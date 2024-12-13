background image

CONTACTEZ-NOUS

Connectons-nous — Nous sommes là pour aider

vous créez, développez et faites croître.

Ventes

Parlez à notre équipe commerciale

Vous cherchez le bon plan, une démo en direct, ou vous souhaitez déployer HeyGen au sein de votre équipe ? Explorons comment nous pouvons collaborer.

Soutien

Vous rencontrez des difficultés ou avez besoin de conseils ?

Envoyez un courriel à notre équipe d'assistance pour toute question technique ou problème lié au compte—nous sommes là pour aider.

Presse & Médias

Presse, médias ou demande de renseignements ?

Pour toute couverture de presse, interviews ou accès à nos actifs de marque, contactez notre équipe média.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo