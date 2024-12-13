Localisation linguistique IA
Rendez votre contenu international, une langue à la fois
Localisation qui connecte, pas seulement qui traduit. Votre contenu, votre voix, naturellement adapté pour tout public. Des campagnes marketing aux vidéos de formation, le contenu vidéo multilingue garantit que votre message semble avoir été créé spécialement pour eux.
Localisation IA
Rendez votre contenu international.
Rendez chaque vidéo naturelle.
HeyGen transforme la localisation vidéo avec une IA de pointe, garantissant que votre message semble naturel dans n'importe quelle langue. La localisation en un clic rend l'expansion sans effort, vous aidant à vous connecter avec des publics mondiaux tout en préservant l'authenticité culturelle.
Dialectes multiples pour un impact réel
Le bon dialecte fait toute la différence. Que ce soit l'espagnol argentin ou l'espagnol mexicain, l'adaptation régionale garantit la clarté et la pertinence culturelle.
Localisation en un clic pour toutes les langues
Convertissez instantanément vos vidéos dans plus de 70 langues avec une technologie de synchronisation labiale AI précise. Adressez-vous à votre public naturellement et établissez la confiance à travers les frontières.
Sonner comme vous dans chaque langue
Préservez votre voix, ton et personnalité uniques. La synthèse vocale alimentée par l'IA assure l'adaptation du contenu culturel tout en préservant votre authenticité.
Case Study: Trivago Key Results
Localisation de vidéo
Qu'est-ce que la localisation linguistique ?
Parlez la langue locale, instantanément.
La localisation vidéo va au-delà de la traduction. Elle garantit que le contenu semble naturel en s'adaptant à la culture, à la langue et aux expressions locales. Les solutions basées sur l'IA permettent aux marques de créer du contenu vidéo multilingue qui paraît véritablement authentique.
Réutiliser d'anciennes vidéos pour un public mondial
Ajoutez n'importe quelle vidéo, et la localisation vidéo alimentée par l'IA la transformera dans n'importe quelle langue. Vous avez une grande bibliothèque de contenu ? Automatisez le processus avec notre API pour du contenu vidéo multilingue à grande échelle.
Votre voix en plus de 70 langues et 175 dialectes
Prêt pour les réseaux sociaux
Votre contenu n'est pas seulement localisé, il est parfaitement adapté pour YouTube, TikTok, les portails d'apprentissage ou tout autre lieu où se trouve votre public.
Traduction IA
Parlez toutes les langues.
Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.
Devenez le héros de votre propre univers de contenu avec votre jumeau numérique. Votre avatar ne se contente pas de reproduire vos gestes, expressions et personnalité, il les amplifie. Vous, en version augmentée, possédez des superpouvoirs pour créer, engager et inspirer, et tout cela sans jamais avoir besoin d'une pause café !
Dialectes
Parlez naturellement dans n'importe quel dialecte régional
Que ce soit le français parisien ou le portugais brésilien, vos vidéos sonneront authentiques. La localisation linguistique pilotée par l'IA garantit que chaque voix résonne avec le public local.
Culture
Adaptation culturelle qui va au-delà de la traduction
Votre contenu fait plus que changer les mots : il assimile le jargon, les idiomes et les expressions culturelles qui créent la confiance. L'adaptation du contenu culturel rend chaque vidéo naturelle.
Playback
Synchronisation labiale IA pour une correspondance parfaite de la parole
Dites adieu aux mots et mouvements de lèvres dépareillés. La technologie de synchronisation labiale IA crée une synchronisation de la parole naturelle et parfaitement chronométrée à travers les langues.
Localisation de vidéo
Parlez au monde.
70+ langues, 175+ dialectes
Convertissez n'importe quelle vidéo en plus de 70 langues et 175 dialectes grâce à la traduction vidéo pilotée par l'IA. Pas besoin de doublage ou d'acteurs de voix, juste la création d'un avatar numérique authentique qui préserve votre voix originale.
Espagnol (Langue)
Argentine (Dialecte)
Bolivie (Dialecte)
Chili (Dialecte)
Colombie (Dialecte)
Costa Rica (Dialecte)
Cuba (Dialecte)
République dominicaine (Dialecte)
Équateur (Dialecte)
Le Salvador (Dialecte)
Mexique (Dialecte)
Chinois (Langue)
Cantonais traditionnel (dialecte)
Mandarin Jilu simplifié (dialecte)
Mandarin simplifié (dialecte)
Mandarin du nord-est (dialecte)
Mandarin du Sud-Ouest (dialecte)
Mandarin taïwanais (dialecte)
Wu simplifié (dialecte)
Mandarin du Centre de la Plaine de Chine, dialecte du Henan
Anglais (Langue)
États-Unis (Dialecte)
Australie (Dialecte)
Canada (Dialecte)
R.A.S. de Hong Kong (dialecte)
Inde (Dialecte)
Irlande (Dialecte)
Kenya (Dialecte)
Nouvelle-Zélande (Dialecte)
Nigeria (Dialecte)
Sud-africain (dialecte)
Une traduction digne de confiance
Nous ne nous contentons pas de changer de langue. Nous capturons les accents locaux, le ton et les modèles de parole pour garantir une communication authentique.
Prononciation parfaite
Si quelque chose ne sonne pas juste, téléchargez simplement un enregistrement vocal, et l'IA apprendra votre prononciation parfaite.
Toujours fidèle à la marque
Nous pouvons utiliser le ton de votre marque — il suffit de nous indiquer votre voix et style ainsi que la prononciation de tout mot important, produit ou nom d'entreprise.
Utilisez notre X Bot pour traduire votre chronologie
Taguez @HeyGenLabs sur X pour traduire des vidéos
C'est facile. Mentionnez @HeyGenLabs avec la langue que vous préférez en réponse au post original. Vous recevrez une notification de X lorsque nous aurons publié votre vidéo traduite. Assez pratique, n'est-ce pas ?
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
FAQ sur la localisation linguistique IA
La localisation vidéo adapte le contenu à différentes langues et cultures tout en le gardant naturel. Elle élargit votre audience, améliore l'engagement et crée de la confiance. La localisation AI-driven de HeyGen rend ce processus transparent.
La synchronisation labiale par IA ajuste les mouvements des lèvres avec l'audio traduit, rendant les vidéos naturelles. HeyGen garantit une synchronisation parfaite, créant une expérience fluide et immersive.
Les avatars numériques sont des personnages générés par IA utilisés dans les vidéos. HeyGen permet aux utilisateurs de créer des avatars, de se cloner ou de choisir parmi plus de 500 options. Les entreprises les utilisent pour des messages personnalisés, du contenu multilingue et des interactions automatisées.
L'adaptation culturelle rend le contenu plus naturel en utilisant des expressions et des idiomes locaux. HeyGen garantit que le contenu trouve un écho auprès de différents publics, améliorant ainsi la confiance et l'engagement.
Oui. HeyGen prend en charge plus de 70 langues et plus de 175 dialectes. Il fait la distinction entre les variations régionales comme l'espagnol mexicain et argentin, garantissant une localisation précise.