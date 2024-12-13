Apprentissage & Développement
Développer, localiser et mettre à l'échelle
formation et développement
cours avec vidéo IA
Que vous intégriez de nouveaux employés, déployiez des programmes de formation ou diffusiez des connaissances à travers des équipes mondiales, la plateforme vidéo IA de HeyGen facilite la création de contenus de formation captivants et personnalisés. Dynamisez votre main-d'œuvre avec des expériences d'apprentissage percutantes qui produisent des résultats concrets.
Avantages et valeur
Stimuler l'engagement des apprenants
avec une formation vidéo personnalisée
Dans l'environnement commercial effréné d'aujourd'hui, l'ancien modèle d'apprentissage en entreprise n'est plus efficace. La plateforme vidéo IA de HeyGen permet aux employés d'apprendre à leur propre rythme grâce à des vidéos interactives et captivantes, adaptées à tout objectif de formation.
Apprentissage interactif
Jouez des rôles avec des avatars interactifs pour personnaliser des vidéos de formation à l'intégration, d'entreprise, de sécurité et de conformité pour différents rôles, équipes, lieux ou niveaux d'apprentissage.
Vidéos multilingues
Briser les barrières linguistiques en utilisant des vidéos générées par IA pour traduire des formations dans plus de 170 langues et dialectes, avec des avatars synchronisés aux lèvres.
Mettez à jour à tout moment
Les politiques changent. Votre formation aussi devrait évoluer. Mettez à jour les scripts vidéo et régénérez le contenu existant en quelques minutes avec la vidéo IA. Pas besoin de refaire des prises ou de créer de nouvelles vidéos.
Cas d'utilisation
Générez un véritable impact sur l'apprentissage
pour toute intégration ou formation
HeyGen permet aux équipes de créer des expériences de formation sur mesure, de la conformité au développement des employés et à l'amélioration continue des compétences. Notre plateforme vidéo IA rend facile la mise à l'échelle de l'apprentissage impactant sans sacrifier la qualité ou la rapidité.
Cours d'apprentissage
Évitez les cycles de production longs et générez des cours d'apprentissage de haute qualité en quelques minutes, que vous créiez une conférence, un tutoriel ou un guide étape par étape.
Formation basée sur les compétences
Créez facilement des vidéos IA qui rendent la formation basée sur les compétences plus interactive, captivante et efficace, conduisant à de meilleurs taux d'achèvement et résultats.
Formation en entreprise
Transformez n'importe quel cours basé sur du texte en vidéos de formation d'entreprise de haute qualité qui améliorent la compréhension et la rétention des connaissances sans nécessiter d'équipes de production coûteuses.
Formation à la sécurité
Permettre aux équipes de créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles sans nécessiter de ressources de production coûteuses.
Formation d'intégration
Générez une formation d'intégration cohérente et professionnelle, personnalisez-la pour des équipes spécifiques et traduisez-la pour n'importe quelle région.
“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”
Cours d'apprentissage
Apprenez à créer des leçons vidéo de cours d'apprentissage structurées et professionnelles en utilisant des avatars IA, des voix off et des aides visuelles
Vidéos tutoriels
Découvrez à quel point il est facile de créer des vidéos explicatives claires et professionnelles avec HeyGen, sans nécessiter de caméra ni de compétences en montage.
Formation basée sur les compétences
Que vous enseigniez des procédures de sécurité ou des compétences logicielles, ce tutoriel vous guide sur la manière de créer des vidéos de formation basées sur les compétences avec HeyGen.
Intégrations d'applications
Intégrez HeyGen dans
vos flux de travail existants
Intégrez-vous de manière transparente à votre flux de travail existant pour rationaliser votre processus. HeyGen se connecte sans effort aux plateformes principales afin que vous puissiez créer, partager et mettre à l'échelle des vidéos sans perdre le rythme.
Clay
Automatisez la narration vidéo à grande échelle. Avec HeyGen et Clay, créez des vidéos de vente et de marketing personnalisées qui captivent votre public.
Tolstoy
Avec HeyGen et Tolstoy, vous pouvez utiliser des avatars IA pour présenter des produits, guider les spectateurs et stimuler les ventes directement depuis votre site e-commerce.
Repurpose.io
Avec HeyGen et Repurpose.io, vous pouvez créer et diffuser des vidéos IA captivantes sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, en maintenant un contenu optimisé et cohérent.
Mindstamp
Avec HeyGen et Mindstamp, vous pouvez ajouter des quiz, des formulaires et plus encore à vos vidéos pour engager votre public et augmenter la participation.
Hubspot
Avec HeyGen et HubSpot, vous pouvez publier un article de blog et instantanément le transformer en un résumé vidéo de style influenceur, idéal pour les réseaux sociaux.
Zapier
Avec HeyGen et Zapier, vous pouvez créer des vidéos alimentées par l'IA en plus de 175 langues et automatiser les flux de travail en les reliant à des milliers d'applications.
Canva
Transformez des designs statiques en vidéos animées par l'IA. Avec HeyGen et Canva, vous pouvez donner vie à vos visuels en convertissant les designs Canva en contenu vidéo dynamique.
Adobe Express
Transformez des images époustouflantes en récits vidéo. Avec HeyGen et Adobe Express, vous pouvez convertir des images en narration visuelle dynamique.
Les normes de confiance et de sécurité les plus élevées
HeyGen adhère aux normes mondiales et assure la tranquillité d'esprit pour les exigences de conformité de votre organisation. Notre équipe dédiée à la Confiance & Sécurité garantit la sécurité de vos données et l'utilisation éthique de notre IA.
FAQ sur la formation et le développement
HeyGen facilite la création d'une large gamme de matériaux de formation—allant de l'intégration et la conformité au développement des compétences et à la formation au leadership. Vous pouvez personnaliser chaque vidéo en fonction du public, de la langue et du niveau d'apprentissage.
Pas du tout. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser pour les professionnels de la formation et du développement. Il suffit de choisir un avatar IA, de taper votre script et de générer votre vidéo en quelques minutes, sans aucune expérience en montage ou en production nécessaire.
Oui. Avec des modèles de vidéo dynamiques, vous pouvez personnaliser le contenu par rôle, département, emplacement ou langue, à grande échelle et sans avoir à réenregistrer.
HeyGen prend en charge plus de 170 langues et dialectes, avec des avatars synchronisés aux lèvres de manière réaliste, facilitant ainsi la localisation du contenu de formation pour des équipes internationales.
Vous pouvez facilement exporter vos vidéos HeyGen et les télécharger sur n'importe quelle plateforme d'apprentissage ou LMS. Nous prenons également en charge les intégrations et les options d'incrustation pour une expérience d'apprentissage fluide.
Oui. HeyGen propose une sécurité de niveau entreprise, incluant l'authentification unique (SSO), le chiffrement des données, et la conformité avec les normes de l'industrie—ainsi votre contenu de formation reste sécurisé.
La plupart des équipes sont opérationnelles en une journée. L'interface intuitive de HeyGen et les modèles prêts à l'emploi signifient que vous pouvez commencer à produire des vidéos professionnelles presque immédiatement, sans longue formation ni configuration nécessaire.
Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez facilement modifier des scripts, changer d'avatars ou localiser du contenu sans repartir de zéro, ce qui simplifie la mise à jour des supports de formation.