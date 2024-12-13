Depuis plus de 150 ans, Sibelco est une entreprise mondiale de solutions matérielles, spécialisée dans l'extraction et le traitement des minéraux industriels. Ayant son siège en Belgique et des opérations à l'échelle mondiale, y compris en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, Sibelco s'engage en faveur de la durabilité et de l'innovation, améliorant continuellement ses processus et ses produits pour répondre aux besoins changeants des clients tout en minimisant l'impact environnemental.

Jean-Marie Petit, responsable de l'apprentissage numérique chez Sibelco, a partagé comment le processus traditionnel de création de vidéos de formation internes prend souvent des mois de production. Cependant, avec HeyGen, son équipe a considérablement augmenté l'efficacité, alignant leurs efforts sur la mission de l'entreprise de fournir des matériaux de formation sûrs et informatifs qui faciliteraient le processus de leur production de chaîne d'approvisionnement.

Le Défi

Dans le passé, la création de vidéos représentait un obstacle majeur pour l'équipe de formation de Sibelco. Engager des acteurs, se déplacer dans divers lieux en personne à travers le monde, éditer et personnaliser chaque vidéo pour différentes langues consommait un temps et des ressources précieux. Cette approche traditionnelle ne mettait pas seulement à rude épreuve leur budget, mais entravait également la capacité de l'équipe à produire des vidéos de manière efficace et efficiente.

Curieux des outils d'IA qui pourraient réduire les coûts et rationaliser le temps de production, l'équipe de Formation & Développement de Jean-Marie a découvert HeyGen, qui a complètement transformé leur flux de travail. L'équipe n'avait plus besoin de faire venir des acteurs dans le studio pendant des heures ou même des jours pour créer des vidéos, économisant ainsi du temps et de l'énergie. Avec HeyGen, les mises à jour de leur contenu peuvent être mises en œuvre rapidement, garantissant que les matériaux de formation reflètent les politiques et procédures actuelles.

La Solution

L'intégration des avatars IA réalistes de HeyGen et des fonctionnalités de synthèse vocale a considérablement modifié les processus de formation de Sibelco, réduisant leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. En publiant des vidéos en interne, l'équipe a acquis un contrôle accru sur leur contenu, ce qui a entraîné d'importantes économies de coûts et a permis à leur équipe de production de créer des vidéos.

Ce nouveau flux de travail n'a pas seulement rationalisé les processus de Sibelco, mais a également permis de produire des vidéos de formation de qualité studio à plus grande échelle, dotant les employés des connaissances et compétences nécessaires pour effectuer leur travail de manière sûre et efficace. En simplifiant le processus de production, l'équipe L&D de Jean-Marie peut rapidement développer du contenu adapté aux besoins spécifiques de formation. Cela garantit que les employés reçoivent des instructions cohérentes et claires, réduisant la probabilité d'erreurs et améliorant leur performance globale. En conséquence, cela ne répond pas seulement aux exigences de formation, mais favorise également une culture de sécurité et d'efficacité dans toute l'organisation.



Les Résultats

En moins de six mois, Sibelco a transformé le temps nécessaire pour produire des vidéos de formation internes. Le coût de production des vidéos a considérablement diminué, permettant à leur équipe d'économiser 1 000 euros pour juste une minute de contenu de formation. De plus, leur équipe a utilisé HeyGen pour illustrer le potentiel de l'IA auprès de leurs équipes, ce qui a été inestimable pour mettre en évidence les possibilités transformatrices de l'IA au sein de Sibelco.

De plus, l'utilisation de HeyGen leur a permis d'améliorer considérablement le nombre de vidéos qu'ils produisent et publient. Ce changement a donné à un plus large éventail de personnes la possibilité d'innover et de créer, y compris à ceux qui n'ont pas une grande expertise en vidéo. Désormais, leur équipe peut mettre à jour efficacement le contenu existant et produire des matériaux de formation de haute qualité sans augmenter leur budget.

‍

« Avec HeyGen, les choses deviennent moins complexes et plus intuitives. Bien que l'utilisation de l'IA puisse être intimidante, le flux avec HeyGen le rend facile à naviguer, et permet à notre équipe de gagner du temps et de l'argent tout en assurant la sécurité des employés de Sibelco. »

Jean-Marie Petit

Responsable de l'apprentissage numérique chez Sibelco