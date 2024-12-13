Générateur de vidéos IA

Fait confiance par plus de
Plus de 85 000 clients
Avatars IA
Créez votre avatar.
Clonez-vous, choisissez un avatar de stock ou générez un nouvel avatar avec l'IA.
Les avatars les plus réalistes jamais créés. Conçus pour être personnalisables avec un niveau incroyable de précision des expressions faciales et offrant un nouveau standard de personnalisation.
Avatars IA pour tous les cas d'utilisation. Que ce soit pour des présentations, des tutoriels ou du marketing, les avatars IA donnent vie à votre contenu avec des mouvements et expressions réalistes.
Avatar Vidéo
Filmez-vous, sans apparaître à la caméra. Générez un avatar qui vous ressemble et parle comme vous.
Avatar de profil
Transformez une image unique en un avatar parlant, idéal pour des vidéos professionnelles ou du contenu interactif.
Avatar Génératif
Générez un avatar unique qui reflète votre personnalité, votre marque ou votre style de personnage.
Avatar interactif
Impliquez votre public avec des avatars alimentés par l'IA pour des conversations interactives en temps réel et des expériences immersives.
Améliorez vos avatars. Personnalisez sans effort les expressions, les mouvements, les vêtements et les arrière-plans pour une expérience d'avatar réaliste et polyvalente.
Contrôles de mouvement
Peaufinez les mouvements et les expressions faciales pour un avatar plus captivant et au rendu plus naturel.
Personnalisation d'avatar
Modifiez les vêtements, les arrière-plans et les styles pour s'adapter à tout scénario, des réunions d'affaires au contenu pour les réseaux sociaux.
Avatar interactif
Avatars qui répondent
Formé pour répondre à vos besoins, l'IA interactive répond aux questions et guide votre public avec des conversations intelligentes et réalistes. Ils font tout, dans n'importe quelle langue, 24h/24 et 7j/7.
Étude de cas : résultats clés de trivago
« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours le meilleur en termes de qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
João Laureano, Directeur de Création
Traducteur IA
Parlez n'importe quelle langue.
Traduisez vos vidéos dans n'importe quelle langue avec un clonage de voix parfait et une synchronisation labiale.
Sonnez comme vous dans n'importe quelle langue. Améliorez et optimisez rapidement et efficacement vos vidéos avec une personnalisation puissante pilotée par l'IA, conçue pour vous faire gagner du temps et des efforts.
Plus qu'une simple traduction. Préservez l'authenticité de la voix et le ton émotionnel dans plus de 175 langues et dialectes.
Traduction automatique
Donnez à de vieilles vidéos un nouveau public
Déposez n'importe quelle vidéo que vous avez et nous la convertirons dans la langue que vous souhaitez. Vous avez une tonne de vidéos ? Automatisez le processus avec notre API. Il n'a jamais été aussi facile d'élargir la portée de votre vidéothèque et de pénétrer de nouveaux marchés.
Clone vocal
Soyez authentique dans n'importe quelle langue
Préservez la voix unique de votre marque à travers les cultures. Notre processus de localisation alimenté par l'IA capture votre style et tonalité originaux, garantissant que votre message résonne dans chaque langue. Des voix off aux sous-titres, l'authenticité reste au premier plan pour chaque public que vous atteignez.
175 langues et dialectes
Atteignez de nouveaux marchés et connectez-vous avec des publics du monde entier grâce à notre large prise en charge linguistique. Avec plus de 175 langues et dialectes, vous pouvez vous assurer que votre contenu est à la fois culturellement pertinent et linguistiquement précis, ce qui aura un impact durable sur les spectateurs partout.
Studio Vidéo IA
Modifiez votre vidéo.
Un studio de montage puissant conçu pour que vos vidéos obtiennent des résultats.
Étude de cas : Principaux résultats du groupe Würth
Des modèles qui ne ressemblent pas à des modèles
Oubliez les solutions toutes faites. Nos modèles entièrement personnalisables s'adaptent à votre style de marque unique, facilitant la création de clips marketing captivants, de modules de formation et de démonstrations de produits. Distinguez-vous de la masse avec des vidéos raffinées qui semblent avoir été faites juste pour vous.
