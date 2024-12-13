Equity Trust Company est un leader des services financiers spécialisé dans les IRA autogérés. La vidéo est un moyen clé pour l'engagement et l'éducation des clients dans l'industrie. Jesse Briley, le responsable principal de l'engagement marketing chez Equity Trust, supervise une équipe dédiée à la production de contenu captivant sur divers canaux pour engager efficacement leur public.

Reconnaissant l'influence croissante de la vidéo, Jesse s'est fixé des objectifs ambitieux pour étendre leurs efforts de production vidéo. Pour augmenter la production de vidéos, l'entreprise a recherché des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité et augmenter la création de contenu. HeyGen a fourni une solution transformatrice, permettant à Equity Trust de rationaliser son flux de travail et d'optimiser ses ressources.

Surmonter les contraintes de ressources et les problèmes d'efficacité

Un obstacle majeur était les contraintes de ressources, rendant difficile la production de contenu vidéo au volume et à la qualité envisagés. De plus, créer des vidéos de qualité professionnelle nécessitait beaucoup de temps et d'effort, impliquant notamment le Directeur de l'Éducation de l'entreprise. En tant qu'expert très sollicité, le directeur avait une disponibilité limitée pour les tournages de vidéos.

« Le volume de contenu produit par les équipes semble augmenter chaque année pour rester pertinent et compétitif », a déclaré Jesse. « L'évolutivité est importante et les équipes de contenu ont besoin d'un ensemble d'outils croissant qui permettent l'automatisation et l'efficacité, ce qui inclut l'utilisation de l'IA de plus en plus. »

L'équipe devait également répondre aux grandes attentes de leur public, qui exigeait un contenu professionnel et authentique. Les vidéos devaient refléter l'engagement d'Equity Trust envers la qualité sans paraître « générées par IA », car il était primordial de maintenir la confiance et la crédibilité auprès des spectateurs. Ces défis ont souligné la nécessité d'une solution plus évolutive et efficace pour soutenir les objectifs de production vidéo de l'équipe et maintenir la confiance de leur public.

Exploiter HeyGen pour du contenu vidéo authentique et évolutif

Equity Trust a découvert HeyGen lors d'une recherche en ligne et a décidé de tester ses capacités vidéo innovantes basées sur l'IA. Pour Jesse et son équipe, l'expérience visait à déterminer si les vidéos générées par IA pouvaient répondre à leurs objectifs de production de contenu de haute qualité et évolutif, de réduction du temps de production et de la dépendance aux ressources, tout en maintenant l'authenticité pour préserver la confiance du public.

In just one hour, the team created a digital avatar of their Director of Education, capturing his voice and visual presence. This allowed Equity Trust to produce professional-grade educational videos for social media, internal training, and customer engagement without requiring the director’s direct involvement and time. By reducing bottlenecks and ensuring consistent quality, the innovative approach opened new avenues for scalable, authentic content creation.

« Avec HeyGen, nous avons pu créer des vidéos courtes et percutantes tout en conservant une qualité professionnelle. C'était particulièrement efficace pour les réseaux sociaux », a déclaré Jesse. « La scalabilité qu'il offrait a été un véritable tournant pour notre équipe. »

Transformer la production vidéo avec des solutions pilotées par l'IA

Après des essais initiaux et quelques améliorations, Equity Trust a intégré avec succès HeyGen dans son processus de création de contenu. Les résultats ont été significatifs :

Économie de temps : Avant HeyGen, produire une seule vidéo nécessitait plus de cinq heures de travail. Avec HeyGen, le même résultat a été atteint en quelques minutes, améliorant considérablement la productivité.

: Avant HeyGen, produire une seule vidéo nécessitait plus de cinq heures de travail. Avec HeyGen, le même résultat a été atteint en quelques minutes, améliorant considérablement la productivité. Volume de contenu : L'équipe a créé 12 vidéos dans un court laps de temps, un exploit auparavant inatteignable étant donné les limitations de ressources.

: L'équipe a créé 12 vidéos dans un court laps de temps, un exploit auparavant inatteignable étant donné les limitations de ressources. Polyvalence: Les vidéos alimentées par l'IA ont été utilisées sur plusieurs plateformes, y compris TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels. Bien qu'elles soient principalement destinées aux clients, les vidéos ont également été utilisées pour la formation interne.

« HeyGen représente l'avenir de la création de contenu scalable », a déclaré Jesse. « Pour les petites équipes ou même les créateurs individuels, des outils d'IA comme HeyGen sont irremplaçables. »

En exploitant les capacités d'IA de HeyGen, Equity Trust a pu personnaliser le contenu pour des segments d'audience spécifiques, en expérimentant avec différents avatars pour correspondre à des démographies variées. La capacité de la plateforme à augmenter la production vidéo de manière efficace sans solliciter excessivement les ressources internes s'aligne avec les objectifs à long terme de l'équipe, assurant qu'ils peuvent répondre à la demande croissante.

À mesure que la technologie IA progresse, l'expérience d'Equity Trust démontre le potentiel transformateur d'outils tels que HeyGen pour les équipes de marketing modernes.