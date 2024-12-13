background image

HeyGen est une plateforme vidéo IA puissante conçue pour aider les équipes marketing à créer, développer et localiser du contenu facilement et avec impact, que vous lanciez un nouveau produit, amélioriez les performances d'une campagne ou personnalisiez la portée.

Fait confiance par plus de

Plus de 85 000 clients

Avantages et valeur

Création de vidéo à la demande

pour chaque équipe marketing

HeyGen offre aux marketeurs la liberté de créer des vidéos de qualité professionnelle à la demande. Avec un script et quelques clics, vous pouvez transformer n'importe quel support, des PDF aux blogs en passant par les présentations, en contenu vidéo captivant et conforme à l'image de marque, à tout moment, sans dépasser votre budget.

Rapidité de mise sur le marché

Produisez du contenu vidéo prêt pour les campagnes à partir des actifs marketing existants en quelques minutes. Avec des avatars IA et des voix off instantanées, vous pouvez réagir aux tendances, tester des messages et lancer plus rapidement que jamais.

Personnalisation à grande échelle

Personnalisez vos messages par segment, persona ou géographie sans dupliquer les efforts. HeyGen facilite la personnalisation des vidéos avec des noms, des rôles et des langues locales sur différents canaux.

Contrôle de niveau entreprise

Gardez chaque élément conforme à la marque avec des modèles cohérents, des avatars approuvés et des outils de collaboration faciles. Mettez à jour le contenu mondialement dans 170 langues et dialectes.

Cas d'utilisation

Alimenter sans effort l'entonnoir de conversion complet

campagnes avec des vidéos IA

Créez des vidéos de qualité professionnelle sans tracas. De la cohérence de la marque aux modèles personnalisables et aux angles de caméra dynamiques, les fonctionnalités pilotées par l'IA de HeyGen rendent chaque vidéo captivante, soignée et conforme à la marque, sans compétences techniques nécessaires.

Contenu pratique

Formez les employés, intégrez les clients ou partagez des connaissances avec des vidéos tutoriels professionnels, des guides étape par étape et des tutoriels de meilleures pratiques.

Témoignages clients

Voyez comment les leaders du marketing

les équipes augmentent la production de vidéos

KellyKelly

“It’s not just the time savings. It’s the fact that by not having to spend that time on the ad, I can think more about bigger projects like documentaries or campaigns I wouldn’t have even conceptualized before having this tool."

Kelly Peters, VP of Marketing at Tomorrow.io,Tomorrow.io

Comment ça marche

Transformez l'idéation marketing

dans la création de contenu instantané

Créer des vidéos marketing de haute qualité n'a jamais été aussi simple. Choisissez un modèle, personnalisez-le avec la plateforme vidéo IA de HeyGen, et générez du contenu marketing impressionnant en quelques minutes.

Créez ou choisissez un
avatar et une voix

Choisissez parmi une gamme variée d'avatars et de voix IA, ou créez des personnalisations qui correspondent à votre marque et à votre message.

Rédigez votre scénario
(ou laissez l'IA vous aider)

Rédigez votre message avec aisance, ou laissez l'IA générer un script convaincant adapté à votre public.

Partagez, intégrez ou téléchargez
vos vidéos en 4k

Publiez votre vidéo instantanément—téléchargez en ultra-haute résolution, intégrez sur votre site ou partagez sur différentes plateformes.

Ressources

Explorez des outils et des insights

pour valoriser votre marketing vidéo

La pile technologique ultime pour la vidéo IA

Apprenez à construire une pile technologique vidéo IA haute performance qui améliore l'efficacité, augmente la production et stimule l'engagement.

Intégrations d'applications

Intégrez HeyGen dans

vos flux de travail existants

Intégrez-vous de manière transparente à votre flux de travail existant pour rationaliser votre processus. HeyGen se connecte sans effort aux plateformes principales afin que vous puissiez créer, partager et mettre à l'échelle des vidéos sans perdre le rythme.

ChatGPT

Prenez du texte et transformez-le en visuels prêts à l'emploi. Avec HeyGen et ChatGPT, vous pouvez transformer des réponses textuelles d'IA en vidéos d'IA de haute qualité.

Les normes de confiance et de sécurité les plus élevées

HeyGen adhère aux normes mondiales et assure la tranquillité d'esprit pour les exigences de conformité de votre organisation. Notre équipe dédiée à la Confiance & Sécurité garantit la sécurité de vos données et l'utilisation éthique de notre IA.

FAQ Marketing

La création de vidéos assistée par IA automatise la production de contenu en utilisant des avatars pilotés par l'IA, la génération de scripts et la synthèse vocale, ce qui facilite la création de vidéos captivantes sans compétences professionnelles en montage vidéo.

Oui ! Avec la création de vidéos multilingues, vous pouvez générer du contenu localisé dans différentes langues sans traduction manuelle ni doublage vocal.

Les avatars IA offrent une présence quasi humaine pour le storytelling de marque, rendant les vidéos de marketing numérique IA plus captivantes et interactives.

Vous pouvez produire des campagnes de marketing vidéo personnalisées, des vidéos explicatives, des démonstrations de produits, des guides pratiques, et plus encore, le tout adapté à votre public.

Les outils pilotés par l'IA accélèrent la création de contenu, vous permettant de générer de la création de contenu vidéo dynamique en quelques minutes au lieu de semaines.

Oui ! L'IA élimine le besoin d'équipes de production coûteuses et de refaire des prises, rendant la création de vidéos plus abordable et scalable.

Absolument. Avec des avatars IA avancés pour le marketing, vous pouvez ajuster le ton de la voix, la hauteur et la vitesse pour les aligner avec votre marque.

Les vidéos générées par IA sont plus interactives, personnalisables et évolutives, garantissant de meilleurs taux de rétention et de conversion.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

