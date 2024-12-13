HeyGen est une plateforme de génération de vidéos IA et un éditeur de vidéos pour les réseaux sociaux qui aide les marketeurs à produire rapidement et à moindre coût du contenu de haute qualité et captivant. Que vous ayez besoin de vidéos personnalisées, de clips localisés ou de visuels conformes à votre marque, HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production.