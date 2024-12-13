À propos de Clay

Clay s'intègre avec des outils tels que LinkedIn, Salesforce et Apollo pour importer des données en temps réel, enrichir les contacts et déclencher des actions personnalisées. Son interface intuitive et ses puissantes fonctionnalités d'IA facilitent la création de listes de prospects dynamiques, la conception de messages sur mesure et le déploiement de stratégies sortantes de manière efficace par les équipes.

HeyGen et Clay

L'intégration de Clay et HeyGen permet aux utilisateurs d'automatiser la création de vidéos IA personnalisées à grande échelle en combinant les données enrichies de prospects de Clay avec la génération de vidéos d'avatar de HeyGen. Cela permet aux équipes de vente et de marketing de fournir une approche vidéo très ciblée et semblable à l'humain sans production vidéo manuelle.