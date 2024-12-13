video thumbnail

Traducteur de vidéo IA

Votre voix, fluide partout

Essayez quelques exemples

Transformez une vidéo en 70+ langues et 175+ dialectes avec une IA tellement naturelle, on dirait que vous les avez toujours parlées. Pas d'acteurs de doublage, pas de post-synchronisation. Votre voix, parfaitement synchronisée avec les lèvres pour chaque public.

70 et plusLangues
175 et plusDialectes

Traduction IA

Vos vidéos, fluides partout.

Votre voix, dans leur langue.

Traduisez vos vidéos sans effort en anglais, espagnol, portugais, allemand, français, japonais, coréen, et plus encore, chacun avec plusieurs dialectes. Pas besoin de comédiens de doublage, juste votre voix.

video thumbnail

Synchronisation labiale IA qui semble réelle

Pour créer des vidéos qui semblent naturelles, parlez de manière fluide et liez vos phrases entre elles. Cela rendra vos vidéos plus professionnelles et maintiendra l'intérêt de votre public.

👉 Comment fonctionne le playback →

Votre voix en plus de 70 langues et 175 dialectes

Gardez votre voix et personnalité uniques lors de la communication, même à travers différentes langues et dialectes.

👉 Voir les langues prises en charge →

Prêt pour toute plateforme

Nos services vidéo fournissent un contenu parfaitement formaté pour toute plateforme, des TikToks captivants, YouTube aux vidéos de formation détaillées pour les employés.

👉 Voir des exemples réels →

Traduction de vidéo

Parlez n'importe quelle langue.

Traduisez vos vidéos dans n'importe quelle langue avec un clonage de voix parfait et une synchronisation labiale.

Oubliez le doublage et les inadéquations gênantes. La traduction vidéo IA de HeyGen préserve votre ton, votre débit et votre personnalité, transformant vos vidéos en contenu de niveau natif pour n'importe quelle langue.

video thumbnail

Utilisez notre X Bot pour traduire votre chronologie

Taguez @HeyGenLabs sur X pour traduire des vidéos

C'est facile. Mentionnez @HeyGenLabs avec la langue que vous préférez en réponse au post original. Vous recevrez une notification de X lorsque nous aurons publié votre vidéo traduite. Assez pratique, n'est-ce pas ?

video thumbnail

Donnez à de vieilles vidéos un nouveau public grâce à la localisation assistée par IA.

Redonnez vie à votre contenu existant en transformant d'anciennes vidéos en versions fraîches et multilingues grâce à la traduction pilotée par l'IA et à la technologie de synchronisation labiale.

Créez des TikToks, YouTube Shorts et Instagram Reels en plusieurs langues avec une synchronisation labiale précise, rendant votre contenu naturel pour chaque audience.

altalt

Plus de 175 langues et dialectes.

Diffusez des messages clés de manière fluide dans plus de 175 langues et dialectes grâce à une traduction pilotée par l'IA qui garantit précision et pertinence culturelle. La technologie avancée de synchronisation labiale IA aligne la parole avec les mouvements naturels du visage, rendant chaque vidéo authentique et captivante.

altalt

Personnalisez les paramètres de traduction pour une localisation parfaite.

Prenez le contrôle total de vos traductions vidéo avec des options de personnalisation avancées qui garantissent précision, clarté et pertinence culturelle. La localisation assistée par IA vous permet d'ajouter des sous-titres, de peaufiner le ton et d'ajuster les paramètres de parole pour correspondre à la voix et au message de votre marque.

altalt

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


video thumbnail
altalt

Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

video thumbnail
altalt

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

video thumbnail
altalt

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

video thumbnail
altalt

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

video thumbnail
altalt

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

background image

FAQ sur le traducteur vidéo IA

Notre traducteur vidéo IA transforme n'importe quelle vidéo en plus de 70 langues et 175 dialectes avec une synchronisation labiale parfaite et une parole naturelle. Contrairement aux outils de traduction traditionnels, notre IA garantit que votre voix sonne authentique dans chaque langue - pas de texte à parole robotique, pas de doublage préenregistré.

👉 Regarder la démo →

Oui ! Nous proposons une option de traducteur vidéo AI gratuite pour les utilisateurs qui souhaitent faire l'expérience de la traduction assistée par AI en premier lieu. Pour ceux qui recherchent une plus grande précision, plus d'options de langues et des fonctionnalités améliorées, nos plans premium offrent une personnalisation avancée et une synthèse vocale supérieure.

👉 Voir les plans détaillés →

Contrairement aux sous-titres qui affichent simplement le texte traduit à l'écran, la traduction vidéo alimentée par l'IA recrée votre voix dans plusieurs langues tout en la synchronisant parfaitement avec votre vidéo originale. Cela crée une expérience totalement immersive, permettant à votre audience de sentir comme si vous parliez leur langue maternelle de manière naturelle.

👉 Sous-titres ou doublage – qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? →

👉 Apprenez comment fonctionne la traduction vidéo par IA →

Avec notre avatar IA pour la traduction vidéo, vous pouvez créer une version numérique de vous-même qui imite vos gestes, expressions et modèles de parole. Que vous présentiez, racontiez des histoires ou enseigniez, votre avatar rend le contenu multilingue personnel et captivant - sans nécessiter d'enregistrements supplémentaires.

Voici pourquoi les avatars IA sont en vogue →

Les créateurs, éducateurs, entreprises et marques mondiales utilisent notre traducteur de langage vidéo IA pour diffuser leur contenu sans effort. Que vous produisiez des vidéos éducatives, des campagnes marketing, des démonstrations de produits ou du contenu pour les réseaux sociaux, la traduction IA vous aide à atteindre instantanément un public mondial - sans coûts de production élevés.

👉 Découvrez comment les industries utilisent HeyGen →

We’ve developed advanced lip-sync technology that ensures your translated voice matches facial movements accurately. Unlike basic text-to-speech tools, our system adjusts articulation and timing to make multilingual video content feel as natural as your original video.

👉 Regardez la précision du playback en action →

Notre traducteur vidéo IA prend en charge plus de 70 langues et 175 dialectes, avec des améliorations continues pour étendre la précision et la prononciation. Que vous ayez besoin de l'espagnol, du français, du mandarin ou des accents régionaux, notre IA s'adapte pour offrir l'expérience multilingue la plus authentique.

Témoignages

Ce que disent les clients à notre sujet

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo