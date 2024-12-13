HeyGen pour les entreprises
Conçu pour l'évolutivité.
Soutenu par la sécurité.
HeyGen est conçu avec la sécurité, la scalabilité et le support comme fondements, vous permettant de déployer la vidéo IA dans votre organisation en toute confiance. Générez des vidéos de haute qualité sans production coûteuse, économisant ainsi du temps et des ressources.
Fait confiance par plus de
Plus de 85 000 clients
Marketing
Donnez à votre équipe marketing le pouvoir de produire des vidéos professionnelles à grande échelle, que vous lanciez un nouveau produit, amélioriez les performances d'une campagne ou personnalisiez la prospection. Dynamisez votre stratégie de marketing vidéo.
Apprentissage & Développement
Que vous créiez des conférences, des tutoriels ou des messages motivants, HeyGen rend la production de vidéos professionnelles et captivantes pour la formation et le développement simples, qui captivent un public mondial et ont un impact durable.
Ventes
Créez instantanément des présentations et des vidéos de prospection commerciale personnalisées pour les représentants occupés afin qu'ils puissent se concentrer sur la conclusion des affaires. Des propositions sortantes aux introductions pré-appel, démarquez-vous à chaque étape du processus de vente
Avantages et valeur
Collaboration mondiale sans accroc
pour une création vidéo sans effort
Permettez aux équipes de collaborer efficacement avec un accès basé sur les rôles, des espaces de travail partagés et une intégration rapide. La gestion sécurisée des vidéos garantit la conformité et la sécurité des données dans tous les départements.
Qualité professionnelle
Donnez vie à votre marque avec de superbes avatars IA en 4k
Rehaussez vos contenus vidéo avec les avatars 4K de qualité studio de HeyGen. Nos avatars sont les plus réalistes du secteur, animés par une technologie de synchronisation labiale propriétaire qui offre un réalisme inégalé. Créez des vidéos captivantes avec des avatars qui reflètent l'identité de votre marque et établissez une connexion avec votre public comme jamais auparavant. De plus, bénéficiez d'un traitement prioritaire pour suivre le rythme des besoins de votre entreprise.
Public mondial
Rendez votre marque internationale dans plus de 170 langues et dialectes
Avec Proofread pour les traductions vidéo, vous avez un contrôle total sur votre message dans chaque langue. Prévisualisez les scripts, faites des modifications ligne par ligne et personnalisez le ton pour garantir que vos vidéos transmettent votre histoire de manière précise et efficace. Cette fonctionnalité vous permet de diffuser du contenu qui résonne avec chaque audience, préservant les nuances qui rendent votre marque unique, indépendamment de la langue.
Collaboration
Unifiez votre entreprise avec une collaboration instantanée à travers les équipes mondiales
Invitez rapidement les membres de l'équipe, attribuez des rôles et collaborez sans effort dans des espaces partagés. Avec le contrôle de version, les commentaires asynchrones et la collaboration hors ligne, vous pouvez rationaliser les révisions et maintenir l'avancement des projets. Remplacez les réunions par des retours clairs et contextuels grâce aux commentaires vidéo asynchrones, accélérant ainsi le flux de travail de votre équipe.
Kit de marque
Assurez la cohérence de la marque avec un kit visuel approuvé par l'entreprise
Importez votre kit de marque dans HeyGen pour définir la voix, le style et les préférences de prononciation de votre marque pour les termes clés. Que ce soit le nom de votre entreprise, la terminologie de vos produits ou des expressions uniques, définissez vos spécifications pour que chaque vidéo soit parfaitement alignée avec votre marque. La cohérence est essentielle, et avec le kit de marque, vous pouvez maintenir un ton unifié dans tout votre contenu vidéo sans effort.
Étude de cas : résultats clés de trivago
« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours le meilleur en termes de qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
João Laureano, Directeur de Création
Intégrations d'applications
Intégrez HeyGen dans
vos flux de travail existants
Intégrez-vous de manière transparente à votre flux de travail existant pour rationaliser votre processus. HeyGen se connecte sans effort aux plateformes principales afin que vous puissiez créer, partager et mettre à l'échelle des vidéos sans perdre le rythme.
Clay
Automatisez la narration vidéo à grande échelle. Avec HeyGen et Clay, créez des vidéos de vente et de marketing personnalisées qui captivent votre public.
Tolstoy
Avec HeyGen et Tolstoy, vous pouvez utiliser des avatars IA pour présenter des produits, guider les spectateurs et stimuler les ventes directement depuis votre site e-commerce.
