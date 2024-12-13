HeyGen AI Studio facilite la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires, le marquage et l'édition multi-utilisateurs. Vous pouvez ajouter des retours en temps réel, taguer les membres de l'équipe pour des mises à jour spécifiques, et travailler sur la même vidéo simultanément, assurant ainsi que tout le monde est aligné sur la vision créative et le contenu.