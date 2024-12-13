Marketing
Développez vos vidéos marketing
sans étirer votre budget
HeyGen est une plateforme vidéo IA puissante conçue pour aider les équipes marketing à créer, développer et localiser du contenu facilement et avec impact, que vous lanciez un nouveau produit, amélioriez les performances d'une campagne ou personnalisiez la portée.
Avantages et valeur
Création de vidéo à la demande
pour chaque équipe marketing
HeyGen offre aux marketeurs la liberté de créer des vidéos de qualité professionnelle à la demande. Avec un script et quelques clics, vous pouvez transformer n'importe quel support, des PDF aux blogs en passant par les présentations, en contenu vidéo captivant et conforme à l'image de marque, à tout moment, sans dépasser votre budget.
Rapidité de mise sur le marché
Produisez du contenu vidéo prêt pour les campagnes à partir des actifs marketing existants en quelques minutes. Avec des avatars IA et des voix off instantanées, vous pouvez réagir aux tendances, tester des messages et lancer plus rapidement que jamais.
Personnalisation à grande échelle
Personnalisez vos messages par segment, persona ou géographie sans dupliquer les efforts. HeyGen facilite la personnalisation des vidéos avec des noms, des rôles et des langues locales sur différents canaux.
Contrôle de niveau entreprise
Gardez chaque élément conforme à la marque avec des modèles cohérents, des avatars approuvés et des outils de collaboration faciles. Mettez à jour le contenu mondialement dans 170 langues et dialectes.
Cas d'utilisation
Alimenter sans effort l'entonnoir de conversion complet
campagnes avec des vidéos IA
Créez des vidéos de qualité professionnelle sans tracas. De la cohérence de la marque aux modèles personnalisables et aux angles de caméra dynamiques, les fonctionnalités pilotées par l'IA de HeyGen rendent chaque vidéo captivante, soignée et conforme à la marque, sans compétences techniques nécessaires.
Publicités vidéo
Créez des publicités accrocheuses en une fraction du temps et développez du contenu à fort impact sans étirer votre budget ni épuiser votre équipe.
Réseaux sociaux
Démarquez-vous avec des vidéos captivantes qui sont rapides, évolutives et économiques sur toutes les plateformes, y compris LinkedIn, TikTok, Instagram, et plus encore.
“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."
Comment ça marche
Transformez l'idéation marketing
dans la création de contenu instantané
Créer des vidéos marketing de haute qualité n'a jamais été aussi simple. Choisissez un modèle, personnalisez-le avec la plateforme vidéo IA de HeyGen, et générez du contenu marketing impressionnant en quelques minutes.
Créez ou choisissez un
avatar et une voix
Choisissez parmi une gamme variée d'avatars et de voix IA, ou créez des personnalisations qui correspondent à votre marque et à votre message.
Rédigez votre scénario
(ou laissez l'IA vous aider)
Rédigez votre message avec aisance, ou laissez l'IA générer un script convaincant adapté à votre public.
Partagez, intégrez ou téléchargez
vos vidéos en 4k
Publiez votre vidéo instantanément—téléchargez en ultra-haute résolution, intégrez sur votre site ou partagez sur différentes plateformes.
Augmentez les revenus avec des vidéos BOFU
Dans cet e-book, nous décomposons comment les vidéos BOFU peuvent transformer vos résultats marketing et ventes lorsqu'elles sont alimentées par l'IA.
Maximisez votre budget marketing
Découvrez cinq applications puissantes de la vidéo IA qui aident les marketeurs à réduire les coûts, à augmenter le contenu et à stimuler l'engagement, sans sacrifier la qualité
Intégrations d'applications
Intégrez HeyGen dans
vos flux de travail existants
Intégrez-vous de manière transparente à votre flux de travail existant pour rationaliser votre processus. HeyGen se connecte sans effort aux plateformes principales afin que vous puissiez créer, partager et mettre à l'échelle des vidéos sans perdre le rythme.
Clay
Automatisez la narration vidéo à grande échelle. Avec HeyGen et Clay, créez des vidéos de vente et de marketing personnalisées qui captivent votre public.
Tolstoy
Avec HeyGen et Tolstoy, vous pouvez utiliser des avatars IA pour présenter des produits, guider les spectateurs et stimuler les ventes directement depuis votre site e-commerce.
Repurpose.io
Avec HeyGen et Repurpose.io, vous pouvez créer et diffuser des vidéos IA captivantes sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, en maintenant un contenu optimisé et cohérent.
Mindstamp
Avec HeyGen et Mindstamp, vous pouvez ajouter des quiz, des formulaires et plus encore à vos vidéos pour engager votre public et augmenter la participation.
Hubspot
Avec HeyGen et HubSpot, vous pouvez publier un article de blog et instantanément le transformer en un résumé vidéo de style influenceur, idéal pour les réseaux sociaux.
Zapier
Avec HeyGen et Zapier, vous pouvez créer des vidéos alimentées par l'IA en plus de 175 langues et automatiser les flux de travail en les reliant à des milliers d'applications.
Canva
Transformez des designs statiques en vidéos animées par l'IA. Avec HeyGen et Canva, vous pouvez donner vie à vos visuels en convertissant les designs Canva en contenu vidéo dynamique.
Adobe Express
Transformez des images époustouflantes en récits vidéo. Avec HeyGen et Adobe Express, vous pouvez convertir des images en narration visuelle dynamique.
Les normes de confiance et de sécurité les plus élevées
HeyGen adhère aux normes mondiales et assure la tranquillité d'esprit pour les exigences de conformité de votre organisation. Notre équipe dédiée à la Confiance & Sécurité garantit la sécurité de vos données et l'utilisation éthique de notre IA.
FAQ Marketing
La création de vidéos assistée par IA automatise la production de contenu en utilisant des avatars pilotés par l'IA, la génération de scripts et la synthèse vocale, ce qui facilite la création de vidéos captivantes sans compétences professionnelles en montage vidéo.
Oui ! Avec la création de vidéos multilingues, vous pouvez générer du contenu localisé dans différentes langues sans traduction manuelle ni doublage vocal.
Les avatars IA offrent une présence quasi humaine pour le storytelling de marque, rendant les vidéos de marketing numérique IA plus captivantes et interactives.
Vous pouvez produire des campagnes de marketing vidéo personnalisées, des vidéos explicatives, des démonstrations de produits, des guides pratiques, et plus encore, le tout adapté à votre public.
Les outils pilotés par l'IA accélèrent la création de contenu, vous permettant de générer de la création de contenu vidéo dynamique en quelques minutes au lieu de semaines.
Oui ! L'IA élimine le besoin d'équipes de production coûteuses et de refaire des prises, rendant la création de vidéos plus abordable et scalable.
Absolument. Avec des avatars IA avancés pour le marketing, vous pouvez ajuster le ton de la voix, la hauteur et la vitesse pour les aligner avec votre marque.
Les vidéos générées par IA sont plus interactives, personnalisables et évolutives, garantissant de meilleurs taux de rétention et de conversion.