Intégrer HeyGen
Rationalisez votre flux de travail et éliminez les tâches manuelles fastidieuses. Notre API vous permet d'automatiser la production vidéo, de convertir la parole en plusieurs langues et de générer des voix off réalistes avec un effort minimal. Concentrez-vous sur la création d'histoires puissantes pendant que nous prenons en charge le travail difficile en arrière-plan.
Restez fidèle à la marque
La cohérence est essentielle à la fidélité à la marque. Personnalisez vos vidéos avec votre logo, vos couleurs et vos polices ou choisissez parmi des préréglages de marque simples pour un démarrage rapide. Des animations élégantes aux thèmes cohérents, HeyGen vous aide à rester fidèle à votre marque tout en captivant les spectateurs dans toutes les langues.
IA responsable
La vitesse compte.
Notre technologie est rapide, sécurisée et éthique.
De la réflexion à la percée, les outils vidéo IA de HeyGen et les avatars sont votre code de triche créatif ultime. Que vous construisiez une marque mondiale, racontiez votre histoire à des abonnés, formiez une équipe ou créiez du contenu social media qui capte l'attention. Conçu pour les créateurs, les marketeurs et les rêveurs.
FAQ sur le générateur de vidéos IA
HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité sans effort. Des avatars IA réalistes au clonage vocal multilingue, HeyGen donne aux entreprises et aux créateurs le pouvoir de multiplier la production de contenu avec facilité.
Reconnu comme le produit à la croissance la plus rapide de G2 dans les Best Software Awards de 2025, HeyGen transforme la manière de créer des vidéos pour le marketing, les ventes et la formation.
Oui ! HeyGen propose un générateur de vidéos AI gratuit qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec des fonctionnalités de base sans frais. Pour une personnalisation avancée, des exportations de meilleure qualité et des outils AI supplémentaires, les utilisateurs peuvent passer à un plan premium.
Les générateurs de vidéos IA utilisent l'intelligence artificielle pour convertir du texte en contenu vidéo captivant. Ils appliquent des modèles d'apprentissage profond pour générer des visuels réalistes, automatiser les voix off et synchroniser les mouvements, rendant la création de vidéos rapide et sans effort.
Les avatars IA apportent une touche personnelle aux vidéos en imitant la parole et les expressions humaines. Ils éliminent le besoin d'apparitions à la caméra tout en garantissant une présentation professionnelle et captivante pour le marketing, l'éducation et le divertissement.
Oui ! HeyGen permet aux utilisateurs de transformer l'audio en vidéo en associant des enregistrements vocaux à des avatars IA, des sous-titres et des visuels dynamiques. Il suffit de télécharger votre fichier audio, de choisir un style de vidéo et de laisser l'IA générer une vidéo soignée en quelques minutes.
Absolument. L'IA de texte en vidéo permet aux entreprises de transformer des scripts en présentations professionnelles. C'est idéal pour les matériaux de formation, les démos de produits et les vidéos explicatives sans nécessiter d'équipement de tournage ou une équipe de production.
Le clonage vocal IA reproduit le ton et le style d'un locuteur, garantissant que les vidéos traduites conservent leur authenticité. Les modèles d'IA avancés ajustent la prononciation et le ton émotionnel pour correspondre le plus fidèlement possible à la voix originale.
La traduction vidéo par IA étend la portée du contenu en convertissant automatiquement les vidéos dans plusieurs langues tout en préservant la synchronisation vocale. Elle est largement utilisée dans le marketing mondial, l'e-learning et la localisation de contenu.
Les vidéos générées par IA réduisent considérablement le temps et les coûts de production, rendant la création de contenu plus efficace. Bien qu'elles ne remplacent pas entièrement les productions cinématographiques à gros budget, elles constituent une excellente alternative pour le marketing, la formation et le contenu des médias sociaux.
Oui, les avatars IA peuvent être personnalisés avec différents costumes, arrière-plans et options vocales pour s'aligner sur l'identité de la marque. Les entreprises peuvent créer des avatars qui correspondent à leur ton professionnel ou à l'esthétique de leur campagne.
Les plateformes vidéo IA de pointe donnent la priorité à la sécurité, en veillant à ce que les avatars et le contenu généré respectent les directives éthiques. La transparence, le consentement des utilisateurs et un développement responsable de l'IA sont des facteurs clés pour maintenir une génération de vidéos IA éthique.