Traducteur de vidéo IA
Votre voix, fluide partout
Transformez une vidéo en 70+ langues et 175+ dialectes avec une IA tellement naturelle, on dirait que vous les avez toujours parlées. Pas d'acteurs de doublage, pas de post-synchronisation. Votre voix, parfaitement synchronisée avec les lèvres pour chaque public.
Transformez une vidéo en 70+ langues et 175+ dialectes avec une IA tellement naturelle, on dirait que vous les avez toujours parlées. Pas d'acteurs de doublage, pas de post-synchronisation. Votre voix, parfaitement synchronisée avec les lèvres pour chaque public.
Synchronisation labiale IA qui semble réelle
Pour créer des vidéos qui semblent naturelles, parlez de manière fluide et liez vos phrases entre elles. Cela rendra vos vidéos plus professionnelles et maintiendra l'intérêt de votre public.
Votre voix en plus de 70 langues et 175 dialectes
Gardez votre voix et personnalité uniques lors de la communication, même à travers différentes langues et dialectes.
Prêt pour toute plateforme
Nos services vidéo fournissent un contenu parfaitement formaté pour toute plateforme, des TikToks captivants, YouTube aux vidéos de formation détaillées pour les employés.
Traduction de vidéo
Parlez n'importe quelle langue.
Traduisez vos vidéos dans n'importe quelle langue avec un clonage de voix parfait et une synchronisation labiale.
Oubliez le doublage et les inadéquations gênantes. La traduction vidéo IA de HeyGen préserve votre ton, votre débit et votre personnalité, transformant vos vidéos en contenu de niveau natif pour n'importe quelle langue.
Utilisez notre X Bot pour traduire votre chronologie
Taguez @HeyGenLabs sur X pour traduire des vidéos
C'est facile. Mentionnez @HeyGenLabs avec la langue que vous préférez en réponse au post original. Vous recevrez une notification de X lorsque nous aurons publié votre vidéo traduite. Assez pratique, n'est-ce pas ?
Donnez à de vieilles vidéos un nouveau public grâce à la localisation assistée par IA.
Redonnez vie à votre contenu existant en transformant d'anciennes vidéos en versions fraîches et multilingues grâce à la traduction pilotée par l'IA et à la technologie de synchronisation labiale.
Créez des TikToks, YouTube Shorts et Instagram Reels en plusieurs langues avec une synchronisation labiale précise, rendant votre contenu naturel pour chaque audience.
Plus de 175 langues et dialectes.
Diffusez des messages clés de manière fluide dans plus de 175 langues et dialectes grâce à une traduction pilotée par l'IA qui garantit précision et pertinence culturelle. La technologie avancée de synchronisation labiale IA aligne la parole avec les mouvements naturels du visage, rendant chaque vidéo authentique et captivante.
Personnalisez les paramètres de traduction pour une localisation parfaite.
Prenez le contrôle total de vos traductions vidéo avec des options de personnalisation avancées qui garantissent précision, clarté et pertinence culturelle. La localisation assistée par IA vous permet d'ajouter des sous-titres, de peaufiner le ton et d'ajuster les paramètres de parole pour correspondre à la voix et au message de votre marque.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
FAQ sur le traducteur vidéo IA
Notre traducteur vidéo IA transforme n'importe quelle vidéo en plus de 70 langues et 175 dialectes avec une synchronisation labiale parfaite et une parole naturelle. Contrairement aux outils de traduction traditionnels, notre IA garantit que votre voix sonne authentique dans chaque langue - pas de texte à parole robotique, pas de doublage préenregistré.
Oui ! Nous proposons une option de traducteur vidéo AI gratuite pour les utilisateurs qui souhaitent faire l'expérience de la traduction assistée par AI en premier lieu. Pour ceux qui recherchent une plus grande précision, plus d'options de langues et des fonctionnalités améliorées, nos plans premium offrent une personnalisation avancée et une synthèse vocale supérieure.
Contrairement aux sous-titres qui affichent simplement le texte traduit à l'écran, la traduction vidéo alimentée par l'IA recrée votre voix dans plusieurs langues tout en la synchronisant parfaitement avec votre vidéo originale. Cela crée une expérience totalement immersive, permettant à votre audience de sentir comme si vous parliez leur langue maternelle de manière naturelle.
👉 Sous-titres ou doublage – qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? →
Avec notre avatar IA pour la traduction vidéo, vous pouvez créer une version numérique de vous-même qui imite vos gestes, expressions et modèles de parole. Que vous présentiez, racontiez des histoires ou enseigniez, votre avatar rend le contenu multilingue personnel et captivant - sans nécessiter d'enregistrements supplémentaires.
Les créateurs, éducateurs, entreprises et marques mondiales utilisent notre traducteur de langage vidéo IA pour diffuser leur contenu sans effort. Que vous produisiez des vidéos éducatives, des campagnes marketing, des démonstrations de produits ou du contenu pour les réseaux sociaux, la traduction IA vous aide à atteindre instantanément un public mondial - sans coûts de production élevés.
We’ve developed advanced lip-sync technology that ensures your translated voice matches facial movements accurately. Unlike basic text-to-speech tools, our system adjusts articulation and timing to make multilingual video content feel as natural as your original video.
Notre traducteur vidéo IA prend en charge plus de 70 langues et 175 dialectes, avec des améliorations continues pour étendre la précision et la prononciation. Que vous ayez besoin de l'espagnol, du français, du mandarin ou des accents régionaux, notre IA s'adapte pour offrir l'expérience multilingue la plus authentique.