Produit à la croissance la plus rapide selon G2
Des offres flexibles conçues pour
Chaque créateur, marketeur et équipe
HeyGen permet à plus de 85 000 entreprises de créer, développer et collaborer sur du contenu vidéo sans caméra ni équipe et a été nommé le produit à la croissance la plus rapide de 2025 par G2.
Gratuit
$ 0/mois
Commencez à créer sur HeyGen gratuitement
- 3 vidéos par mois
- Vidéos jusqu'à 3 minutes
- exportation de vidéo en 720p
- Traitement vidéo standard
- Accès Avatar IV
- 1 Avatar Vidéo Personnalisé
- Plus de 500 avatars vidéo de stock
- plus de 30 langues
- Partagez et téléchargez des vidéos
Créateur
$ 29/mois
Vidéos courtes illimitées pour les créateurs
- Vidéos illimitées
- Vidéos jusqu'à 30 minutes
- exportation de vidéo en 1080p
- Traitement vidéo rapide
- Vidéo étendue Avatar IV
- 1 Avatar Vidéo Personnalisé
- 1 Avatar Interactif Personnalisé
- Plus de 700 avatars vidéo de stock
- Clonage de voix
- 175 langues et dialectes
- Générer des apparences
- Look Packs
- Suppression de filigrane
- Kit de marque
Équipe
$ 39/siège/mois
Boostez la vidéo (2 licences min)
- Vidéos illimitées
- Vidéos jusqu'à 30 minutes
- exportation de vidéo 4k
- Traitement vidéo plus rapide
- Vidéo étendue Avatar IV
- 2 sièges inclus
- 2 avatars vidéo personnalisés
- 2 Avatars Interactifs Personnalisés
- Avatars Photo Illimités
- Modifier et relire le script de traduction
- Collaboration d'espace de travail
- Commentaire et édition de brouillon vidéo
- Invitations et gestion d'équipe
- Payez au fur et à mesure de votre croissance
- Développez votre marque et centralisez les actifs
Entreprise
Parlons
Vidéos studio personnalisées
- Vidéos illimitées
- Pas de durée maximale pour la vidéo
- exportation de vidéo 4k
- Traitement vidéo le plus rapide
- Vidéo étendue Avatar IV
- Gérer centralement les rôles et l'accès
- SAML SSO
- Sécurité et confidentialité de niveau entreprise
- Conditions commerciales
- Service prioritaire à la clientèle
- Gestionnaire dédié à la réussite des clients
- Approvisionnement des utilisateurs (SCIM)
- Journal d’audit
Fonctionnalités
Comparer les abonnements
Et les fonctionnalités.
Fait confiance par plus de
Plus de 85 000 clients
Questions fréquemment posées sur les tarifs
Vous pouvez utiliser HeyGen gratuitement et générer jusqu'à 3 vidéos par mois, sans carte de crédit requise. Les forfaits payants HeyGen incluent la création illimitée de vidéos.
Pour les particuliers créant des vidéos courtes, le forfait HeyGen Creator coûte 29 $ par mois (ou 24 $/mois si vous payez annuellement). Pour les équipes souhaitant créer des vidéos de haute qualité et collaborer, le forfait HeyGen Team coûte 39 $/siège/mois (ou 30 $/siège/mois si vous payez annuellement), et commence à partir de 2 sièges.
Lorsque vous annulez votre abonnement, vous annulez le renouvellement de votre cycle de facturation. Cela signifie que vous conserverez l'accès aux fonctionnalités de votre abonnement jusqu'à la fin du cycle de facturation en cours. Cependant, vous ne serez pas facturé pour de nouveaux renouvellements.
L'abonnement mensuel débite votre moyen de paiement chaque mois, tandis que l'abonnement annuel le débite une fois par an. Le coût mensuel réel de l'abonnement annuel est inférieur à celui de l'abonnement mensuel.
Vous pouvez changer votre forfait dans l'application web. Les mises à niveau de votre forfait prendront effet immédiatement. Les rétrogradations seront programmées pour avoir lieu à la fin de votre cycle de facturation.
Oui. Nous ne limitons pas la manière dont vous utilisez ou distribuez les vidéos une fois que vous les avez créées, tant que les éléments et les contenus que vous utilisez respectent les directives acceptables (par exemple, pas de violation de droits d’auteur dans vos téléchargements, pas de mots sensibles ou inappropriés pour les entrées de personnage).
Vous pouvez payer par carte de crédit, par votre compte bancaire ou même via votre compte CashApp.
Vous pouvez aller directement à la page de votre compte pour trouver l’option de pause ou d’annulation de votre abonnement.