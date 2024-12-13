Donnez à de vieilles vidéos un nouveau public grâce à la localisation assistée par IA.

Redonnez vie à votre contenu existant en transformant d'anciennes vidéos en versions fraîches et multilingues grâce à la traduction pilotée par l'IA et à la technologie de synchronisation labiale.

Créez des TikToks, YouTube Shorts et Instagram Reels en plusieurs langues avec une synchronisation labiale précise, rendant votre contenu naturel pour chaque audience.