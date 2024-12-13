Témoignages clients
Comment trivago a utilisé HeyGen pour localiser des publicités télévisées dans 30 marchés
Trivago a utilisé HeyGen pour réduire le temps de production, diminuer les coûts et localiser les publicités dans 30 marchés plus rapidement que jamais, tout en conservant une image de marque cohérente dans le monde entier.
Pierre de Rosette
Découvrez comment Rosetta Stone améliore l'apprentissage des langues avec les outils IA de HeyGen, en créant du contenu vidéo multilingue captivant qui brise les barrières efficacement.
Pyne
Découvrez comment Pyne a utilisé la technologie vidéo IA pour améliorer l'engagement et rationaliser la création de contenu. Lisez l'étude de cas complète sur HeyGen.
Forum économique mondial
Découvrez comment le Forum économique mondial a utilisé l'IA de HeyGen pour délivrer des discours multilingues, transcendant les barrières linguistiques et atteignant un public mondial.
Trivago
Copient.ai
Copient.ai est une plateforme avancée de formation en IA qui simule des interactions clients réalistes et non scénarisées dans un environnement sûr pour la pratique agile de la vente.