Prospection Commerciale - Cas d'Utilisation
Vidéos commerciales pour se démarquer à chaque étape du parcours de l'acheteur
La vente consiste à établir de véritables connexions. HeyGen facilite la création de vidéos de vente personnalisées qui captent l'attention, engagent les prospects et font avancer les transactions sans jamais avoir à enregistrer de vidéo. Des propositions sortantes aux introductions pré-appel et aux récapitulatifs post-réunion, démarquez-vous à chaque étape du processus de vente avec des vidéos individualisées
Avantages et valeur
Engagez de manière plus intelligente, suivez rapidement et concluez plus d'affaires
Faites-vous remarquer avec une approche commerciale personnalisée
Les e-mails et appels commerciaux traditionnels passent souvent inaperçus. Les outils vidéo de HeyGen vous aident à apporter une touche personnelle à grande échelle sans effort ou temps supplémentaire, garantissant que chaque prospect se sente valorisé et impliqué. Il suffit de taper un script, et en un seul clic, créez plusieurs versions de vos vidéos commerciales adaptées à différents prospects, points de douleur ou secteurs.
Gagnez du temps tout en restant personnel avec la vidéo de vente
Créer des vidéos personnalisées de haute qualité ne doit pas être une perte de temps. La plateforme intuitive de HeyGen vous permet de produire des vidéos professionnelles en quelques minutes, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conclusion d'affaires au lieu d'enregistrer des vidéos. Avec des modèles préconstruits, des avatars IA réalistes et un montage fluide, vous pouvez maintenir une touche personnelle tout en économisant du temps pour vous concentrer sur le développement de relations et la conclusion d'affaires.
Faites avancer les affaires avec des suivis vidéo captivants
Le suivi est crucial mais peut sembler répétitif. Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer des vidéos de relance commerciale personnalisées qui mettent en avant les points clés, répondent aux questions et instaurent la confiance, vous aidant ainsi à maintenir les affaires sur les rails. Vous n'avez pas eu de réponse ? En quelques clics seulement, relancez doucement vos prospects avec des rappels ou de nouvelles perspectives pour raviver la conversation en utilisant la vidéo.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes de vente gagnent avec l'IA
Comment créer
des vidéos de vente personnalisées avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des vidéos de vente personnalisées qui captent l'attention et établissent des connexions - pas besoin de caméra
Rendez vos vidéos uniques en téléchargeant un enregistrement de deux minutes afin que HeyGen puisse générer un avatar réaliste de vous.
Téléchargez votre script et associez-le à votre avatar. Intégrez des visuels de produit, des enregistrements d'écran ou des arrière-plans personnalisés pour adapter chaque vidéo de vente aux besoins de votre prospect.
Utilisez l'éditeur glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les couleurs, les polices et les mises en page. Ajoutez des touches personnalisées, comme le nom ou l'entreprise de votre prospect, ainsi que des éléments de marque, tels que votre logo ou slogan, pour garantir que la vidéo soit sur mesure et professionnelle.
Chargez facilement un fichier CSV ou intégrez HeyGen à votre CRM ou formulaires de contact. HeyGen peut générer automatiquement des vidéos personnalisées pour chaque nouveau contact ou prospect, vous faisant gagner du temps tout en conservant une touche personnelle.
Une fois votre vidéo prête, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la sur vos canaux. Ou bien, intégrez HeyGen à votre CRM, MAP et autres plateformes pour automatiser les envois.
FAQ
L'approche commerciale personnalisée par vidéo utilise des messages vidéo sur mesure pour se connecter avec les prospects et les clients. C'est un moyen efficace de se démarquer, de construire la confiance et de stimuler l'engagement tout au long du processus de vente.
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de vente personnalisées de haute qualité. Que ce soit pour des propositions commerciales sortantes, des relances, des introductions pré-appel ou des résumés post-réunion, la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous aide à engager les prospects avec des messages sur mesure à grande échelle.
Oui, HeyGen facilite la personnalisation à grande échelle. Vous pouvez créer un seul script et générer plusieurs versions de vidéos de vente avec des champs dynamiques pour les noms, les entreprises ou les points douloureux spécifiques—le tout en seulement quelques clics.
Les vidéos ajoutent une touche personnelle aux relances, rendant vos messages plus captivants et mémorables. HeyGen vous aide à renforcer les points clés, à répondre aux questions et même à inciter les prospects à réagir s'ils n'ont pas répondu, afin de maintenir vos affaires sur la bonne voie.
Absolument. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, avec une interface intuitive et des modèles préconstruits. Même sans expérience en montage vidéo, vous pouvez créer des vidéos de vente professionnelles en quelques minutes.
La production vidéo traditionnelle peut prendre des heures ou des jours, impliquant l'écriture de script, l'enregistrement et le montage. Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos de vente en quelques minutes à l'aide d'outils alimentés par l'IA, vous permettant de vous concentrer sur la vente plutôt que sur la production.
Oui, HeyGen rend la mise à jour de vos scripts vidéo très simple lorsque nécessaire. Que vous ajoutiez de nouvelles informations ou que vous peaufiniez votre message, vous pouvez facilement ajuster le script et générer des vidéos actualisées à la demande.
HeyGen prend en charge une gamme de vidéos de vente, y compris des vidéos d'introduction sortantes, des messages pré-appel, des vidéos de suivi et des résumés post-réunion. Celles-ci peuvent être adaptées à chaque étape du processus de vente.
Oui, HeyGen est idéal pour développer votre portée. Vous pouvez créer des vidéos de vente personnalisées pour des dizaines voire des centaines de prospects rapidement, en garantissant que chaque prospect reçoit un message unique et pertinent.
Absolument. Les vidéos de vente HeyGen peuvent être partagées par e-mail, messages LinkedIn, CRM ou intégrées dans d'autres plateformes. Cette flexibilité garantit que vous pouvez atteindre les prospects là où ils sont les plus actifs.