Le Würth Group est le leader mondial du marché dans le développement, la production et la vente de matériaux de fixation et d'assemblage. Plus de 400 entreprises exploitant plus de 2 800 succursales et magasins font partie de cette entreprise familiale mondiale, originaire de la ville allemande de Künzelsau. La culture d'entreprise de Würth est caractérisée par des valeurs telles que l'ouverture, la gratitude, le respect, la curiosité, la responsabilité, l'humilité et la modestie. Ces valeurs sont les pierres angulaires du succès de Würth et la base de toute collaboration.

Avec 88 000 employés répartis dans plus de 80 pays, il existe des équipes multilingues avec des besoins opérationnels divers. Pour combler les lacunes en matière de communication et de formation, Würth avait besoin d'une solution qui pourrait rationaliser ses processus de communication tout en étant rentable et efficace. C'est ce qui a conduit Würth vers HeyGen.

Communiquer avec une main-d'œuvre mondiale

En tant qu'entreprise familiale mondiale, Würth a été confrontée au défi d'assurer une communication cohérente et efficace à travers son personnel multinational. Les dirigeants, y compris le PDG et les conseils, devaient partager des mises à jour et des initiatives stratégiques dans plusieurs langues pour atteindre les employés dans des régions comme l'APAC, l'Europe et les Amériques. Les processus existants reposaient sur des doublages vocaux produits en studio coûteux ou sur des solutions de sous-titres imparfaites, qui n'étaient ni évolutives ni rentables.

« Nous avions vraiment besoin d'un outil comme HeyGen parce que si vous êtes vice-président exécutif, par exemple, dans la région Asie-Pacifique, vous seriez responsable de nos entreprises au Japon, en Malaisie, en Indonésie et au Cambodge, » a déclaré Andreas Henschel, responsable du groupe de communication d'entreprise chez Würth.

Ces défis étaient exacerbés par le coût et le manque d'efficacité en termes de temps. Les méthodes traditionnelles de production vidéo, incluant la transcription, la traduction et le sous-titrage, nécessitaient beaucoup de ressources. La création de voix-off dans des studios externes coûte de 800 à 1 200 euros pour 10 minutes d'audio, selon la langue requise.

« Lorsque les artistes vocaux étaient trop onéreux pour un projet individuel, nous essayions d'ajouter des sous-titres dans différentes langues à partir de la version anglaise », a déclaré Andreas. « C'était une solution insuffisante et c'était toujours assez coûteux car les personnes qui ne comprennent pas l'anglais avaient encore du mal à suivre une vidéo en anglais avec simplement des sous-titres dans leur langue. »

Mise en œuvre de HeyGen et expansion des cas d'utilisation