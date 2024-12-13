AI Studio
Chaque mot.
Chaque geste.
Votre chemin.
L'éditeur basé sur le texte rend la création d'une vidéo aussi facile que la rédaction d'un document. Vous pouvez contrôler le ton, la livraison, les gestes et l'émotion, le tout sur une seule plateforme fluide. C'est la création de vidéo conçue pour le récit centré sur l'humain. Fini les compromis entre la vitesse et la qualité.
La seule plateforme qui offre un contrôle créatif total
AI Studio intègre des fonctionnalités avancées pilotées par l'IA jamais vues auparavant, telles que le mouvement d'avatar, le contrôle gestuel et la personnalisation de la voix naturelle. Cette combinaison inégalée d'innovation et de facilité d'utilisation rend la création de vidéos accessible, intuitive et puissante. Voici quelques-unes des caractéristiques clés.
Directeur de doublage
Affinez la manière dont vos scripts sont délivrés. Avec Voice Director, vous pouvez contrôler l'accentuation et l'intonation de mots et de phrases individuels, vous permettant de créer une performance vocale distinctive et percutante pour votre avatar IA que nulle autre plateforme ne peut égaler.
Miroir vocal
Apportez de l'authenticité aux vidéos alimentées par l'IA. Avec le Voice Mirroring (de la parole à la parole), vous pouvez télécharger un enregistrement de vous-même pour contrôler le rythme, l'émotion et le ton de votre jumeau numérique, en garantissant qu'il sonne naturel et en accord avec votre personnalité.
Contrôle gestuel
Rendez les avatars plus humains. Des avatars sans émotion et sans vie, ça ne suffit pas. Avec le Contrôle Gestuel, vous pouvez associer des mouvements naturels au script — des gestes de la main aux expressions faciales — en garantissant que le contenu vidéo généré par IA semble plus dynamique et expressif.
Aperçus Réalistes
Ayez confiance avant de soumettre. L'un des plus grands problèmes dans la création de vidéos IA est de ne pas savoir à quoi ressemblera la vidéo finale avant qu'elle ne soit générée. Les aperçus réalistes résolvent ce problème en montrant le mouvement de l'avatar dans l'aperçu, vous permettant d'apporter des modifications avant le rendu.
Assurez-vous que les équipes restent alignées
Avec AI Studio, vous pouvez collaborer avec votre équipe directement sur la plateforme, ce qui vous permet de vous aligner sur la voix de la marque, le message et la vision créative. Publiez plus de vidéos, de meilleure qualité, avec l'équipe que vous avez déjà.
Commentaires
Ajoutez facilement des commentaires directement sur la plateforme pour collaborer sans effort avec votre équipe, en garantissant que les retours sont capturés et intégrés en temps réel.
Étiquetage
Marquez les utilisateurs dans les vidéos, rendant la collaboration sans effort et garantissant que les membres de l'équipe sont alignés et informés des mises à jour importantes et des retours.
Édition multi-utilisateur
L'édition multi-utilisateurs permet aux équipes de travailler ensemble, d'échanger des idées, de faire des ajustements et de peaufiner des vidéos avec plusieurs collaborateurs.
Tous vos besoins vidéo en un seul endroit
Passez du premier jet au vidéo final en quelques minutes sans avoir à jongler avec plusieurs outils, en vous assurant que votre contenu soit soigné, cohérent et professionnel à chaque fois.
Sous-titres automatiques
Ajoutez automatiquement des sous-titres stylisés avec des polices, tailles et couleurs personnalisables pour rendre vos vidéos plus accessibles et captivantes. Les sous-titres sont extraits directement de votre script dans AI Studio, vous donnant un contrôle total sur le timing et l'orthographe.
Kit de marque
Téléchargez les éléments clés de votre marque tels que logos, couleurs, polices, images et vidéos. Assurez la cohérence et le professionnalisme de votre contenu sur tous vos projets en permettant aux utilisateurs de votre compte d'appliquer rapidement votre image de marque aux vidéos et graphiques. Fini les ajustements manuels des éléments visuels.
Éléments de B-Roll
Donnez à vos vidéos une allure plus haut de gamme et raffinée avec des éléments de b-roll intégrés. Créez des vidéos de haute qualité du début à la fin sans avoir à jongler entre différents outils ou à nécessiter des compétences avancées en montage. Le nouvel éditeur inclut des fonctionnalités telles que les transitions de scènes, des images de stock de Getty, de la musique de fond, et plus encore.
Comment
créez des vidéos avec AI Studio
Connectez-vous à HeyGen puis suivez les tutoriels vidéo sur HeyGen Academy pour commencer à créer des vidéos captivantes générées par IA en seulement quelques minutes avec AI Studio.
