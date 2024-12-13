Cours d'apprentissage - Cas d'utilisation

Créez davantage de cours et touchez plus d'apprenants dans le monde entier

Que vous créiez des conférences, des tutoriels ou des messages motivants, le créateur de cours IA de HeyGen rend la production de vidéos professionnelles et captivantes simple, afin de captiver un public mondial et d'avoir un impact durable.

video thumbnail

Avantages et valeur

Engagez, développez et simplifiez la création de cours avec l'IA

Gagnez du temps dans la création de cours sans sacrifier la qualité

Évitez les cycles de production longs et créez des vidéos de haute qualité en quelques minutes. Que vous donniez une conférence, inspiriez les apprenants avec des discours motivants ou les guidiez pas à pas à travers des tutoriels, notre créateur de cours IA accélère votre production sans faire de compromis.

un homme tient une tablette devant un écran qui affiche l'introductionun homme tient une tablette devant un écran qui affiche l'introduction

Captiver les apprenants et les classes avec des avatars IA plus vrais que nature

Choisissez parmi une bibliothèque d'avatars IA diversifiés, ou créez votre jumeau numérique pour correspondre à votre style et voix uniques. Avec des expressions faciales précises, des gestes naturels et une synchronisation labiale avancée, vos apprenants restent concentrés sur le matériel.

une publicité pour la maîtrise de l'e-learning en marketing des réseaux sociauxune publicité pour la maîtrise de l'e-learning en marketing des réseaux sociaux

Adaptez le contenu pour un public mondial dans n'importe quelle langue

Traduisez et localisez vos vidéos en plus de 170 langues et dialectes à l'aide d'outils alimentés par l'IA en quelques clics. Fournissez un contenu significatif aux apprenants du monde entier avec des traductions précises et des mouvements de lèvres synchronisés.

une femme est assise à un bureau devant un écran qui dit " construire une carrière aux États-Unis "une femme est assise à un bureau devant un écran qui dit " construire une carrière aux États-Unis "

Témoignages clients

Découvrez comment les professionnels de la formation transforment le contenu pédagogique

AI Smart Ventures forme plus de 10 000 personnes avec des vidéos générées par IA

Découvrez comment AI Smart Ventures utilise HeyGen pour produire du contenu vidéo multilingue et évolutif, formant des milliers de personnes aux outils d'IA plus rapidement et plus efficacement.

altalt
JohnJohn

« Nous savions que le simple fait de fournir du contenu écrit ne serait pas efficace pour maintenir l'engagement de nos partenaires. En utilisant les avatars de HeyGen, nous avons pu créer du contenu qui est informatif, amusant et interactif. Cela rend l'apprentissage une expérience plus dynamique.»

John Suncansky, Marketing coordinator at TechMix,TechMix

Comment créer
des cours d'apprentissage avec HeyGen

Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des vidéos d'apprentissage de qualité professionnelle rapidement et facilement.

Parcourez une variété de modèles personnalisables conçus spécifiquement pour le contenu éducatif. Que vous créiez une conférence, un tutoriel ou une discussion motivante, choisissez une mise en page qui correspond à votre style d'enseignement. Appliquez instantanément votre kit de marque pour une image de marque homogène.

Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA pour donner vie à votre message. Ajoutez des arrière-plans pertinents et des séquences b-roll pour maintenir l'engagement des apprenants.

Ajustez le texte, les polices et les couleurs avec les outils de glisser-déposer de HeyGen. Intégrez des éléments de marque et peaufinez vos visuels pour qu'ils correspondent à vos objectifs pédagogiques et aux préférences de votre public.

Améliorez vos vidéos avec des animations, des graphiques et des visuels de la bibliothèque HeyGen pour clarifier des sujets complexes et maximiser l'engagement.

Une fois que vous êtes satisfait du résultat, exportez votre vidéo finale dans le format de votre choix et partagez-la avec les apprenants sur différentes plateformes.

video thumbnail

FAQ

Vous pouvez produire divers matériels d'apprentissage—cours vidéo, tutoriels, vidéos de motivation, et plus encore—grâce aux fonctionnalités IA de la plateforme.

Absolument. Que ce soit pour des plateformes d'e-learning, la formation des employés ou un environnement de classe, HeyGen vous aide à fournir des vidéos captivantes qui maintiennent l'attention des apprenants.

Nos avatars IA servent de présentateurs virtuels, avec des expressions faciales réalistes et une synchronisation labiale synchronisée. Vous pouvez choisir parmi des avatars préfabriqués ou créer le vôtre.

Oui, traduire vos vidéos dans plus de 170 langues est rapide et simple, grâce aux fonctionnalités de localisation avancées de HeyGen.

Absolument. HeyGen est facile à utiliser, offrant des modèles et un montage intuitif pour aider les débutants à créer des vidéos soignées et professionnelles.

La production typique implique d'engager une équipe, de filmer et de réaliser plusieurs tours de montage. Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos polies en quelques minutes—idéal pour les éducateurs qui souhaitent produire du contenu rapidement.

Absolument. Vous pouvez choisir des arrière-plans, des éléments graphiques, des polices et des couleurs qui correspondent à votre image de marque ou au style de votre cours.

Les avatars IA éliminent le besoin d'apparitions à la caméra, de refaire des prises ou de montages extensifs. Ils sont parfaits pour augmenter votre contenu de manière cohérente.

Inscrivez-vous simplement, choisissez un modèle ou commencez de zéro, sélectionnez votre avatar et téléchargez votre script. Notre interface conviviale vous guide à travers chaque étape.

HeyGen prend en charge plusieurs formats d'exportation vidéo, ce qui facilite le partage de contenu sur des plateformes comme YouTube ou au sein de systèmes internes.

Oui, des plans tarifaires flexibles s'adaptent à tous, des éducateurs indépendants aux grandes entreprises.

Oui, les fonctionnalités avancées de HeyGen prennent en charge des éléments interactifs, tels que des quiz ou des scénarios à embranchements, créant une expérience plus personnalisée pour vos apprenants.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo