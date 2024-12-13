FAQ HeyGen

Foire aux questions (FAQ).
À propos des outils vidéo et avatar HeyGen AI.

Trouvez tout ce que vous devez savoir sur le générateur de vidéos IA de HeyGen, le générateur d'avatars IA et les outils de traduction et de localisation IA. Commencez à explorer pour tirer le meilleur parti de HeyGen.

Comment accéder à l'API HeyGen ?

HeyGen fournit un service API qui propose des fonctionnalités similaires à celles disponibles dans notre application web. Cela permet aux utilisateurs d'intégrer et d'utiliser les mêmes outils et capacités dans leurs propres flux de travail.

À propos de HeyGen

HeyGen est un outil vidéo en ligne doté d'avatars IA parlants intégrés qui libère la créativité des gens en supprimant les barrières coûteuses du tournage et du montage vidéo traditionnels.

Choisissez un avatar, tapez le script que vous souhaitez et cliquez sur 'soumettre' pour créer une vidéo de porte-parole parfaite en quelques minutes !

Vous aurez une meilleure expérience avec HeyGen sur PC, mais nous avons créé une page spéciale pour les utilisateurs mobiles afin de réaliser une démo vidéo.

HeyGen a développé une version lite de HeyGen pour le navigateur Google Chrome qui peut être ajoutée en cliquant sur ce lien :

Extension HeyGen pour Chrome

Comment créer des vidéos sur HeyGen ?

Il existe trois manières de créer un canevas vidéo sur HeyGen

Option 1 : À partir de zéro. Passez la souris sur le bouton '+Créer une vidéo' situé dans le coin supérieur droit de l'application web. Vous verrez une sélection de vidéos verticales et horizontales.

Option 2 : À partir d'un modèle. Parcourez notre bibliothèque de modèles vidéo, trouvez-en un qui répond à vos besoins et cliquez sur le bouton '+ Utiliser ce modèle'.

Option 3 : À partir d'un avatar. Parcourez notre liste d'avatars et sélectionnez l'avatar IA qui vous plaît. La page ouvrira une fenêtre vous invitant à créer une vidéo.

Tutoriels du blog HeyGen

Chaque scène permet d'avoir un personnage. Vous pouvez ajouter plusieurs avatars en ayant des personnages différents dans différentes scènes.

L'effet de transition n'apparaîtra qu'à la jonction de deux scènes. Cliquez sur le bouton '...' dans le coin supérieur droit de la scène, et vous pourrez ajuster les effets.

HeyGen enregistrera automatiquement le brouillon de la vidéo, et vous pourrez le retrouver dans la section 'brouillon' de l'onglet 'vidéo'.

Cliquez sur le bouton '☑️ Soumettre' dans le coin supérieur droit, la vidéo sera soumise pour être générée. Vous pouvez vérifier sa progression dans l'onglet 'Vidéo'.

Une fois la vidéo générée, vous pouvez l'exporter en cliquant sur le bouton 'télécharger' dans l'onglet 'Ma Vidéo'

Si vous n'avez pas encore soumis votre vidéo, il y a une flèche de réinitialisation en haut de l'écran d'édition. Cliquez dessus pour annuler votre action précédente. Après que votre vidéo ait été soumise avec succès, vous devrez créer un clone pour l'éditer. Depuis l'onglet 'Mes Vidéos', choisissez le bouton '...' sur la vidéo désirée, puis cliquez sur 'Dupliquer'.

Cela dépend du nombre de vidéos en cours de traitement. Lorsqu'il y a de nombreux utilisateurs qui soumettent des vidéos en même temps, cela peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Les utilisateurs ayant des abonnements payants bénéficient d'un temps de traitement prioritaire. Si le traitement prend un temps anormalement long ou si une erreur se produit, veuillez nous contacter via le bouton 'aide'.

À propos de l'avatar IA

Les avatars personnalisés sont générés automatiquement et ne prennent que quelques minutes ! Un Studio Avatar, qui est professionnellement organisé par notre équipe, peut prendre jusqu'à 7 jours du début à la fin.

Animer votre Avatar pour lire votre script nécessitera une IA pour traiter et créer votre vidéo. Vous pouvez prévisualiser l'audio, mais pour voir les sorties telles que la synchronisation labiale de l'Avatar et les gestes, vous devrez d'abord soumettre votre vidéo pour traitement.

Actuellement, vous ne pouvez pas contrôler les gestes et mouvements. Une option alternative est de choisir un avatar avec des gestes naturels qui correspondent à votre scénario ou cas d'utilisation.

Laissez votre avis sur le groupe d'utilisateurs !

Prix, Conditions & Confidentialité

Les frais d'abonnement mensuel sont facturés chaque mois sur votre moyen de paiement, tandis que l'abonnement annuel est facturé une fois par an.

Le coût mensuel réel de l'abonnement annuel est inférieur à celui de l'abonnement mensuel.

Propriété et droit d'auteur

Si vous êtes un abonné payant à HeyGen, alors vous possédez les vidéos que vous générez, sous réserve de votre conformité avec les Conditions d'Utilisation de HeyGen. Si vous utilisez une version gratuite de HeyGen, nous conservons la propriété des vidéos que vous générez, mais vous êtes autorisé à utiliser ces vidéos à des fins non commerciales, sous réserve de votre conformité avec les Conditions d'Utilisation de HeyGen. Consultez les Conditions d'Utilisation de HeyGen pour une discussion plus détaillée sur les règles de propriété et d'utilisation du contenu généré en utilisant HeyGen.

