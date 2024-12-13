Avatars Photo IA

Générateur de photos IA

Présentation des avatars photo IA.

Créez un avatar IA qui travaille aussi dur que vous.

Prenez votre photo et réinventez-vous dans n'importe quel scénario avec l'IA de HeyGen. Les avatars HeyGen s'adaptent à votre vision, que ce soit dans un bureau professionnel, des vacances de luxe ou un monde fantastique créatif. Avec des mouvements naturels, des gestes réalistes et des styles personnalisés, votre avatar peut s'adapter à toutes les configurations dont vous avez besoin.

Générez des avatars IA avec des invites

Utilisez des instructions textuelles pour définir l'apparence de votre avatar photo IA. Le générateur de photos IA avancé crée des images qui répondent à vos besoins, que ce soit un portrait professionnel, un portrait décontracté ou une composition cinématographique.

Générez de nouveaux looks pour votre avatar

Donnez à votre personnage d'avatar IA une nouvelle dimension en créant de nouveaux looks avec des instructions. Changez de vêtements, ajustez les expressions ou modifiez les arrière-plans pour correspondre à n'importe quel thème ou occasion.

Du style pour chaque histoire avec des packs de looks prédéfinis

Accélérez la personnalisation avec les Packs d'Apparence. Appliquez instantanément des styles professionnels, de vie quotidienne, de vacances ou fantastiques à votre avatar photo IA en un seul clic.

Étude de cas : résultats clés de trivago

-50 %Temps de post-production
3-4Mois économisés

« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours le meilleur en termes de qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »

João Laureano, Directeur de Création

Éditeur de photos IA

De banal à sensationnel.

Transformez une simple photo en un avatar animé et dynamique grâce à l'IA.

Transformez une image statique en un avatar généré par IA dynamique avec mouvement et voix. Captez l'attention de votre public avec une vidéo animée par IA qui semble naturelle et expressive.

Commencez avec votre avatar

Téléchargez une photo pour une meilleure précision, ou passez cette étape et laissez libre cours à votre imagination en générant un avatar à partir d'une invite textuelle.

Générer avec des invites de texte

Lorsque votre imagination dépasse les préréglages, utilisez des invites textuelles pour créer quelque chose d'unique. Décrivez la tenue, l'environnement ou l'atmosphère que vous imaginez, et HeyGen s'occupera du reste.

Parcourir les packs de styles

Plongez dans une bibliothèque soigneusement sélectionnée de styles prédéfinis, allant de la tenue professionnelle audacieuse aux aventuriers mythiques. Les Packs de Looks vous offrent un accès instantané à des Looks raffinés adaptés à des thèmes et occasions spécifiques.

IA de l'image à la vidéo

Fonctionnalités principales & avantages.
Des photos qui répondent.

Liberté créative inégalée

Imaginez-le, et HeyGen le rend vivant. Avec des invites de texte ou des Packs de Looks pré-conçus, vous pouvez personnaliser votre avatar et son environnement de manière que aucun autre outil ne propose.

altalt

Générez des avatars IA avec des invites

Décrivez la scène, la tenue ou la pose souhaitée avec de simples instructions textuelles. L'IA de HeyGen transforme votre photo en images réalistes de vous-même grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez choisir n'importe quel décor—professionnel, décontracté, thématique ou autre.

altalt

Personnalisation sans effort

Oubliez de vous embêter avec les détails. En un clic, votre avatar se transforme en le Look parfait pour n'importe quelle scène, objectif ou humeur.

altalt

Comment ça marche ?

Créez votre avatar photo IA en 4 étapes faciles

Devenez le visage de votre propre monde numérique. Votre avatar généré par IA capture votre personnalité, vos expressions et vos mouvements tout en améliorant l'engagement.

Étape 1

Téléchargez votre photo

Vous avez une photo nette ? Parfait. Téléchargez-la simplement, et pour de meilleurs résultats, ajoutez quelques autres clichés de vous-même ou de votre sujet. Cela aide notre IA à apprendre et à capturer chaque détail de votre jumeau numérique.

trois images d'une femme sont en cours de téléchargement sur un site webtrois images d'une femme sont en cours de téléchargement sur un site web

Étape 2

Générer des photos IA avec des invites

Saisissez quelques mots pour décrire votre vision, et observez la magie opérer. Des portraits professionnels aux scénarios imaginatifs, votre avatar est prêt à s'adapter à votre ambiance.

Le visage d'une femme est analysé pour la technologie et les startupsLe visage d'une femme est analysé pour la technologie et les startups

Étape 3

Ajouter Mouvement & Voix

Donnez vie à votre avatar avec des mouvements naturels et une synchronisation labiale parfaite. Qu'il s'agisse d'un signe de tête subtil ou d'une déclaration audacieuse, il aura l'air et sonnera tout comme vous.

une capture d'écran du visage d'une femme avec les mots bienvenue à la nouvelle ère de la création vidéoune capture d'écran du visage d'une femme avec les mots bienvenue à la nouvelle ère de la création vidéo

Étape 4

Créer & Partager

L'IA de HeyGen apprend vos expressions faciales, gestes et caractéristiques uniques pour créer une version numérique ultra-réaliste de vous-même. Téléchargez-la ou partagez-la partout, comme sur Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, où vous souhaitez briller.

Le visage d'une femme est analysé pour la technologie et les startupsLe visage d'une femme est analysé pour la technologie et les startups

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

video thumbnail

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur les avatars photo IA

Les utilisateurs peuvent télécharger une photo nette sur la plateforme HeyGen et utiliser des instructions textuelles pour générer des avatars IA réalistes dans différents styles et contextes.

HeyGen propose une gamme variée d'avatars, incluant des portraits professionnels, des images de style de vie, des photos sur le thème des vacances et des personnages de fantasy créatifs.

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter des mouvements naturels, des gestes et de la synchronisation labiale à leurs avatars, transformant des images statiques en personnages dynamiques.

Absolument. Les utilisateurs peuvent décrire les scènes, tenues ou poses souhaitées en utilisant de simples instructions textuelles, et l'IA de HeyGen générera des images réalistes basées sur ces descriptions.

Les Look Packs sont des modèles de style pré-conçus qui permettent aux utilisateurs d'appliquer instantanément des thèmes spécifiques—tels que business, lifestyle, vacances ou styles créatifs—à leurs avatars en un seul clic.

