Le défi

Un élément majeur de la stratégie marketing de trivago est dédié à la création de publicités télévisées ciblées.

Les équipes de Jean et de João collaborent étroitement sur ces projets depuis le concept initial jusqu'à la production et le montage final. Bien qu'ils aient travaillé avec des sociétés de production par le passé, la plupart de leurs travaux sont réalisés en interne.

Leurs équipes ont été confrontées à un défi important pour trouver une méthode rapide et économique afin de localiser les publicités dans 30 marchés, tous avec des langues et des dialectes différents.

Pour ce faire, ils devaient trouver une personne capable de parler plusieurs langues et de séduire chaque marché. Ce processus impliquait des recherches coûteuses et chronophages ainsi qu'un temps considérable passé en post-production à peaufiner les détails de leurs accents, ce qui augmentait les coûts globaux. Malgré l'utilisation d'effets de doublage, le produit final ne transmettait pas efficacement le message que trivago avait en tête.

Ils voulaient garder une personne comme visage de la marque trivago dans toutes les langues et avaient besoin d'une plateforme qui simplifierait ce long processus.

Après avoir testé plusieurs plateformes d'IA générative, trivago a découvert HeyGen.

La solution

Grâce à la technologie de HeyGen, l'équipe de trivago a abandonné le plan coûteux de recherche d'un acteur unique capable de répondre à tous leurs besoins de niche et atypiques. À la place, trivago a trouvé une solution logicielle clé en main qui offrait tout ce dont ils avaient besoin et plus encore.

Au début, les équipes étaient confrontées à une date limite fixe pour la livraison commerciale qui ne pouvait être reportée sans encourir des coûts supplémentaires de temps et d'argent. Confiant dans la capacité de HeyGen à gérer la production, trivago a décidé d'utiliser la technologie pour la première fois.

L'équipe HeyGen s'est avérée réactive et a habilement priorisé tous les changements nécessaires, naviguant avec succès à travers les différents fuseaux horaires et facilitant les soumissions en temps opportun.

Malgré de nombreux ajustements en cours de production et un calendrier extrêmement serré, l'équipe trivago a pris le risque de faire confiance à HeyGen, et le résultat a été un succès.

Les résultats

« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours en tête pour la qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début parce que nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits, » a déclaré João.

Après avoir utilisé HeyGen pendant moins d'un an, les impacts sur les coûts et le temps ont été significatifs.

La technologie a réduit de moitié le temps de post-production, permettant ainsi aux équipes d'économiser en moyenne 3 à 4 mois.

Les publicités ont été localisées avec succès dans 15 lieux en trois mois, un exploit qui n'aurait pas été possible sans HeyGen.

Utilisant la fonctionnalité de synthèse vocale de HeyGen

La synthèse vocale permet à trivago de localiser rapidement le contenu pour les marchés cibles dans le monde entier.

En moins d'un an d'utilisation de HeyGen, trivago a accumulé des publicités télévisées dans 30 régions.

« HeyGen a fourni à notre équipe des solutions personnalisées, a répondu rapidement à nos questions et était ouvert à apporter les modifications dont nous avions besoin et que nous avons demandées dans un court délai. » - Jean Pierre Marsala, Motion Designer chez trivago