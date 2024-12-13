À propos de Zapier

Zapier est un outil d'automatisation sans code qui permet aux utilisateurs de connecter des applications et d'automatiser des tâches en créant des flux de travail appelés « Zaps ». Il aide les entreprises à gagner du temps et à réduire le travail manuel en déplaçant automatiquement des données et en déclenchant des actions à travers des milliers d'applications et de services populaires.

HeyGen et Zapier

L'intégration de HeyGen et Zapier permet aux utilisateurs d'automatiser la création et la livraison de vidéos IA personnalisées en connectant HeyGen avec des milliers d'autres applications et déclencheurs. Cela permet des flux de travail fluides pour les ventes, le marketing, l'intégration et le support, alimentés par un contenu vidéo réaliste livré exactement au bon moment.