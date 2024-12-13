Il existe trois manières de créer un canevas vidéo sur HeyGen

Option 1 : À partir de zéro. Passez la souris sur le bouton '+Créer une vidéo' situé dans le coin supérieur droit de l'application web. Vous verrez une sélection de vidéos verticales et horizontales.

Option 2 : À partir d'un modèle. Parcourez notre bibliothèque de modèles vidéo, trouvez-en un qui répond à vos besoins et cliquez sur le bouton '+ Utiliser ce modèle'.

Option 3 : À partir d'un avatar. Parcourez notre liste d'avatars et sélectionnez l'avatar IA qui vous plaît. La page ouvrira une fenêtre vous invitant à créer une vidéo.

