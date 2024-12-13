Avatars Photo IA
Avatars Photo, Personnalisés Juste Pour Vous.
Une photo, tous les styles dont vous aurez jamais besoin.
Créez des versions illimitées de vous-même en IA qui parlent plus de 170 langues et adoptent tous les styles. Besoin d'une photo de profil LinkedIn en IA ? Du contenu pour les vacances ? Des photos de voyage ? Ou envie de vous voir dans un monde magique ? Un seul clic suffit !
Générateur de photos IA
Présentation des avatars photo IA.
Créez un avatar IA qui travaille aussi dur que vous.
Prenez votre photo et réinventez-vous dans n'importe quel scénario avec l'IA de HeyGen. Les avatars HeyGen s'adaptent à votre vision, que ce soit dans un bureau professionnel, des vacances de luxe ou un monde fantastique créatif. Avec des mouvements naturels, des gestes réalistes et des styles personnalisés, votre avatar peut s'adapter à toutes les configurations dont vous avez besoin.
Générez des avatars IA avec des invites
Utilisez des instructions textuelles pour définir l'apparence de votre avatar photo IA. Le générateur de photos IA avancé crée des images qui répondent à vos besoins, que ce soit un portrait professionnel, un portrait décontracté ou une composition cinématographique.
Générez de nouveaux looks pour votre avatar
Donnez à votre personnage d'avatar IA une nouvelle dimension en créant de nouveaux looks avec des instructions. Changez de vêtements, ajustez les expressions ou modifiez les arrière-plans pour correspondre à n'importe quel thème ou occasion.
Du style pour chaque histoire avec des packs de looks prédéfinis
Accélérez la personnalisation avec les Packs d'Apparence. Appliquez instantanément des styles professionnels, de vie quotidienne, de vacances ou fantastiques à votre avatar photo IA en un seul clic.
Étude de cas : résultats clés de trivago
« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours le meilleur en termes de qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
João Laureano, Directeur de Création
Éditeur de photos IA
De banal à sensationnel.
Transformez une simple photo en un avatar animé et dynamique grâce à l'IA.
Transformez une image statique en un avatar généré par IA dynamique avec mouvement et voix. Captez l'attention de votre public avec une vidéo animée par IA qui semble naturelle et expressive.
Commencez avec votre avatar
Téléchargez une photo pour une meilleure précision, ou passez cette étape et laissez libre cours à votre imagination en générant un avatar à partir d'une invite textuelle.
Générer avec des invites de texte
Lorsque votre imagination dépasse les préréglages, utilisez des invites textuelles pour créer quelque chose d'unique. Décrivez la tenue, l'environnement ou l'atmosphère que vous imaginez, et HeyGen s'occupera du reste.
Parcourir les packs de styles
Plongez dans une bibliothèque soigneusement sélectionnée de styles prédéfinis, allant de la tenue professionnelle audacieuse aux aventuriers mythiques. Les Packs de Looks vous offrent un accès instantané à des Looks raffinés adaptés à des thèmes et occasions spécifiques.
Liberté créative inégalée
Imaginez-le, et HeyGen le rend vivant. Avec des invites de texte ou des Packs de Looks pré-conçus, vous pouvez personnaliser votre avatar et son environnement de manière que aucun autre outil ne propose.
Générez des avatars IA avec des invites
Décrivez la scène, la tenue ou la pose souhaitée avec de simples instructions textuelles. L'IA de HeyGen transforme votre photo en images réalistes de vous-même grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez choisir n'importe quel décor—professionnel, décontracté, thématique ou autre.
Personnalisation sans effort
Oubliez de vous embêter avec les détails. En un clic, votre avatar se transforme en le Look parfait pour n'importe quelle scène, objectif ou humeur.
Comment ça marche ?
Créez votre avatar photo IA en 4 étapes faciles
Devenez le visage de votre propre monde numérique. Votre avatar généré par IA capture votre personnalité, vos expressions et vos mouvements tout en améliorant l'engagement.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
Traducteur IA
Parlez toutes les langues.
Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.
La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.
FAQ sur les avatars photo IA
Les utilisateurs peuvent télécharger une photo nette sur la plateforme HeyGen et utiliser des instructions textuelles pour générer des avatars IA réalistes dans différents styles et contextes.
HeyGen propose une gamme variée d'avatars, incluant des portraits professionnels, des images de style de vie, des photos sur le thème des vacances et des personnages de fantasy créatifs.
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs d'ajouter des mouvements naturels, des gestes et de la synchronisation labiale à leurs avatars, transformant des images statiques en personnages dynamiques.
Absolument. Les utilisateurs peuvent décrire les scènes, tenues ou poses souhaitées en utilisant de simples instructions textuelles, et l'IA de HeyGen générera des images réalistes basées sur ces descriptions.
Les Look Packs sont des modèles de style pré-conçus qui permettent aux utilisateurs d'appliquer instantanément des thèmes spécifiques—tels que business, lifestyle, vacances ou styles créatifs—à leurs avatars en un seul clic.