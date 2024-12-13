Apparence de l'avatar

Un Avatar.

Looks illimités.

Les Packs de Looks HeyGen et les outils d'IA générative vous permettent de réimaginer le style, l'environnement et la personnalité de votre avatar en temps réel. Pensez-le. Générez-le. Maintenant, vous pouvez visualiser votre histoire. Le seul outil qui peut amplifier votre imagination. Looks d'avatar IA.

Outils de création d'avatars IA

Rencontrez Looks.
Fonds, tenues et scènes illimités.

Plongez dans un monde numérique entièrement personnalisable. Les avatars pilotés par l'IA ne se contentent pas de reproduire des gestes et des expressions, ils évoluent en personnages uniques façonnés par votre imagination. Exprimez-vous avec un outil conçu pour amplifier la créativité et le récit sans limites.

Commencez avec votre avatar

Téléchargez une photo pour une meilleure précision, ou passez cette étape et laissez libre cours à votre imagination en générant un avatar à partir d'une invite textuelle.

Générer avec des invites de texte

Lorsque votre imagination dépasse les préréglages, utilisez des invites textuelles pour créer quelque chose d'unique. Décrivez la tenue, l'environnement ou l'atmosphère que vous imaginez, et HeyGen s'occupera du reste.

Parcourir les packs de styles

Plongez dans une bibliothèque soigneusement sélectionnée de styles prédéfinis, allant de la tenue professionnelle audacieuse aux aventuriers mythiques. Les Packs de Looks vous offrent un accès instantané à des Looks raffinés adaptés à des thèmes et occasions spécifiques.

Liberté créative

Regardez = Personnage + Scène.

Votre personnage numérique, adapté à n'importe quel scénario, tenue ou thème que vous pouvez imaginer. Définissez l'apparence, la personnalité et l'atmosphère de votre avatar sans effort.

Liberté créative inégalée

Imaginez-le, et HeyGen le rend réel. Avec des invites de texte ou des Packs de Looks pré-conçus, vous pouvez personnaliser votre avatar et son environnement de manière que aucun autre outil ne propose.

altalt

Générez des avatars IA avec des invites

Décrivez la scène, la tenue ou la pose souhaitée avec de simples instructions textuelles. L'IA de HeyGen transforme votre photo en images réalistes de vous-même grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez choisir n'importe quel décor—professionnel, décontracté, thématique ou autre.

altalt

Personnalisation sans effort

Oubliez de vous embêter avec les détails. En un clic, votre avatar se transforme en le Look parfait pour n'importe quelle scène, objectif ou humeur.

altalt

Packs d'apparence pour Avatar

Libérez la créativité.

Avec des packs d'apparence pré-conçus.

Les packs HeyGen Look sont la garde-robe ultime de votre avatar. Des tenues professionnelles élégantes aux aventures mythiques, ces packs pré-conçus ouvrent un monde de possibilités infinies pour chaque projet, humeur ou chef-d'œuvre.

Look Pack 1
Look Pack 2
Look Pack 3
Comment ça marche ?

Créez votre avatar HeyGen en 4 étapes faciles

Devenez le héros de votre propre univers de contenu avec votre jumeau numérique. Votre avatar ne se contente pas de reproduire vos gestes, expressions et personnalité, il les amplifie. Vous, en version augmentée, possédez des superpouvoirs pour créer, engager et inspirer, et tout cela sans jamais avoir besoin d'une pause café !

Étape 1

Téléchargez votre photo

Fournissez une photo nette de vous-même. Pour de meilleurs résultats, téléchargez plusieurs clichés afin d'aider l'IA à capturer tous les détails de votre jumeau numérique.

trois images d'une femme sont en cours de téléchargement sur un site webtrois images d'une femme sont en cours de téléchargement sur un site web

Étape 2

Entraîner le modèle

L'IA de HeyGen apprend vos expressions faciales, gestes et caractéristiques uniques pour créer une version numérique ultra-réaliste de vous-même.

Le visage d'une femme est analysé pour la technologie et les startupsLe visage d'une femme est analysé pour la technologie et les startups

Étape 3

Générer des apparences

Personnalisez le style de votre avatar avec différents packs d'apparence. Choisissez des tenues, accessoires et ambiances qui correspondent à votre marque ou personnalité.

une capture d'écran d'une application qui dit « tapez-le, modifiez-le, regardez-le, tal rend les efforts de narration »une capture d'écran d'une application qui dit « tapez-le, modifiez-le, regardez-le, tal rend les efforts de narration »

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

altalt

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


altalt

Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

altalt

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

altalt

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

altalt

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

altalt

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur l'apparence des avatars IA

Les outils de création d'avatars IA redéfinissent la personnalisation. Que vous souhaitiez une apparence professionnelle, une esthétique cinématographique ou quelque chose tout droit sorti de votre imagination, notre technologie transforme votre vision en réalité. Avec une personnalisation fluide, un contrôle créatif inégalé et une génération de style instantanée, vous obtenez un avatar qui vous ressemble vraiment.

C'est simple. Décrivez votre tenue idéale, le cadre ou les traits de caractère de votre personnage en utilisant des invites textuelles, ou choisissez parmi nos Look Packs soigneusement conçus. En quelques secondes, les générateurs d'avatar IA créent une version de vous qui correspond à votre style, ton et vision créative.

Absolument. Des réunions d'affaires aux récits créatifs, votre avatar IA s'adapte sans effort. Personnalisez les expressions, les vêtements et les arrière-plans en temps réel pour correspondre à tout contexte - que ce soit professionnel, décontracté, futuriste ou totalement hors de ce monde.

Les Packs de Looks Prédéfinis sont des collections soigneusement sélectionnées de styles, tenues et environnements qui transforment instantanément votre avatar. Vous n'avez pas de compétences en design ? Aucun souci. Choisissez simplement un Pack de Look qui correspond à votre vision, et votre avatar est mis à jour instantanément.

Parce que la vitesse, la créativité et le contrôle sont importants. Les plateformes de conception d'avatar IA éliminent les tracas de l'édition manuelle et vous offrent des possibilités illimitées en un clic. Oubliez les modèles rigides - c'est la personnalisation sans compromis.

Ce que disent les clients à notre sujet

