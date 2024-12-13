Témoignages clients

Comment trivago a utilisé HeyGen pour localiser des publicités télévisées dans 30 marchés

Trivago a utilisé HeyGen pour réduire le temps de production, diminuer les coûts et localiser les publicités dans 30 marchés plus rapidement que jamais, tout en conservant une image de marque cohérente dans le monde entier.

video thumbnail

Plus de 85 000 clients

E-LearningVideo Translation

Pierre de Rosette

Découvrez comment Rosetta Stone améliore l'apprentissage des langues avec les outils IA de HeyGen, en créant du contenu vidéo multilingue captivant qui brise les barrières efficacement.

altalt
MarketingSalesAvatar Video

Pyne

Découvrez comment Pyne a utilisé la technologie vidéo IA pour améliorer l'engagement et rationaliser la création de contenu. Lisez l'étude de cas complète sur HeyGen.

altalt
E-LearningVideo Translation

Forum économique mondial

Découvrez comment le Forum économique mondial a utilisé l'IA de HeyGen pour délivrer des discours multilingues, transcendant les barrières linguistiques et atteignant un public mondial.

altalt
MarketingVideo Translation

Trivago

Découvrez comment trivago a utilisé le traducteur HeyGen AI pour réduire de moitié le temps de post-production, économisant 3 à 4 mois, et localiser les publicités de manière efficace sur 30 marchés.

altalt
E-LearningInteractive Avatar

Copient.ai

Copient.ai est une plateforme avancée de formation en IA qui simule des interactions clients réalistes et non scénarisées dans un environnement sûr pour la pratique agile de la vente.

altalt
TrainingAvatar Video

Sibelco

Sibelco a amélioré la sécurité et la formation d'entreprise en utilisant la plateforme vidéo HeyGen AI, transformant l'engagement et assurant une communication efficace à l'échelle mondiale.

altalt

HeyGen : L'avenir
des conversations

Créez une fois et publiez partout dans le monde. La création de vidéos alimentée par l'IA vous permet de générer un contenu illimité dans plusieurs langues tout en préservant l'authenticité des expressions, des gestes et de la voix.