Repurpose.io
Avec HeyGen et Repurpose.io, vous pouvez créer et diffuser des vidéos IA captivantes sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, en maintenant un contenu optimisé et cohérent.
Mindstamp
Avec HeyGen et Mindstamp, vous pouvez ajouter des quiz, des formulaires et plus encore à vos vidéos pour engager votre public et augmenter la participation.
Hubspot
Avec HeyGen et HubSpot, vous pouvez publier un article de blog et instantanément le transformer en un résumé vidéo de style influenceur AI, ce qui est parfait pour les réseaux sociaux.
Zapier
Avec HeyGen et Zapier, vous pouvez créer des vidéos alimentées par l'IA en plus de 175 langues et automatiser le flux de travail en les reliant à des milliers d'applications.
Canva
Transformez des designs statiques en vidéos animées par l'IA. Avec HeyGen et Canva, vous pouvez donner vie à vos visuels en convertissant les designs Canva en contenu vidéo dynamique.
Adobe Express
Transformez des images époustouflantes en récits vidéo. Avec HeyGen et Adobe Express, vous pouvez convertir des images en narration visuelle dynamique.
Les normes de confiance et de sécurité les plus élevées
HeyGen adhère aux normes mondiales et assure la tranquillité d'esprit pour les exigences de conformité de votre organisation. Notre équipe dédiée à la Confiance & Sécurité garantit la sécurité de vos données et l'utilisation éthique de notre IA.
FAQ de l'entreprise
HeyGen pour les entreprises est une offre d'abonnement conçue pour les entreprises qui nécessitent des capacités avancées de génération de vidéos AI, de contrôle et de sécurité. Elle permet aux équipes de créer, personnaliser et gérer efficacement du contenu vidéo réaliste, tout en garantissant une sécurité et un support de niveau entreprise.
HeyGen pour les entreprises offre un contrôle inégalé sur la création de vidéos, des avatars de qualité studio aux outils de traduction avancés. Avec des fonctionnalités telles que le traitement prioritaire, la relecture des traductions et la personnalisation de la marque, il est conçu pour rehausser votre stratégie vidéo et vous aider à vous connecter avec des audiences à l'échelle mondiale. De plus, avec nos intégrations et API, vous pouvez connecter HeyGen de manière transparente à vos systèmes existants, rationalisant la production vidéo à travers toute votre organisation.
Alors que HeyGen pour les équipes est idéal pour les petites équipes à la recherche d'outils essentiels de création de vidéos IA, HeyGen pour les Entreprises offre une plateforme complète adaptée aux grandes organisations, incluant la création de vidéos illimitée, des fonctionnalités de sécurité renforcées, un support client dédié et des options de personnalisation puissantes à travers Proofread, Brand Kit et notre accès API.
HeyGen pour les entreprises est une solution idéale pour les configurations à équipe unique et multi-équipes dans les organisations de taille moyenne à grande. C'est une plateforme de génération de vidéos AI tout-en-un puissante, parfaitement adaptée pour les départements de Marketing, Ventes, Localisation, et Formation et Développement, leur permettant de créer du contenu vidéo impactant à grande échelle.
Non, HeyGen ne s'entraîne pas sur vos données. Nous garantissons que les données de nos clients d'entreprise sont conservées séparément et ne sont pas utilisées pour entraîner nos systèmes d'IA, ni combinées à d'autres données à cette fin. Vos données sont vos données. Elles restent privées et sécurisées.
Vous pouvez contacter notre équipe commerciale pour voir une démo et commencer gratuitement.
Contactez notre équipe commerciale pour une solution sur mesure adaptée à vos besoins.
La tarification de HeyGen pour les entreprises est adaptée aux besoins spécifiques de votre organisation, y compris la taille de l'équipe, les fonctionnalités requises et les niveaux de support. Contactez notre équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé qui correspond aux besoins de votre entreprise.
En tant que client HeyGen Enterprise, vous bénéficiez d'un accès à un support et des services supplémentaires pour aider votre organisation à tirer le meilleur parti de HeyGen. Cela inclut une assistance technique disponible 24h/24 et 7j/7 et un gestionnaire de réussite client dédié pour guider votre stratégie, partager les meilleures pratiques et fournir des sessions d'intégration et de formation sur mesure pour votre équipe.
HeyGen Enterprise offre une flexibilité pour vos besoins de facturation, y compris l'option de mettre en place une facturation annuelle régulière. Vous recevrez des factures détaillées, et notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions concernant la facturation ou les options de paiement.
Vous pouvez contacter notre équipe de vente ici. Nous sommes là pour vous aider à explorer tout le potentiel de HeyGen pour les Entreprises et trouver la solution adaptée à vos besoins.