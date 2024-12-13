À propos de Canva
Canva est une plateforme de conception graphique conviviale qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer des visuels de qualité professionnelle, y compris des publications pour les réseaux sociaux, des présentations, des affiches, et plus encore. Avec son interface glisser-déposer, ses modèles personnalisables et sa vaste bibliothèque d'éléments, Canva rend le design accessible aux utilisateurs de tous niveaux.
HeyGen et Canva
L'intégration de HeyGen et Canva permet aux utilisateurs d'importer sans effort leurs créations Canva dans HeyGen pour créer des vidéos alimentées par l'IA avec des avatars, des voix off et des animations dynamiques. Cette intégration améliore la création de contenu en transformant des visuels statiques en présentations vidéo captivantes, en matériaux marketing et en contenus pour les réseaux sociaux avec un effort minimal.
Cas d'utilisation
- Contenu marketing et présentations: Concevez des diapositives, infographies et supports marketing visuellement impressionnants sur Canva, puis intégrez-les sans effort dans les avatars IA de HeyGen pour créer des présentations parlées captivantes ou des vidéos promotionnelles.
- Vidéos de vente et de formation: Créez des diapositives personnalisées ou des matériels de formation dans Canva, puis importez-les dans HeyGen pour générer des argumentaires de vente personnalisés, des tutoriels d'intégration ou des vidéos de formation d'entreprise grâce à l'intelligence artificielle.
- Les réseaux sociaux et le contenu: Les créations Canva peuvent être rapidement converties en vidéos alimentées par l'IA pour des plateformes telles que TikTok, LinkedIn ou Instagram grâce à HeyGen, augmentant ainsi la portée et l'engagement avec un effort minimal.