À propos de Clay
Clay s'intègre avec des outils tels que LinkedIn, Salesforce et Apollo pour importer des données en temps réel, enrichir les contacts et déclencher des actions personnalisées. Son interface intuitive et ses puissantes fonctionnalités d'IA facilitent la création de listes de prospects dynamiques, la conception de messages sur mesure et le déploiement de stratégies sortantes de manière efficace par les équipes.
HeyGen et Clay
L'intégration de Clay et HeyGen permet aux utilisateurs d'automatiser la création de vidéos IA personnalisées à grande échelle en combinant les données enrichies de prospects de Clay avec la génération de vidéos d'avatar de HeyGen. Cela permet aux équipes de vente et de marketing de fournir une approche vidéo très ciblée et semblable à l'humain sans production vidéo manuelle.
Cas d'utilisation
- Personalized video outreach at scale: Sales and marketing teams can use enriched lead data from Clay to automatically generate and send AI-personalized videos via HeyGen, boosting engagement and reply rates in cold outreach or follow-ups.
- Campagnes vidéo automatisées pour l'ABM: Avec des données firmographiques et comportementales détaillées de Clay, les utilisateurs peuvent créer des vidéos HeyGen sur mesure pour des comptes à haute valeur, rendant les campagnes ABM plus impactantes et humanisées sans effort manuel supplémentaire.
- Recrutement et engagement des candidats: Les recruteurs peuvent exploiter les données des candidats de Clay pour générer des messages vidéo personnalisés via HeyGen, améliorant ainsi les taux de réponse et créant une expérience candidat plus mémorable lors de la prospection de talents.