Qu'est-ce que HeyGen ?

HeyGen est une plateforme de génération de vidéos IA qui permet aux utilisateurs de créer instantanément et efficacement des vidéos de haute qualité à grande échelle dans plus de 170 langues et dialectes. Que vous créiez du contenu pour le marketing, la formation, l'e-learning ou les ventes, HeyGen rend la production vidéo rapide, évolutive et accessible.

Plus de 37 millions de vidéos créées sur HeyGen. Le nombre augmente chaque minute.
15M+
Utilisateurs HeyGen
17M+
Avatars photo créés
1,2M+
Avatars créés instantanément

Rendre la narration vidéo accessible

HeyGen a été fondée sur une croyance simple : la création de vidéos devrait être sans effort et accessible. La production vidéo traditionnelle est trop coûteuse, lente et intimidante. Notre fondateur, Joshua Xu, a vu que l'élimination de la caméra par l'IA pourrait libérer la créativité pour tous. Maintenant, avec juste un script, n'importe qui peut générer des vidéos de haute qualité sans avoir à filmer, éditer ou franchir des barrières budgétaires.

Stats panel imageStats panel image
50%
Moins de temps en post-production
3 heures
Économisé par vidéo
80 %
Réduction des coûts de traduction

Votre partenaire en création de vidéos IA

La plateforme vidéo IA de HeyGen est conçue pour répondre aux besoins du storytelling moderne à grande échelle. De la création de vidéos menées par des avatars à l'interactivité en temps réel, la traduction et la personnalisation, chaque produit est développé pour vous aider à captiver votre audience avec rapidité, précision et facilité.

Vidéo Avatar

Accélérez votre moteur de création de contenu en produisant des vidéos professionnelles à grande échelle sans avoir besoin d'apparaître à la caméra. Choisissez parmi une bibliothèque d'avatars réalistes ou créez votre propre porte-parole numérique. Ensuite, utilisez la conversion de texte en vidéo pour transformer tout contenu en une vidéo captivante avec des avatars réalistes, des voix naturelles, des gestes et des expressions.

Plus d'outils vidéo IA fragmentés

La suite de produits d'intelligence artificielle de pointe de HeyGen rassemble tout sous un même toit pour une expérience utilisateur rationalisée. Conçue pour l'évolutivité et le storytelling, HeyGen élimine les frictions des outils fragmentés tout en répondant discrètement au seuil de qualité invisible que votre public attend. C'est une alternative puissante et intuitive qui établit une nouvelle référence pour ce que la vidéo IA peut faire.

PlateformePlateforme tout-en-un
Facilité d'utilisationInterface conviviale
Qualité de l'avatarPersonnalisable et réaliste
Synchronisation de livraisonGestes naturels & voix
Polissage de marqueFinition prête à l'emploi
Vitesse de productionVitesse, qualité & échelle
Accès APIAccès API pour chaque produit
Service clientSupport & intégration

Découvrez comment les clients utilisent HeyGen

Une plateforme, des cas d'utilisation illimités

Marketing

HeyGen offre aux marketeurs la liberté de créer des vidéos de qualité professionnelle à la demande. Avec un script et quelques clics, vous pouvez transformer n'importe quel support, des PDF aux blogs en passant par les présentations, en contenu vidéo captivant et conforme à votre marque à tout moment, sans dépasser votre budget.

Contenu pratique

Formez les employés, intégrez les clients ou partagez des connaissances avec des vidéos tutoriels professionnelles, des guides étape par étape et des tutoriels de meilleures pratiques.

Apprentissage & Développement

HeyGen permet aux équipes de créer des expériences de formation sur mesure, de la conformité au développement des employés et à l'amélioration continue des compétences. Notre plateforme vidéo IA rend facile la mise à l'échelle de l'apprentissage impactant sans sacrifier la qualité ou la vitesse.

