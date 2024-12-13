À propos de HubSpot
HubSpot est une plateforme client tout-en-un qui réunit marketing, ventes, service client et outils CRM pour aider les entreprises à attirer, engager et satisfaire les clients. Son interface intuitive et ses fonctionnalités d'automatisation permettent aux équipes d'optimiser les flux de travail, de cultiver les prospects et de construire des relations clients plus solides à grande échelle.
HeyGen et HubSpot
L'intégration de HeyGen et HubSpot permet aux utilisateurs de générer et d'envoyer sans effort des vidéos IA personnalisées au sein des workflows HubSpot, augmentant l'engagement à travers les points de contact des ventes, du marketing et du service client. En combinant les avatars réalistes de HeyGen avec les outils CRM et d'automatisation de HubSpot, les équipes peuvent diffuser des messages vidéo semblables à ceux humains à grande échelle, directement liés aux données et actions des contacts.
Cas d'utilisation
- Démarchage commercial personnalisé: Utilisez les données de contact HubSpot pour générer automatiquement et envoyer des messages vidéo alimentés par l'IA avec HeyGen dans le cadre de séquences de vente, aidant ainsi les représentants à se démarquer et à augmenter les taux de réponse.
- Développement de prospects et campagnes marketing: Intégrez du contenu vidéo personnalisé dans les flux de courriels et les pages d'atterrissage en utilisant HubSpot et HeyGen pour offrir un message plus engageant et humain tout au long du parcours de l'acheteur.
- Intégration et support client: Automatisez les vidéos de bienvenue, les tutoriels d'intégration ou les suivis de support à l'aide des vidéos HeyGen déclenchées par les workflows HubSpot, créant ainsi une expérience client plus personnelle et évolutive.