HeyGen permet à plus de 85 000 entreprises de créer, développer et collaborer sur du contenu vidéo sans caméra ni équipe et a été nommé le produit à la croissance la plus rapide de 2025 par G2.

Gratuit

$ 0/mois

Commencez à créer sur HeyGen gratuitement

Génération de vidéo :
  • 3 vidéos par mois
  • Vidéos jusqu'à 3 minutes
  • exportation de vidéo en 720p
  • Traitement vidéo standard
  • Accès Avatar IV
Fonctionnalités que vous allez adorer :
  • 1 Avatar Vidéo Personnalisé
  • Plus de 500 avatars vidéo de stock
  • plus de 30 langues
  • Partagez et téléchargez des vidéos

Créateur

$ 29/mois

Vidéos courtes illimitées pour les créateurs

Génération de vidéo :
  • Vidéos illimitées
  • Vidéos jusqu'à 30 minutes
  • exportation de vidéo en 1080p
  • Traitement vidéo rapide
  • Vidéo étendue Avatar IV
Tout ce qui est dans la version Gratuite, plus :
  • 1 Avatar Vidéo Personnalisé
  • 1 Avatar Interactif Personnalisé
  • Plus de 700 avatars vidéo de stock
  • Clonage de voix
  • 175 langues et dialectes
  • Générer des apparences
  • Look Packs
  • Suppression de filigrane
  • Kit de marque
Le plus populaire

Équipe

$ 39/siège/mois

Boostez la vidéo (2 licences min)

Génération de vidéo :
  • Vidéos illimitées
  • Vidéos jusqu'à 30 minutes
  • exportation de vidéo 4k
  • Traitement vidéo plus rapide
  • Vidéo étendue Avatar IV
Tout dans Creator, plus :
  • 2 sièges inclus
  • 2 avatars vidéo personnalisés
  • 2 Avatars Interactifs Personnalisés
  • Avatars Photo Illimités
  • Modifier et relire le script de traduction
  • Collaboration d'espace de travail
  • Commentaire et édition de brouillon vidéo
  • Invitations et gestion d'équipe
  • Payez au fur et à mesure de votre croissance
  • Développez votre marque et centralisez les actifs

Entreprise

Parlons

Vidéos studio personnalisées

Génération de vidéo :
  • Vidéos illimitées
  • Pas de durée maximale pour la vidéo
  • exportation de vidéo 4k
  • Traitement vidéo le plus rapide
  • Vidéo étendue Avatar IV
Tout dans Team, plus :
  • Gérer centralement les rôles et l'accès
  • SAML SSO
  • Sécurité et confidentialité de niveau entreprise
  • Conditions commerciales
  • Service prioritaire à la clientèle
  • Gestionnaire dédié à la réussite des clients
  • Approvisionnement des utilisateurs (SCIM)
  • Journal d’audit

