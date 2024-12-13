Présentation de HeyGen Avatar IV

Créez des avatars parlants et réalistes

À partir d'une simple photo

Avatar IV est notre moteur d'avatar IA le plus avancé.
Il transforme une simple photo en une vidéo parlante — avec synchronisation vocale, expressions faciales et, pour la première fois, des gestes de la main. Pas de caméra. Pas de capture de mouvement. Juste votre scénario et votre image.

Innovation Intégrée

Mouvement synchronisé à la voix

Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.

Gestes de la main réalistes

Add expressive hand movements that match your avatar’s speech.
Perfect for emphasis, nuance, and visual storytelling.

Stylisé ou Réaliste

Choose from hyper-realistic clones or stylized characters.
Supports human, anime, and animal avatars in portrait or full-body.

Comment ça marche ?

Commencez avec juste une photo

Un script. Un clic. Performance maximale.

Étape 1

Téléchargez une photo

Utilisez une image nette — portrait, demi-corps ou en pied.

une image d'une femme avec un bouton qui dit télécharger une photoune image d'une femme avec un bouton qui dit télécharger une photo

Étape 2

Ajouter un script ou de l'audio

Tapez votre script ou téléchargez un fichier audio — nous le synchroniserons avec le mouvement.

une capture d'écran d'un écran qui indique tapez votre script ici ou téléchargez ou enregistrez de l'audio .une capture d'écran d'un écran qui indique tapez votre script ici ou téléchargez ou enregistrez de l'audio .

Étape 3

Générer une vidéo

Votre avatar parle, réagit et fait des gestes — instantanément.

un dessin du visage d'une femme avec des boucles d'oreilles créolesun dessin du visage d'une femme avec des boucles d'oreilles créoles
Créé avec Avatar IV

Découvrez ce que vous pouvez créer

Regardez de véritables vidéos réalisées avec Avatar IV — en utilisant juste une photo, un script et sans aucun temps de caméra.

@stevenmacgregor03

Montre comment Avatar IV se comporte sous différents angles de caméra — la synchronisation labiale reste précise, même en mouvement.

@minchoi

Full vocal expression generated from just one photo and audio — 100% AI.
Perfect lip sync. No actors.

@maxescu

Lifelike emotion. AI voice. Original music.
One photo. Fully imagined.

@jeff_synthesized

Un ours IA présente les actualités — pas d'acteurs, pas de trucage, juste une image et un script.

@visiblemaker

Un court métrage d'IA inspiré par les mèmes, alimenté par Avatar IV — avec des animaux parlants, des coupes cinématographiques et une synchronisation vocale complète.

@SarahAnnabels

Même les portraits dessinés à la main prennent vie — grâce à la génération stylisée d'Avatar IV.

@nkwrnr

Une performance vocale entièrement générée par IA — une photo, une voix, zéro caméra.

@SarahAnnabels

Expressif, stylisé et plein de caractère — l'IA rencontre la magie des marionnettes.

@emperor.nick_

Il ne cligne pas des yeux, mais il parle. Co-animateur bébé IA alimenté par Avatar IV.

Une nouvelle génération d'avatars

Pourquoi Avatar IV se démarque-t-il ?

Découvrez comment Avatar IV offre des visuels plus nets, des mouvements plus intelligents et des avatars plus expressifs que jamais auparavant.

→ Au-delà de la synchronisation labiale

Avec Avatar IV, les avatars ne se contentent pas de parler — ils agissent.
Le modèle amélioré répond au ton, au rythme et à l'émotion avec des expressions réalistes et des gestes synchronisés, offrant une performance qui semble humaine.

Photo Avatar V3
Avatar IV
Synchronisation de Voix Naturelle
Miroir vocal
Prise en charge d'avatar intégral
Localisation multilingue
Exportation de vidéo
Résolution maximale (1280p et plus)
Mouvement expressif du visage
Gestes de la main réalistes
Angles de caméra flexibles
Avatars stylisés
Directeur de doublage

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

altalt

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


altalt

Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

altalt

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

altalt

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

altalt

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

altalt

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ d'Avatar IV

Avatar IV est le moteur d'avatar IA le plus avancé de HeyGen. Il transforme une simple photo en une vidéo parlante entièrement animée avec une synchronisation vocale naturelle, des mouvements expressifs et un réalisme guidé par les gestes — aucun tournage ou capture de mouvement nécessaire.

Avatar IV offre une résolution supérieure, une synchronisation voix-visage plus intelligente, des gestes réalistes et prend en charge des avatars stylisés ou non humains. Il est conçu pour la créativité, et pas seulement pour des têtes parlantes.

Non. Vous avez seulement besoin d'une seule photo et d'un script ou fichier audio. Avatar IV s'occupe du reste — générant des mouvements réalistes, des expressions et une voix synchronisée en quelques secondes.

Oui ! Avatar IV prend en charge une large gamme de types d'avatars — y compris les animés, les animaux et les personnages stylisés — grâce à une formation plus approfondie et une plus grande diversité de modèles.

Avatar IV prend actuellement en charge les sorties vidéo en format paysage et portrait. Vous pouvez télécharger n'importe quelle image de haute qualité (au moins 720p) pour le processus de création d'avatar.

Oui — Avatar IV est inclus dans le plan gratuit de HeyGen avec un nombre limité de crédits vidéo. Pour une utilisation plus intensive, des exportations ou une collaboration en équipe, les utilisateurs peuvent passer à un abonnement payant.

Avatar IV est idéal pour les créateurs, les marketeurs, les éducateurs et les équipes qui souhaitent générer du contenu court, des personnages de marque ou des campagnes mondiales — rapidement, de manière flexible et sans studio.

Oui. Avec la technologie de traduction IA et de synchronisation labiale de HeyGen, vous pouvez localiser n'importe quelle vidéo Avatar IV dans plus de 175 langues et dialectes — avec des mouvements de bouche et une voix de style natif.

Le Mirroring Vocal vous permet d'uploader votre propre voix, et Avatar IV reproduira son rythme, son ton et sa personnalité — offrant des performances naturelles et expressives sans avoir à réenregistrer.

Oui — HeyGen prend en charge le clonage vocal et le téléversement de voix personnalisées, ainsi votre avatar peut avoir votre voix. Idéal pour créer votre jumeau numérique ou produire du contenu personnalisé à grande échelle.

Les plateformes vidéo IA de pointe donnent la priorité à la sécurité, en veillant à ce que les avatars et le contenu généré respectent les directives éthiques. La transparence, le consentement des utilisateurs et un développement responsable de l'IA sont des facteurs clés pour maintenir une génération de vidéos IA éthique.

