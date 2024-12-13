À propos de Repurpose.io

Repurpose.io est un outil d'automatisation de contenu qui permet aux créateurs et aux entreprises de convertir et de publier automatiquement des vidéos, des podcasts et des diffusions en direct sur des plateformes telles que YouTube, TikTok, Instagram et LinkedIn. Il rationalise la distribution de contenu, économisant du temps et maximisant la portée en transformant un seul élément de contenu en plusieurs, optimisés pour chaque canal.

HeyGen et Repurpose.io

L'intégration de HeyGen et Repurpose.io permet aux utilisateurs de distribuer automatiquement des vidéos générées par IA sur plusieurs plateformes de médias sociaux et de contenu. Cela rationalise le flux de travail du marketing vidéo, permettant une diffusion de contenu cohérente et de grande portée avec des messages vidéo semblables à ceux des humains créés à grande échelle.