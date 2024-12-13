background image

EXPÉDIÉ : AUTOMNE 2024

HeyGen Automne 2024 :
Nouvelles fonctionnalités & Mise à jour des tarifs

Donnez vie à vos avatars avec de nouvelles capacités d'IA conçues pour stimuler votre imagination pour une création de vidéo meilleure et plus rapide.

Avatar IA

Découvrez quatre nouveaux pouvoirs pour les avatars IA

HeyGen livre des mises à jour à une vitesse fulgurante, allant de plus de 50 nouveaux acteurs numériques à des avatars photo et interactifs jusqu'à la capacité de créer des avatars à partir de rien. Et nous ne faisons que commencer.

Avatar IA

Une nouvelle distribution d'acteurs IA, prête à suivre vos directives.

Nous avons parcouru le monde pour filmer une foule d'acteurs variés dans diverses scènes de la vie réelle, afin que vous n'ayez pas à le faire. Découvrez ces plus de 50 nouveaux avatars alimentés par l'IA et leurs plus de 400 apparences pour votre prochaine vidéo.

Générer des apparences

Créez n'importe quel avatar à partir d'une simple instruction

Si vous pouvez le décrire, nous pouvons le générer. Téléchargez une photo et créez des scènes réalistes à partir de texte en quelques secondes, sans avoir besoin d'un appareil photo.

Extension Chrome

Transformez les enregistrements vocaux en vidéo

Enregistrez votre écran avec uniquement votre voix, téléchargez-le sur HeyGen, et donnez-lui vie sans effort avec une expérience vidéo animée par un avatar.

Avatar 3.0

Notre technologie la plus réaliste à ce jour

Notre nouvelle série d'avatars réagit aux indices émotionnels dans votre script pour transmettre votre message avec une profondeur expressive et des mouvements naturels.

Looks illimités

Une variété et des possibilités infinies

Avec une seule vérification, vous pouvez télécharger autant de séquences que vous le souhaitez. Changez de tenues, d'arrière-plans, de poses et d'angles de caméra.

Avatar interactif

Conversez avec votre Avatar Interactif

Vous souhaitez que votre avatar puisse parler à votre place ? Eh bien, maintenant c'est possible. Que ce soit un agent de support, un expert produit ou pour prendre des appels Zoom à votre place, ces avatars peuvent écouter et répondre aux questions.

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

