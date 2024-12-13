Glossaire de l'IA
Glossaire vidéo et HeyGen AI
Ce glossaire vidéo d'IA fournit des définitions claires et concises des termes clés liés à la vidéo générée par IA, la traduction, les technologies d'avatar et les cas d'utilisation. Il est conçu pour vous aider à comprendre rapidement les outils et concepts qui façonnent l'avenir de la création et de la localisation vidéo.
A
Le plan A est le métrage principal dans une vidéo, mettant généralement en vedette le sujet principal, tel qu'un présentateur, un interviewé ou une narration centrale. Il constitue le cœur de l'histoire et est souvent complété par du plan B pour la variété visuelle et le contexte.
Les publicités sont des vidéos promotionnelles créées pour persuader les spectateurs d'acheter un produit ou un service. Elles sont généralement courtes, ciblées et optimisées pour une performance sur les plateformes numériques.
Un avatar IA est un personnage numérique généré par ordinateur qui imite l'apparence et le comportement humains. Il est couramment utilisé dans les vidéos, les assistants virtuels et les applications de service client.
Un générateur d'avatar IA crée des personnages numériques réalistes en utilisant l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'apparence, la voix et les expressions pour correspondre à leur image de marque ou à leur message.
Cet outil combine des avatars numériques avec la synthèse vocale et le rendu vidéo pour créer des vidéos sans filmer de vraies personnes. Il est idéal pour créer rapidement du contenu personnalisable et évolutif.
Une vidéo générée par IA est créée en utilisant des technologies d'intelligence artificielle qui automatisent des éléments tels que la rédaction de script, la voix off, l'animation ou le montage. Ces vidéos permettent de gagner du temps et des ressources dans la production de contenu.
Un générateur d'IA utilise des algorithmes pour produire du contenu tel que des images, du texte ou des vidéos en fonction des entrées des utilisateurs ou des modèles de données. Il rationalise les flux de travail créatifs en automatisant les tâches répétitives.
Un AI SDR (représentant du développement commercial) sur un site web est un agent numérique qui accueille les visiteurs, qualifie les prospects et répond aux questions de base. Il sert de premier point de contact dans l'entonnoir de vente.
Cela fait référence à l'utilisation d'outils d'IA pour convertir la langue parlée ou écrite d'une vidéo dans une autre langue. Cela inclut généralement la transcription, la traduction et la génération de voix off.
Un traducteur IA convertit automatiquement le texte ou la parole d'une langue à une autre en utilisant l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel. Il est couramment utilisé dans les sous-titres, les conversations en temps réel et l'assistance client.
Les tutoriels d'IA sont des vidéos éducatives qui expliquent comment utiliser les outils et technologies de l'intelligence artificielle. Ils s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux professionnels qui souhaitent en apprendre davantage sur l'IA.
Un générateur de vidéos IA crée des vidéos à partir de texte, d'images ou d'audio en utilisant l'intelligence artificielle. Il automatise la production, éliminant souvent le besoin de caméras, d'acteurs ou de studios.
La traduction vidéo par IA utilise des outils automatisés pour traduire les dialogues, les sous-titres et les voix off dans différentes langues. Cela aide à rendre le contenu vidéo accessible à un public mondial.
Un traducteur vidéo IA est un outil qui traite et traduit le contenu vidéo à travers les langues. Il combine généralement la reconnaissance vocale, la traduction automatique et la synthèse vocale.
Avatar AI utilise l'intelligence artificielle pour créer, animer et contrôler des personnalités numériques. Ces avatars peuvent être utilisés dans des vidéos, des jeux ou des applications interactives pour une interaction semblable à celle des humains.
Un générateur d'avatar crée une représentation numérique d'une personne ou d'un personnage basée sur les caractéristiques sélectionnées par l'utilisateur. Il est souvent utilisé dans les jeux vidéo, les médias sociaux et le contenu vidéo d'entreprise.
B
Le B-roll désigne des images supplémentaires qui enrichissent le récit principal ou les visuels dans une vidéo. Il est souvent utilisé pour fournir du contexte, montrer de l'action ou masquer les coupures dans les interviews et les voix off.
Les vidéos de marque racontent l'histoire de la mission, des valeurs et de la personnalité d'une entreprise. Elles sont souvent utilisées pour établir l'identité, construire la confiance et établir un lien émotionnel avec le public.
