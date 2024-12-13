À propos de ChatGPT

ChatGPT est un modèle de langage alimenté par l'IA développé par OpenAI qui peut générer du texte semblable à celui d'un humain, aider à la rédaction, répondre à des questions et fournir des interactions conversationnelles. Il est largement utilisé pour des tâches telles que la création de contenu, le support client, le brainstorming et l'automatisation dans diverses industries.

HeyGen et ChatGPT

L'intégration native de ChatGPT et HeyGen est une combinaison puissante qui permet aux utilisateurs de générer des scripts pilotés par l'IA et de les transformer sans effort en vidéos d'avatars IA de haute qualité directement dans HeyGen.