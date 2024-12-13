Rendre la narration vidéo accessible

HeyGen a été fondée sur une croyance simple : la création de vidéos devrait être sans effort et accessible. La production vidéo traditionnelle est trop coûteuse, lente et intimidante. Notre fondateur, Joshua Xu, a vu que l'élimination de la caméra par l'IA pourrait libérer la créativité pour tous. Maintenant, avec juste un script, n'importe qui peut générer des vidéos de haute qualité sans avoir à filmer, éditer ou franchir des barrières budgétaires.