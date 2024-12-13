Avatar IA
Une nouvelle distribution d'acteurs IA, prête à suivre vos directives.
Nous avons parcouru le monde pour filmer une foule d'acteurs variés dans diverses scènes de la vie réelle, afin que vous n'ayez pas à le faire. Découvrez ces plus de 50 nouveaux avatars alimentés par l'IA et leurs plus de 400 apparences pour votre prochaine vidéo.
Avatar interactif
Conversez avec votre Avatar Interactif
Vous souhaitez que votre avatar puisse parler à votre place ? Eh bien, maintenant c'est possible. Que ce soit un agent de support, un expert produit ou pour prendre des appels Zoom à votre place, ces avatars peuvent écouter et répondre aux questions.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.