Apprentissage & Développement

Développer, localiser et mettre à l'échelle

formation et développement

cours avec vidéo IA

Que vous intégriez de nouveaux employés, déployiez des programmes de formation ou diffusiez des connaissances à travers des équipes mondiales, la plateforme vidéo IA de HeyGen facilite la création de contenus de formation captivants et personnalisés. Dynamisez votre main-d'œuvre avec des expériences d'apprentissage percutantes qui produisent des résultats concrets.

Avantages et valeur

Stimuler l'engagement des apprenants

avec une formation vidéo personnalisée

Dans l'environnement commercial effréné d'aujourd'hui, l'ancien modèle d'apprentissage en entreprise n'est plus efficace. La plateforme vidéo IA de HeyGen permet aux employés d'apprendre à leur propre rythme grâce à des vidéos interactives et captivantes, adaptées à tout objectif de formation.

Apprentissage interactif

Jouez des rôles avec des avatars interactifs pour personnaliser des vidéos de formation à l'intégration, d'entreprise, de sécurité et de conformité pour différents rôles, équipes, lieux ou niveaux d'apprentissage.

Vidéos multilingues

Briser les barrières linguistiques en utilisant des vidéos générées par IA pour traduire des formations dans plus de 170 langues et dialectes, avec des avatars synchronisés aux lèvres.

Mettez à jour à tout moment

Les politiques changent. Votre formation aussi devrait évoluer. Mettez à jour les scripts vidéo et régénérez le contenu existant en quelques minutes avec la vidéo IA. Pas besoin de refaire des prises ou de créer de nouvelles vidéos.

Cas d'utilisation

Générez un véritable impact sur l'apprentissage

pour toute intégration ou formation

HeyGen permet aux équipes de créer des expériences de formation sur mesure, de la conformité au développement des employés et à l'amélioration continue des compétences. Notre plateforme vidéo IA rend facile la mise à l'échelle de l'apprentissage impactant sans sacrifier la qualité ou la rapidité.

Cours d'apprentissage

Évitez les cycles de production longs et générez des cours d'apprentissage de haute qualité en quelques minutes, que vous créiez une conférence, un tutoriel ou un guide étape par étape.

Formation basée sur les compétences

Créez facilement des vidéos IA qui rendent la formation basée sur les compétences plus interactive, captivante et efficace, conduisant à de meilleurs taux d'achèvement et résultats.

Formation en entreprise

Transformez n'importe quel cours basé sur du texte en vidéos de formation d'entreprise de haute qualité qui améliorent la compréhension et la rétention des connaissances sans nécessiter d'équipes de production coûteuses.

Formation à la sécurité

Permettre aux équipes de créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles sans nécessiter de ressources de production coûteuses.

Formation d'intégration

Générez une formation d'intégration cohérente et professionnelle, personnalisez-la pour des équipes spécifiques et traduisez-la pour n'importe quelle région.

Formation sur la conformité

Éliminez les obstacles à la production pour produire rapidement des vidéos de formation à la conformité de haute qualité à grande échelle, en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité.

Témoignages clients

Voyez comment les leaders en formation et développement

les équipes développent la création de vidéos

Equity Trust fournit des vidéos professionnelles 5 fois plus rapidement

Jean-MarieJean-Marie

“With HeyGen, things become less complex and more intuitive. While using AI can be intimidating, the flow with HeyGen makes it easy to navigate, and allows our team to save time and money all while keeping Sibelco employees safe.”

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager at Sibelco,Sibelco

Comment ça marche

Créez des cours L&D efficaces

avec des outils vidéo IA modernes

Créer des vidéos de formation de haute qualité n'a jamais été aussi simple. Choisissez un modèle, personnalisez-le avec la plateforme vidéo IA de HeyGen, et générez une formation impressionnante en quelques minutes.

Cours d'apprentissage

Apprenez à créer des leçons vidéo de cours d'apprentissage structurées et professionnelles en utilisant des avatars IA, des voix off et des aides visuelles

Vidéos tutoriels

Découvrez à quel point il est facile de créer des vidéos explicatives claires et professionnelles avec HeyGen, sans nécessiter de caméra ni de compétences en montage.

Formation basée sur les compétences

Que vous enseigniez des procédures de sécurité ou des compétences logicielles, ce tutoriel vous guide sur la manière de créer des vidéos de formation basées sur les compétences avec HeyGen.

Formation en entreprise

Apprenez à rationaliser la formation de vos employés et à créer des vidéos d'entreprise professionnelles et conformes à votre image de marque en utilisant HeyGen.

Intégrations d'applications

Intégrez HeyGen dans

vos flux de travail existants

Intégrez-vous de manière transparente à votre flux de travail existant pour rationaliser votre processus. HeyGen se connecte sans effort aux plateformes principales afin que vous puissiez créer, partager et mettre à l'échelle des vidéos sans perdre le rythme.

ChatGPT

Prenez du texte et transformez-le en visuels prêts à l'emploi. Avec HeyGen et ChatGPT, vous pouvez transformer des réponses textuelles d'IA en vidéos d'IA de haute qualité.

Les normes de confiance et de sécurité les plus élevées

HeyGen adhère aux normes mondiales et assure la tranquillité d'esprit pour les exigences de conformité de votre organisation. Notre équipe dédiée à la Confiance & Sécurité garantit la sécurité de vos données et l'utilisation éthique de notre IA.

FAQ sur la formation et le développement

HeyGen facilite la création d'une large gamme de matériaux de formation—allant de l'intégration et la conformité au développement des compétences et à la formation au leadership. Vous pouvez personnaliser chaque vidéo en fonction du public, de la langue et du niveau d'apprentissage.

Pas du tout. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser pour les professionnels de la formation et du développement. Il suffit de choisir un avatar IA, de taper votre script et de générer votre vidéo en quelques minutes, sans aucune expérience en montage ou en production nécessaire.

Oui. Avec des modèles de vidéo dynamiques, vous pouvez personnaliser le contenu par rôle, département, emplacement ou langue, à grande échelle et sans avoir à réenregistrer.

HeyGen prend en charge plus de 170 langues et dialectes, avec des avatars synchronisés aux lèvres de manière réaliste, facilitant ainsi la localisation du contenu de formation pour des équipes internationales.

Vous pouvez facilement exporter vos vidéos HeyGen et les télécharger sur n'importe quelle plateforme d'apprentissage ou LMS. Nous prenons également en charge les intégrations et les options d'incrustation pour une expérience d'apprentissage fluide.

Oui. HeyGen propose une sécurité de niveau entreprise, incluant l'authentification unique (SSO), le chiffrement des données, et la conformité avec les normes de l'industrie—ainsi votre contenu de formation reste sécurisé.

La plupart des équipes sont opérationnelles en une journée. L'interface intuitive de HeyGen et les modèles prêts à l'emploi signifient que vous pouvez commencer à produire des vidéos professionnelles presque immédiatement, sans longue formation ni configuration nécessaire.

Absolument. Avec HeyGen, vous pouvez facilement modifier des scripts, changer d'avatars ou localiser du contenu sans repartir de zéro, ce qui simplifie la mise à jour des supports de formation.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

