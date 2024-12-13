À propos de Zapier
Zapier est un outil d'automatisation sans code qui permet aux utilisateurs de connecter des applications et d'automatiser des tâches en créant des flux de travail appelés « Zaps ». Il aide les entreprises à gagner du temps et à réduire le travail manuel en déplaçant automatiquement des données et en déclenchant des actions à travers des milliers d'applications et de services populaires.
HeyGen et Zapier
L'intégration de HeyGen et Zapier permet aux utilisateurs d'automatiser la création et la livraison de vidéos IA personnalisées en connectant HeyGen avec des milliers d'autres applications et déclencheurs. Cela permet des flux de travail fluides pour les ventes, le marketing, l'intégration et le support, alimentés par un contenu vidéo réaliste livré exactement au bon moment.
Cas d'utilisation
- Automatisation personnalisée de la prospection commerciale: Déclenchez la création de vidéos HeyGen AI lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à votre CRM (comme HubSpot, Salesforce ou Pipedrive), en envoyant un message vidéo personnalisé pour augmenter les taux de réponse et vous démarquer des démarchages génériques.
- Intégration et engagement des clients: Envoyez automatiquement des vidéos de bienvenue ou d'intégration par e-mail ou via des outils de messagerie (comme Gmail, Slack ou Intercom) lors de l'inscription d'un utilisateur, en utilisant HeyGen pour offrir des expériences scalables et semblables à celles humaines sans travail manuel.
- Campagnes vidéo basées sur les événements: Utilisez Zapier pour surveiller des actions telles que les achats, les inscriptions à des webinaires ou les soumissions de formulaires et déclenchez instantanément des vidéos HeyGen adaptées à l'activité de l'utilisateur, idéales pour le nurturing, la vente incitative ou le support.