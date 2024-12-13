Générateur de vidéos IA

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité sans effort. Des avatars IA réalistes au clonage vocal multilingue, HeyGen donne aux entreprises et aux créateurs le pouvoir de multiplier la production de contenu avec facilité.

Reconnu comme le produit à la croissance la plus rapide de G2 dans les Best Software Awards de 2025, HeyGen transforme la manière de créer des vidéos pour le marketing, les ventes et la formation.