Choisissez parmi des modèles personnalisables conçus pour tous les cas d'utilisation. Vous avez besoin d'un contrôle total ? Commencez avec un canevas vierge et appliquez votre kit de marque pour une expérience homogène et conforme à votre image.
C'est ici que votre histoire commence avec AI Studio. Tapez directement dans le panneau, téléchargez un fichier audio ou enregistrez votre voix dans HeyGen.
Une fois votre script entré, cliquez sur aperçu pour l'écouter. Surlignez n'importe quel mot pour ajuster la prononciation ou cliquez sur l'icône de pause pour ajouter des pauses naturelles.
Choisissez parmi plus de 700 avatars IA réalistes pour narrer votre contenu. Vous souhaitez une touche personnelle ? Créez votre propre jumeau numérique pour une expérience plus familière et captivante.
Utilisez la barre d'outils pour ajouter des superpositions de texte, des images, des vidéos, de la musique, des formes, des icônes, ou même des sous-titres pour l'accessibilité. Chaque élément peut être animé avec les marqueurs d'animation dans le panneau de script. Vous pouvez également contrôler l'entrée et la sortie des éléments dans une scène, ou même ajouter des transitions.
Une fois votre vidéo finalisée, prévisualisez-la puis exportez votre vidéo assistée par IA dans le format de votre choix et diffusez-la sur les canaux que vous sélectionnez.
FAQ
HeyGen AI Studio offre un contrôle inégalé sur chaque aspect de votre processus de création vidéo, de la personnalisation de la voix aux gestes et au mouvement de l'avatar. Avec des fonctionnalités telles que le Voice Director, le Voice Mirroring et le Gesture Control, vous pouvez créer des vidéos qui sont non seulement rapides mais aussi profondément personnalisées et axées sur l'humain, garantissant que chaque vidéo reflète parfaitement votre message et votre marque.
La fonctionnalité de duplication vocale vous permet de télécharger un enregistrement de votre propre voix, ce qui vous donne le contrôle sur le rythme, le ton et l'émotion de la parole de votre avatar IA. Cela garantit que vos vidéos sonnent de manière authentique, reflétant votre personnalité et votre style uniques, sans avoir à tout réenregistrer depuis le début.
Oui ! Avec la fonction Directeur Vocal, vous pouvez personnaliser la voix de votre avatar IA jusque dans les moindres détails. Vous pouvez ajuster l'accentuation, l'intonation, le rythme et l'émotion de mots et de phrases individuels, vous donnant un contrôle créatif total sur la manière dont votre script est prononcé.
Le contrôle gestuel vous permet d'associer des mouvements naturels et humains à votre avatar IA, tels que des gestes de la main et des expressions faciales. Cette fonctionnalité garantit que vos vidéos sont plus dynamiques, accessibles et expressives, rendant votre contenu alimenté par l'IA plus authentique et captivant.
Les aperçus réalistes vous permettent de voir à quoi ressemblera votre vidéo, y compris les mouvements de l'avatar, avant de finaliser le contenu. Cela vous donne la confiance nécessaire pour apporter des ajustements à la vidéo, en garantissant que la version finale répond à vos attentes et offre un résultat soigné.
HeyGen AI Studio facilite la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, le marquage et l'édition multi-utilisateurs. Vous pouvez ajouter des retours en temps réel, taguer les membres de l'équipe pour des mises à jour spécifiques, et travailler sur la même vidéo simultanément, assurant ainsi que tout le monde est aligné sur la vision créative et le contenu.
Oui ! Avec HeyGen, vous pouvez traduire instantanément des scripts et des textes à l'écran, vous permettant de créer des vidéos pour un public mondial. Cette fonctionnalité garantit que votre message atteint les spectateurs du monde entier, tout en maintenant la cohérence à travers plus de 170 langues et dialectes.
Le Brand Kit de HeyGen vous permet de télécharger les logos, les couleurs, les polices et les images de votre entreprise, facilitant ainsi l'application de votre image de marque à chaque vidéo que vous créez. Cela garantit que votre contenu reste professionnel, cohérent et en accord avec l'identité de votre marque.
Absolument ! HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque, indépendamment de ses compétences techniques, de créer des vidéos de haute qualité. L'interface intuitive de la plateforme et les outils de collaboration intégrés rendent la production vidéo simple, même pour ceux qui n'ont aucune expérience préalable de la vidéo.
HeyGen AI Studio simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de passer d'un script à une vidéo professionnelle et polie en quelques minutes. Que vous créiez des vidéos de formation internes ou du contenu destiné au public, vous pouvez produire plus de vidéos, plus rapidement, sans compromettre la qualité.