Cours d'apprentissage - Cas d'utilisation
Créez davantage de cours et touchez plus d'apprenants dans le monde entier
Que vous créiez des conférences, des tutoriels ou des messages motivants, le créateur de cours IA de HeyGen rend la production de vidéos professionnelles et captivantes simple, afin de captiver un public mondial et d'avoir un impact durable.
Avantages et valeur
Engagez, développez et simplifiez la création de cours avec l'IA
Gagnez du temps dans la création de cours sans sacrifier la qualité
Évitez les cycles de production longs et créez des vidéos de haute qualité en quelques minutes. Que vous donniez une conférence, inspiriez les apprenants avec des discours motivants ou les guidiez pas à pas à travers des tutoriels, notre créateur de cours IA accélère votre production sans faire de compromis.
Captiver les apprenants et les classes avec des avatars IA plus vrais que nature
Choisissez parmi une bibliothèque d'avatars IA diversifiés, ou créez votre jumeau numérique pour correspondre à votre style et voix uniques. Avec des expressions faciales précises, des gestes naturels et une synchronisation labiale avancée, vos apprenants restent concentrés sur le matériel.
Adaptez le contenu pour un public mondial dans n'importe quelle langue
Traduisez et localisez vos vidéos en plus de 170 langues et dialectes à l'aide d'outils alimentés par l'IA en quelques clics. Fournissez un contenu significatif aux apprenants du monde entier avec des traductions précises et des mouvements de lèvres synchronisés.
Témoignages clients
Découvrez comment les professionnels de la formation transforment le contenu pédagogique
TechMix donne aux partenaires mondiaux le pouvoir avec des vidéos localisées
De la surmonter des barrières linguistiques à l'expansion de la formation, TechMix fournit un contenu éducatif impactant à ses partenaires de distribution mondiaux grâce à HeyGen.
Equity Trust crée 12 vidéos par heure avec l'IA
Découvrez comment Equity Trust utilise HeyGen pour surmonter les contraintes de ressources, augmenter la création de contenu et livrer des vidéos impactantes et de qualité professionnelle à une vitesse 5 fois supérieure.
« Nous savions que le simple fait de fournir du contenu écrit ne serait pas efficace pour maintenir l'engagement de nos partenaires. En utilisant les avatars de HeyGen, nous avons pu créer du contenu qui est informatif, amusant et interactif. Cela rend l'apprentissage une expérience plus dynamique.»
Comment créer
des cours d'apprentissage avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des vidéos d'apprentissage de qualité professionnelle rapidement et facilement.
Parcourez une variété de modèles personnalisables conçus spécifiquement pour le contenu éducatif. Que vous créiez une conférence, un tutoriel ou une discussion motivante, choisissez une mise en page qui correspond à votre style d'enseignement. Appliquez instantanément votre kit de marque pour une image de marque homogène.
Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA pour donner vie à votre message. Ajoutez des arrière-plans pertinents et des séquences b-roll pour maintenir l'engagement des apprenants.
Ajustez le texte, les polices et les couleurs avec les outils de glisser-déposer de HeyGen. Intégrez des éléments de marque et peaufinez vos visuels pour qu'ils correspondent à vos objectifs pédagogiques et aux préférences de votre public.
Améliorez vos vidéos avec des animations, des graphiques et des visuels de la bibliothèque HeyGen pour clarifier des sujets complexes et maximiser l'engagement.
Une fois que vous êtes satisfait du résultat, exportez votre vidéo finale dans le format de votre choix et partagez-la avec les apprenants sur différentes plateformes.
FAQ
Vous pouvez produire divers matériels d'apprentissage—cours vidéo, tutoriels, vidéos de motivation, et plus encore—grâce aux fonctionnalités IA de la plateforme.
Absolument. Que ce soit pour des plateformes d'e-learning, la formation des employés ou un environnement de classe, HeyGen vous aide à fournir des vidéos captivantes qui maintiennent l'attention des apprenants.
Nos avatars IA servent de présentateurs virtuels, avec des expressions faciales réalistes et une synchronisation labiale synchronisée. Vous pouvez choisir parmi des avatars préfabriqués ou créer le vôtre.
Oui, traduire vos vidéos dans plus de 170 langues est rapide et simple, grâce aux fonctionnalités de localisation avancées de HeyGen.
Absolument. HeyGen est facile à utiliser, offrant des modèles et un montage intuitif pour aider les débutants à créer des vidéos soignées et professionnelles.
La production typique implique d'engager une équipe, de filmer et de réaliser plusieurs tours de montage. Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos polies en quelques minutes—idéal pour les éducateurs qui souhaitent produire du contenu rapidement.
Absolument. Vous pouvez choisir des arrière-plans, des éléments graphiques, des polices et des couleurs qui correspondent à votre image de marque ou au style de votre cours.
Les avatars IA éliminent le besoin d'apparitions à la caméra, de refaire des prises ou de montages extensifs. Ils sont parfaits pour augmenter votre contenu de manière cohérente.
Inscrivez-vous simplement, choisissez un modèle ou commencez de zéro, sélectionnez votre avatar et téléchargez votre script. Notre interface conviviale vous guide à travers chaque étape.
HeyGen prend en charge plusieurs formats d'exportation vidéo, ce qui facilite le partage de contenu sur des plateformes comme YouTube ou au sein de systèmes internes.
Oui, des plans tarifaires flexibles s'adaptent à tous, des éducateurs indépendants aux grandes entreprises.
Oui, les fonctionnalités avancées de HeyGen prennent en charge des éléments interactifs, tels que des quiz ou des scénarios à embranchements, créant une expérience plus personnalisée pour vos apprenants.