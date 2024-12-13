Assurez la cohérence de la marque avec un kit visuel approuvé par l'entreprise

Importez votre kit de marque dans HeyGen pour définir la voix, le style et les préférences de prononciation de votre marque pour les termes clés. Que ce soit le nom de votre entreprise, la terminologie de vos produits ou des expressions uniques, définissez vos spécifications pour que chaque vidéo soit parfaitement alignée avec votre marque. La cohérence est essentielle, et avec le kit de marque, vous pouvez maintenir un ton unifié dans tout votre contenu vidéo sans effort.