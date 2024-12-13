Le Würth Group est le leader mondial du marché dans le développement, la production et la vente de matériaux de fixation et d'assemblage. Plus de 400 entreprises exploitant plus de 2 800 succursales et magasins font partie de cette entreprise familiale mondiale, originaire de la ville allemande de Künzelsau. La culture d'entreprise de Würth est caractérisée par des valeurs telles que l'ouverture, la gratitude, le respect, la curiosité, la responsabilité, l'humilité et la modestie. Ces valeurs sont les pierres angulaires du succès de Würth et la base de toute collaboration.
Avec 88 000 employés répartis dans plus de 80 pays, il existe des équipes multilingues avec des besoins opérationnels divers. Pour combler les lacunes en matière de communication et de formation, Würth avait besoin d'une solution qui pourrait rationaliser ses processus de communication tout en étant rentable et efficace. C'est ce qui a conduit Würth vers HeyGen.
Communiquer avec une main-d'œuvre mondiale
En tant qu'entreprise familiale mondiale, Würth a été confrontée au défi d'assurer une communication cohérente et efficace à travers son personnel multinational. Les dirigeants, y compris le PDG et les conseils, devaient partager des mises à jour et des initiatives stratégiques dans plusieurs langues pour atteindre les employés dans des régions comme l'APAC, l'Europe et les Amériques. Les processus existants reposaient sur des doublages vocaux produits en studio coûteux ou sur des solutions de sous-titres imparfaites, qui n'étaient ni évolutives ni rentables.
« Nous avions vraiment besoin d'un outil comme HeyGen parce que si vous êtes vice-président exécutif, par exemple, dans la région Asie-Pacifique, vous seriez responsable de nos entreprises au Japon, en Malaisie, en Indonésie et au Cambodge, » a déclaré Andreas Henschel, responsable du groupe de communication d'entreprise chez Würth.
Ces défis étaient exacerbés par le coût et le manque d'efficacité en termes de temps. Les méthodes traditionnelles de production vidéo, incluant la transcription, la traduction et le sous-titrage, nécessitaient beaucoup de ressources. La création de voix-off dans des studios externes coûte de 800 à 1 200 euros pour 10 minutes d'audio, selon la langue requise.
« Lorsque les artistes vocaux étaient trop onéreux pour un projet individuel, nous essayions d'ajouter des sous-titres dans différentes langues à partir de la version anglaise », a déclaré Andreas. « C'était une solution insuffisante et c'était toujours assez coûteux car les personnes qui ne comprennent pas l'anglais avaient encore du mal à suivre une vidéo en anglais avec simplement des sous-titres dans leur langue. »
Mise en œuvre de HeyGen et expansion des cas d'utilisation
HeyGen a permis à Würth de produire des vidéos multilingues facilement. Les vice-présidents exécutifs régionaux utilisent HeyGen pour créer des mises à jour mensuelles dans jusqu'à 10 langues, assurant que les équipes à travers l'Asie-Pacifique, l'Europe et les Amériques reçoivent des messages opportuns et localisés. Ces vidéos sont partagées via les systèmes intranet de Würth, qui alignent automatiquement le contenu avec les paramètres de langue préférés des utilisateurs, améliorant ainsi l'accessibilité et l'engagement.
« La fonctionnalité de traduction vidéo et la facilité d'utilisation de l'interface sont tellement meilleures par rapport aux concurrents. HeyGen est sans alternative », a déclaré Andreas.
Würth a trouvé un autre cas d'utilisation pour HeyGen afin de former des équipes sur ses produits complexes. Avec un portefeuille diversifié comprenant des outils industriels et des composants électroniques, Würth avait besoin de matériel de formation multilingue pour les équipes internes et les clients. Cependant, les barrières linguistiques entravaient l'efficacité des sessions de formation, que ce soit à distance ou sur place.
« Parce que nous disposons d'une force de vente mondiale qui doit être formée sur les arguments de vente et le fonctionnement interne de la plupart de nos produits, il y avait un problème de transfert des connaissances de nos départements R&D vers notre gestion de produit, puis vers notre force de vente mondiale, » a déclaré Andreas.
Désormais, les équipes peuvent enregistrer des ateliers dans leur langue maternelle, et HeyGen traduit et produit des vidéos soignées en plusieurs langues. Cette capacité a permis aux équipes de mettre à jour des segments spécifiques de manière transparente sans avoir à refilmer des vidéos entières, réduisant considérablement le temps et les ressources nécessaires tout en garantissant la précision du contenu.
« Le meilleur aspect, c'est que même si vous faites une erreur, comme trébucher sur un mot, vous pouvez facilement la corriger dans HeyGen », a déclaré Andreas. « Si une mise à jour du produit est disponible, vous pouvez la changer sans avoir à refaire toute la vidéo. C'est quelque chose que nos formateurs découvrent comme un atout considérable. »
Devenir une entreprise axée sur la vidéo
L'adoption de HeyGen transforme la manière dont le groupe Würth communique et forme son personnel à l'échelle mondiale, en passant d'une communication écrite à une communication basée sur la vidéo.
- Économies de coûts: En remplaçant les voix off de studio traditionnelles par les capacités de traduction IA de HeyGen, Würth a réalisé 80 % d'économies sur les coûts. La production de présentations exécutives coûte maintenant nettement moins cher, permettant à l'entreprise d'allouer ses ressources de manière plus stratégique.
- Time efficiency: HeyGen halved the time required for video production. A recent 65-minute presentation from the CEO and the company owner, translated into eight languages, was completed in four working days—a process that would have traditionally taken at least eight days.
- Accessibilité améliorée: Avec des vidéos disponibles dans jusqu'à 10 langues, la communication de Würth est devenue plus inclusive et percutante. Les employés pouvaient accéder à du contenu adapté à leurs préférences linguistiques, augmentant ainsi l'engagement et la compréhension.
- Utilisabilité améliorée: L'interface intuitive de HeyGen a réduit le temps d'intégration par rapport aux outils conventionnels d'e-learning ou d'édition vidéo. Les employés pouvaient apprendre à utiliser l'outil en seulement 45 minutes, permettant ainsi aux équipes des bureaux mondiaux de Würth d'adopter la technologie de manière fluide.
« HeyGen a révolutionné la manière dont nous créons du contenu vidéo et a aidé à utiliser la vidéo comme forme de communication », a déclaré Andreas. « Cela a rendu la communication beaucoup plus accessible et beaucoup plus personnelle. »