Une nouvelle distribution d'acteurs IA, prête à suivre vos directives.

Nous avons parcouru le monde pour filmer une foule d'acteurs variés dans diverses scènes de la vie réelle, afin que vous n'ayez pas à le faire. Découvrez ces plus de 50 nouveaux avatars alimentés par l'IA et leurs plus de 400 apparences pour votre prochaine vidéo.