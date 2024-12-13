À propos de HubSpot

HubSpot est une plateforme client tout-en-un qui réunit marketing, ventes, service client et outils CRM pour aider les entreprises à attirer, engager et satisfaire les clients. Son interface intuitive et ses fonctionnalités d'automatisation permettent aux équipes d'optimiser les flux de travail, de cultiver les prospects et de construire des relations clients plus solides à grande échelle.

HeyGen et HubSpot

L'intégration de HeyGen et HubSpot permet aux utilisateurs de générer et d'envoyer sans effort des vidéos IA personnalisées au sein des workflows HubSpot, augmentant l'engagement à travers les points de contact des ventes, du marketing et du service client. En combinant les avatars réalistes de HeyGen avec les outils CRM et d'automatisation de HubSpot, les équipes peuvent diffuser des messages vidéo semblables à ceux humains à grande échelle, directement liés aux données et actions des contacts.