動画を作るために複数のツールを使い分ける必要はありません。動画クリエイターに必要な主要な機能がすべて 1 か所にまとまっており、AI 動画制作のプロセスを効率化できます。
340以上の言語とアクセント
高品質なAI音声ナレーションのメリットを動画で活用し、この多機能な無料AI動画ジェネレーターを使って、大規模なコンテンツのローカライズをシームレスに実現しましょう。
300以上の動画テンプレート
HeyGen には、完全にカスタマイズ可能で非常に使いやすい、完璧に作り込まれた300以上の動画テンプレートが用意されており、意欲的なクリエイターにとって最優先の選択肢となっています。
最高品質のAIアバター
HeyGen を使えば、より自然なリップシンクや滑らかな動き、そして豊富なアバターオプションにより、AI 動画制作プロジェクトにプロフェッショナルな仕上がりを加えることができます。
自動キャプション
HeyGen は、音声や動画コンテンツの字幕作成プロセスを効率化する「動画の自動字幕機能」により際立っており、AI動画クリエイターのツールキットに欠かせない存在となっています。
4.8／5の高評価
G2で500件以上のレビューを獲得しているHeyGenは、最も信頼できるAI動画作成ツールとして高く評価されており、急速に進化する動画制作の世界において、その価値を証明しています。
動画制作があなたの最強の武器になりました
エンタープライズレベルのセキュリティと管理者コントロールを備えた単一のワークスペースから、トレーニング、マーケティング、セールス、社内向けコンテンツを一括して作成できます。
私たちの言葉だけを鵜呑みにしないでください。
HeyGen は、世界最高峰のクリエイターたちから信頼されています。
G2で5点満点中4.7という高評価と、数多くの表彰を獲得しています。
- クレジットカード不要
- 1000以上のアバター
「このツールはとても使いやすく、役立つステップごとの手順が用意されています。カスタムAIビデオアバターも問題なく動作し、無料プランでも私のニーズを十分満たしてくれます。」
"HeyGen は、AI 動画コンテンツ制作において非常に直感的で使いやすいツールです。アバターのクオリティとリップシンクの精度には驚かされ、動画がとても自然に見えました。"
「今では、はるかに短い時間で、しかも出張の必要もなく実現できています。カジュアルな服装のまま座って、すべての動画を一度で撮り終えられるので、毎週何時間もの時間を節約できています。」
「以前は数日かかっていた作業が、今では数時間で終わります。HeyGen は、クオリティを一切妥協することなく、これまでにないスピードで動画制作を加速してくれます。」
「私はあまりテクノロジーに詳しくありませんが、HeyGen はとても使いやすいです。最初のトライでプロ並みの動画を作れました。本当に気に入っています。」
最初は半信半疑でしたが、AIのクオリティには本当に驚かされました。音声もアバターも一流で、間違いなく私たちのワークフローをより効率的にしてくれています。
The fastest-growing product on G2 for a reason
よくある質問
AI動画制作にHeyGenを利用するメリットは何ですか？
HeyGen は、現実的なリップシンクと自然な動き、豊富なアバタースタイル、そして違和感（いわゆる「不気味の谷」）を感じさせない高度な動画編集機能により、他社を上回る高品質な AI アバターを提供します。
HeyGenは他のAI動画生成ツールと比べてどう違いますか？
HeyGen は、300 を超える動画テンプレートと 340 以上の言語サポートなど、充実した機能を備えている点で際立っており、AI 生成動画のリアリティとリーチを大きく高めます。
HeyGenを使ってAI動画を無料で作成できますか？
HeyGen ではトライアルが提供されており、無料でプラットフォームを使い始めて本格的に導入する前に、その強力な動画作成機能を体験できます。
HeyGen は D-ID と比べてどのような独自機能を提供していますか？
HeyGen は、自動キャプション、高性能な AI アバター、そして豊富なカスタマイズ可能なテンプレートと機能を備えた、完全な動画編集ソリューションを提供します。
HeyGenでAIプレゼンター動画を作成するにはどうすればよいですか？
HeyGen を使って AI プレゼンター動画を作成するには、画像と音声をアップロードし、動きやスタイルを自由にカスタマイズできる、まるで本物のように話すアバターを生成します。