Gratuit
$ 0/mois
Créateur
$ 29/mois
Équipe
$ 39/siège/mois
Entreprise
Parlons
Création de vidéo
Éditeur de studio IA
Accès completAccès completAccès completAccès complet
Durée maximale par vidéo
3 minutes30 minutes30 minutesPas de durée maximale de vidéo
Vitesse de traitement vidéo
StandardRapidePlus rapideLe plus rapide
Résolution d'exportation
720PJusqu'à 1080PJusqu'à 4KJusqu'à 4K
Modèles de vidéo
75 et plus75 et plus75 et plus75 et plus
Enregistreur d'écran
Importations PowerPoint & PDF
Entrée audio
Enregistrez les modèles en tant que gabarits
Suppression de filigrane
Avatars et voix IA
Avatars pour vidéos de stock
plus de 500plus de 700plus de 700plus de 700
Avatars Vidéo Personnalisés
11+1 place ou plus3+
Avatars Vidéo Personnalisés
500500500500
Voix IA
1000+1000+1000+1000+
Clonage de voix
1 clone vocalIllimitéIllimitéIllimité
Photo d'Avatars
Jusqu'à 3Jusqu'à 10IllimitéIllimité
Procès-verbal de la génération IV d'Avatar
Durée maximale par vidéo pour Avatar IV
15 secondes3 minutes3 minutes3 minutes
Contrôle du mouvement / des gestes
Générer des apparences
Formation de modèle IA
Look Packs
Placement de produit
Émotion de voix personnalisée
Avatars personnalisés supplémentaires
Module complémentaireModule complémentaireModule complémentaire
Suppression de l'arrière-plan par IA
Avatars vidéo personnalisés en 4K
Séance photo d'avatar personnalisé en studio
Module complémentaire
Traduction de vidéo & Langues
Durée maximale par vidéo
3 minutes30 minutes30 minutesPas de durée maximale de vidéo
Vitesse de traitement vidéo
StandardRapidePlus rapideLe plus rapide
Suite Linguistique Mondiale
plus de 30 langues175 langues et dialectes175 langues et dialectes175 langues et dialectes
Voix de la marque (Glossaire de la marque)
Téléverser la transcription comme source
Modifier et relire le script de traduction
Changer de voix
Téléverser une voix
Accès à la relecture
Espace de travail & Collaboration
Sièges utilisateurs
112+3+
Commentaires de la vidéo
Kit de marque
Collaboration sur le brouillon de la vidéo
Taguer et assigner des tâches
Page de partage de marque
Espace de travail collaboratif
Modèles d'équipe
Contrôles de rôle
Contrôles d'accès au contenu
Contrôles d'accès au contenu granulaire
HeyGen Avatars Interactifs
Avatars Interactifs en Stock
Base de connaissances
Rejoignez les réunions Zoom
Partager / Intégrer HTML
Durée limite de la session de streaming
10 min / séanceIllimitéIllimitéIllimité
Avatars Interactifs Personnalisés
11/ siège3+
Avatars Interactifs Personnalisés Supplémentaires
Module complémentaireModule complémentaireModule complémentaire
Suppression de filigrane
Confidentialité & Sécurité
Authentification multifacteur (MFA)
URLs protégées par mot de passe
SAML SSO
Approvisionnement des utilisateurs (SCIM)
Journal d'audit
Support et ressources
Assistance par chat en direct
Support prioritaire
Responsable de la réussite client

Fait confiance par plus de

Plus de 85 000 clients

Questions fréquemment posées sur les tarifs

Vous pouvez utiliser HeyGen gratuitement et générer jusqu'à 3 vidéos par mois, sans carte de crédit requise. Les forfaits payants HeyGen incluent la création illimitée de vidéos.

Pour les particuliers créant des vidéos courtes, le forfait HeyGen Creator coûte 29 $ par mois (ou 24 $/mois si vous payez annuellement). Pour les équipes souhaitant créer des vidéos de haute qualité et collaborer, le forfait HeyGen Team coûte 39 $/siège/mois (ou 30 $/siège/mois si vous payez annuellement), et commence à partir de 2 sièges.

Lorsque vous annulez votre abonnement, vous annulez le renouvellement de votre cycle de facturation. Cela signifie que vous conserverez l'accès aux fonctionnalités de votre abonnement jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours. Cependant, vous ne serez pas facturé pour de nouveaux renouvellements.

L'abonnement mensuel débite votre moyen de paiement chaque mois, tandis que l'abonnement annuel le débite une fois par an. Le coût mensuel réel de l'abonnement annuel est inférieur à celui de l'abonnement mensuel.

Vous pouvez changer votre forfait dans l'application web. Les mises à niveau de votre forfait prendront effet immédiatement. Les rétrogradations seront programmées pour avoir lieu à la fin de votre cycle de facturation.

Oui. Nous ne limitons pas la manière dont vous utilisez ou distribuez les vidéos une fois que vous les avez créées, tant que les éléments et les contenus que vous utilisez respectent les directives acceptables (par exemple, pas de violation de droits d’auteur dans vos téléchargements, pas de mots sensibles ou inappropriés pour les entrées de personnage).

Vous pouvez payer par carte de crédit, par votre compte bancaire ou même via votre compte CashApp.

Vous pouvez aller directement à la page de votre compte pour trouver l’option de pause ou d’annulation de votre abonnement.