Formation en entreprise

Transformez n'importe quel cours basé sur du texte en vidéos de formation d'entreprise de haute qualité qui améliorent la compréhension et la rétention des connaissances sans nécessiter d'équipes de production coûteuses.

Ventes

HeyGen permet aux équipes de vente de réaliser une approche personnalisée à grande échelle, de la prospection aux relances et démonstrations de produit. Notre plateforme vidéo IA aide les représentants à se démarquer dans les boîtes de réception saturées, à accélérer les cycles de vente et à construire des relations clients plus solides.

IA SDR

Les avatars IA interactifs de HeyGen agissent comme des SDR IA virtuels pour répondre aux questions des prospects, qualifier les leads et planifier des réunions 24h/24 et 7j/7.

Voyez combien HeyGen peut vous faire économiser

Découvrez combien de temps et de budget votre équipe peut économiser avec la plateforme vidéo IA de HeyGen en quantifiant les réductions de coûts, l'efficacité de la production et le potentiel de revenus.

Intégrez avec vos applications existantes

HeyGen s'intègre de manière transparente avec les applications populaires pour apporter la création de vidéos IA directement dans vos flux de travail existants. Générez des vidéos de haute qualité rapidement et efficacement sans changer d'outils.

FAQ

HeyGen est une plateforme de création vidéo IA qui vous permet de générer instantanément des vidéos de haute qualité en grande quantité. Aucune caméra, équipe ou expérience de montage nécessaire. Elle prend en charge plus de 170 langues et dialectes et est conçue pour des cas d'utilisation variés dans le marketing, l'apprentissage et le développement, les ventes, et plus encore.

HeyGen est une plateforme tout-en-un qui combine script, avatars, édition et localisation dans un flux de travail homogène. Contrairement aux outils fragmentés ou aux plateformes avec des courbes d'apprentissage abruptes, HeyGen est intuitif, rapide et conçu pour du contenu de qualité externe qui évolue avec vos besoins.

Pas du tout. L'interface conviviale de HeyGen permet à quiconque de créer facilement des vidéos soignées et professionnelles en seulement quelques clics.

Oui. Vous pouvez choisir parmi une large bibliothèque d'avatars réalistes ou créer votre propre porte-parole numérique pour correspondre à votre marque. Vous aurez un contrôle total sur le ton de la voix, les gestes et le style de présentation.

Avec la traduction vidéo intégrée de HeyGen, vous pouvez traduire votre contenu dans plus de 170 langues et dialectes avec un doublage réaliste, une synchronisation labiale précise et des scripts modifiables. C'est un moyen économique de localiser une vidéo sans avoir à la réenregistrer ou à embaucher des acteurs vocaux.

La vidéo personnalisée vous permet de créer des vidéos uniques pour chaque spectateur en utilisant des données CRM ou d'autres variables, telles que le nom, l'entreprise ou le lieu. C'est un outil puissant pour augmenter l'engagement dans le marketing, la sensibilisation, l'intégration et la réussite client.

Les avatars interactifs sont des présentateurs virtuels alimentés par l'IA qui peuvent captiver les spectateurs en temps réel. Ils peuvent répondre aux questions, guider les utilisateurs ou diffuser du contenu dynamique en se connectant à des scripts ou des bases de connaissances, transformant ainsi le contenu statique en expériences interactives.

Plus de 85 000 entreprises, des startups aux marques d'entreprise, utilisent HeyGen dans différents départements, y compris le marketing, la formation et le développement, le support client et les ventes. Parmi les utilisateurs notables figurent OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy, et plus encore.

En moyenne, les utilisateurs signalent une réduction de 50% du temps de post-production, économisent 3 heures par vidéo et réduisent les coûts de traduction de 80%. Utilisez notre calculateur de ROI pour estimer les économies potentielles de votre équipe.

Oui. HeyGen propose des intégrations avec des plateformes populaires, des CRM et des systèmes d'apprentissage pour vous aider à rationaliser les flux de travail et personnaliser le contenu à grande échelle.

