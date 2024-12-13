À propos de Mindstamp

Mindstamp est une plateforme vidéo interactive qui permet aux utilisateurs d'ajouter des points d'accès cliquables, des questions et des éléments personnalisés aux vidéos pour augmenter l'engagement et la rétention des spectateurs. C'est idéal pour la formation, les ventes et l'éducation, permettant aux créateurs de transformer le contenu vidéo passif en expériences dynamiques et interactives.

HeyGen et Mindstamp

L'intégration de HeyGen et Mindstamp permet aux utilisateurs d'enrichir les vidéos générées par IA avec des éléments interactifs tels que des questions, des appels à l'action cliquables et des expériences personnalisées pour les spectateurs. Cette combinaison transforme le contenu vidéo passif en une communication engageante et bidirectionnelle idéale pour la formation, le marketing et la conversion de prospects.