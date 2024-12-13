Fait confiance par plus de
Qu'est-ce qu'un Avatar Interactif
Des avatars conçus pour l'avenir
de la conversation.
Les avatars interactifs sont vos personnalités numériques qui sont toujours disponibles. Ils sont conçus pour avoir des conversations naturelles et significatives. Ils travaillent dur pour vous. Ils ne se contentent pas de parler, ils comprennent, s'adaptent et répondent avec un niveau de personnalisation semblable à celui d'un humain.
Traduction automatique
Donnez à de vieilles vidéos un nouveau public
Déposez n'importe quelle vidéo que vous avez et nous la convertirons dans la langue de votre choix. Vous avez une tonne de vidéos ? Automatisez le processus avec notre API. Il n'a jamais été aussi facile d'élargir la portée de votre vidéothèque et de pénétrer de nouveaux marchés.
Clone vocal
Soyez authentique dans n'importe quelle langue
Préservez la voix unique de votre marque à travers les cultures. Notre processus de localisation alimenté par l'IA capture votre style et tonalité originaux, garantissant que votre message résonne dans chaque langue. Des voix off aux sous-titres, l'authenticité reste au premier plan pour chaque public que vous atteignez.
175 langues et dialectes
Atteignez de nouveaux marchés et connectez-vous avec des publics du monde entier grâce à notre large prise en charge linguistique. Avec plus de 175 langues et dialectes, vous pouvez vous assurer que votre contenu est à la fois culturellement pertinent et linguistiquement précis, ce qui aura un impact durable sur les spectateurs partout.
Service client
Service client - Humainement proche
Offrez un support client alimenté par l'IA avec des avatars réalistes qui parlent plusieurs langues. HeyGen crée des vidéos de support au rendu naturel qui améliorent les temps de réponse, réduisent les coûts et augmentent la satisfaction grâce à une automatisation semblable à l'humain.
Appels commerciaux
Développez vos ventes avec des avatars interactifs
Boostez les ventes avec des avatars IA pour les démos de produits, la prospection et les relances. HeyGen aide les équipes de vente à personnaliser les vidéos à grande échelle, à augmenter l'engagement et à conclure des affaires plus rapidement sur les marchés mondiaux.
Éducation
Offrez des formations et démonstrations personnalisées
Créez des vidéos de formation pour l'IA et des démonstrations d'intégration qui sont localisées et captivantes. HeyGen facilite la production de contenu professionnel pour la formation des employés, l'éducation des clients et les communications internes.
Téléverser des connaissances
Chargez facilement des documents, des FAQ, des informations sur les produits ou des scripts personnalisés—votre avatar apprend tout. Qu'il s'agisse de politiques d'entreprise ou de narration de marque, il répond avec des réponses précises et conformes à la marque à chaque fois.
Personnalités sur mesure
Du professionnel et soigné au fun et original, vous contrôlez l'apparence, le ton et le style de votre avatar pour qu'ils s'alignent parfaitement avec votre marque ou votre vision créative.
Toujours actif, toujours évolutif
Disponibles 24h/24 et 7j/7, les avatars interactifs peuvent gérer des milliers de conversations simultanément, en s'adaptant à l'augmentation de votre audience sans effort.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
FAQ sur les avatars interactifs
Un avatar IA interactif HeyGen est un personnage numérique réaliste qui participe à des conversations en temps réel. Il va au-delà des chatbots avec un discours piloté par l'IA, des gestes et des expressions faciales pour des interactions semblables à celles des humains.
HeyGen vous permet de créer et de personnaliser des avatars IA à partir de photos, de textes de commande ou de sa bibliothèque de plus de 500 personnages. Ces avatars peuvent parler, bouger et s'adapter en utilisant une IA avancée, ce qui les rend idéaux pour des vidéos, le service client et la création de contenu.
Oui, HeyGen propose une version gratuite pour générer des avatars IA, ajouter une voix et créer de courtes vidéos. Les plans Premium débloquent des fonctionnalités avancées telles que le rendu HD, la personnalisation et l'utilisation commerciale.
Les avatars HeyGen utilisent l'IA pour comprendre le ton, adapter les réponses et afficher des mouvements naturels. Ils sont animés, multilingues et plus captivants que les chatbots traditionnels basés sur le texte.
Oui, les avatars HeyGen sont conçus pour la production vidéo. Ils peuvent être utilisés dans le marketing, l'e-learning, la formation en entreprise et le support client, offrant un contenu de haute qualité généré par IA.
Vous pouvez ajuster l'apparence, la voix, la langue et les gestes d'un avatar. Utilisez des packs de styles pour un habillage rapide ou téléchargez votre propre photo pour une personnalité numérique unique, pilotée par l'IA.
Oui, les avatars HeyGen parlent plus de 175 langues et dialectes, ce qui les rend idéaux pour la communication mondiale, la formation et l'engagement client.
Les entreprises, les éducateurs et les créateurs de contenu utilisent les avatars HeyGen pour le marketing, la formation, les médias sociaux, les événements virtuels et le service client automatisé.
Le générateur de vidéos d'avatars IA de HeyGen synchronise la parole avec des expressions faciales et des mouvements réalistes, créant du contenu dynamique et captivant sans nécessiter de caméras ou d'acteurs.
Les packs d'apparence HeyGen offrent des avatars prêts à l'emploi pour les affaires, le divertissement, les jeux et les industries mondiales, vous aidant à trouver l'avatar idéal en quelques secondes.