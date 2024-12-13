Création de vidéo à la demande

pour chaque équipe marketing

HeyGen offre aux marketeurs la liberté de créer des vidéos de qualité professionnelle à la demande. Avec un script et quelques clics, vous pouvez transformer n'importe quel support, des PDF aux blogs en passant par les présentations, en contenu vidéo captivant et conforme à l'image de marque, à tout moment, sans dépasser votre budget.