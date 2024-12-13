À propos de Canva

Canva est une plateforme de conception graphique conviviale qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer des visuels de qualité professionnelle, y compris des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des affiches, et plus encore. Avec son interface glisser-déposer, ses modèles personnalisables et sa vaste bibliothèque d'éléments, Canva rend le design accessible aux utilisateurs de tous niveaux.

HeyGen et Canva

L'intégration de HeyGen et Canva permet aux utilisateurs d'importer sans effort leurs créations Canva dans HeyGen pour créer des vidéos alimentées par l'IA avec des avatars, des voix off et des animations dynamiques. Cette intégration améliore la création de contenu en transformant des visuels statiques en présentations vidéo captivantes, en matériaux marketing et en contenus pour les réseaux sociaux avec un effort minimal.