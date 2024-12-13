Vous pouvez utiliser HeyGen gratuitement et générer jusqu'à 3 vidéos par mois, sans carte de crédit requise. Les forfaits payants HeyGen incluent la création illimitée de vidéos.

Pour les particuliers créant des vidéos courtes, le forfait HeyGen Creator coûte 29 $ par mois (ou 24 $/mois si vous payez annuellement). Pour les équipes souhaitant créer des vidéos de haute qualité et collaborer, le forfait HeyGen Team coûte 39 $/siège/mois (ou 30 $/siège/mois si vous payez annuellement), et commence à partir de 2 sièges.