À propos de Mindstamp
Mindstamp est une plateforme vidéo interactive qui permet aux utilisateurs d'ajouter des points d'accès cliquables, des questions et des éléments personnalisés aux vidéos pour augmenter l'engagement et la rétention des spectateurs. C'est idéal pour la formation, les ventes et l'éducation, permettant aux créateurs de transformer le contenu vidéo passif en expériences dynamiques et interactives.
HeyGen et Mindstamp
L'intégration de HeyGen et Mindstamp permet aux utilisateurs d'enrichir les vidéos générées par IA avec des éléments interactifs tels que des questions, des appels à l'action cliquables et des expériences personnalisées pour les spectateurs. Cette combinaison transforme le contenu vidéo passif en une communication engageante et bidirectionnelle idéale pour la formation, le marketing et la conversion de prospects.
Cas d'utilisation
- Vidéos de formation et d'intégration interactives: Associez les avatars IA de HeyGen aux fonctionnalités interactives de Mindstamp telles que les quiz, les invites et la logique de branchement pour créer du contenu de formation engageant et traçable qui améliore la rétention des apprenants.
- Qualification de prospects et vidéos commerciales personnalisées: Utilisez HeyGen pour générer des vidéos de vente personnalisées, puis intégrez des appels à l'action cliquables, des formulaires de contact ou des questions dans Mindstamp pour qualifier les prospects et les guider dans l'entonnoir de vente en temps réel.
- Formation des clients et démonstrations de produits: Transformez les présentations standards de produits en expériences vidéo interactives en associant la narration quasi humaine de HeyGen avec les points d'intérêt, les infobulles et les points de décision de Mindstamp, aidant les utilisateurs à explorer les fonctionnalités à leur propre rythme.