C
Les vidéos de formation à la conformité éduquent les employés sur les normes légales, éthiques et réglementaires. Elles aident les organisations à réduire les risques et garantissent que les employés suivent les politiques requises.
Les vidéos de formation en entreprise sont conçues pour éduquer les employés sur les politiques, les compétences et les processus de l'entreprise. Elles aident à garantir une intégration et un développement professionnel cohérents au sein des équipes.
D
La traduction approfondie fait référence à une traduction automatique neuronale avancée qui saisit le contexte, les idiomes et le ton de manière plus précise que les méthodes traditionnelles. C'est particulièrement utile pour le contenu long et les scripts vidéo.
Ce sont des vidéos longues qui explorent des événements, des personnes ou des sujets réels à travers un prisme narratif. Elles combinent des informations factuelles avec des techniques narratives pour captiver et informer.
E
Le marketing événementiel les vidéos font la promotion de conférences, de webinaires, de lancements de produits ou d'autres événements en direct. Ils suscitent l'anticipation et encouragent la participation grâce à un contenu visuel attrayant.
F
Le partage de connaissances financières en vidéos éduque les spectateurs sur la gestion de l'argent, l'investissement et les concepts économiques. Ils aident à rendre les sujets financiers complexes accessibles à un public plus large.
Les vidéos de voyance fournissent des prédictions ou des aperçus spirituels basés sur l'astrologie, le tarot ou d'autres traditions. Elles sont souvent utilisées pour le divertissement ou l'introspection.
G
La vidéo d'IA générative fait référence au contenu vidéo créé à l'aide de modèles d'IA qui apprennent des motifs à partir de données pour générer des visuels, de l'audio ou des scripts réalistes. Cette approche réduit l'effort manuel et accélère la production.
H
Vidéos de narration historique racontent des événements ou des époques passés sous une forme narrative. Elles sont utilisées à des fins éducatives, de divertissement ou de préservation culturelle.
Les vidéos tutoriels fournissent des instructions étape par étape pour accomplir une tâche ou résoudre un problème. Elles sont populaires tant dans le support client que dans les environnements éducatifs.
L
Les vidéos d'apprentissage des langues enseignent le vocabulaire, la grammaire, la prononciation et la conversation dans une nouvelle langue. Elles aident les apprenants de tous les niveaux de compétence grâce à des instructions guidées.
Les vidéos de mise à jour du leadership partagent des nouvelles, des objectifs ou des changements directement de la part des cadres de l'entreprise. Elles favorisent la transparence et l'alignement au sein d'une organisation.
Les cours d'apprentissage sont des programmes éducatifs structurés qui utilisent la vidéo pour dispenser des leçons, des tutoriels et des évaluations des connaissances. Ils sont largement utilisés dans les écoles, les plateformes en ligne et les environnements de formation en entreprise.
M
Des vidéos de partage de connaissances médicales expliquent les concepts de santé, les traitements et les procédures. Elles sont utilisées par des professionnels, des institutions et des éducateurs pour améliorer la compréhension du public et la formation.
Les vidéos motivationnelles sont conçues pour inspirer, élever et dynamiser les spectateurs. Elles abordent souvent des thèmes d'amélioration personnelle, de résilience et de développement personnel.
Des vidéos de critiques et d'analyses de films et de musique offrent des évaluations et des analyses de divertissements nouveaux ou classiques. Elles aident le public à décider ce qu'il regardera ou écoutera ensuite.
Ce sont des vidéos créatives qui présentent de la musique originale ou des récits produits ou améliorés par l'IA. Elles allient divertissement et technologie innovante.
N
Des vidéos d'actualités et de narration partagent des événements actuels, des reportages humains ou des récits culturels. Elles informent et captivent les spectateurs à travers un contenu convaincant et informatif.
Ce sont des mises à jour régulières partagées par e-mail ou vidéo pour tenir les clients, les employés ou les communautés informés. Elles comprennent des annonces, des réalisations et d'autres nouvelles pertinentes.
O
Les webinaires et podcasts à la demande sont des sessions audio ou vidéo préenregistrées disponibles pour être visionnées ou écoutées à tout moment. Ils offrent un accès flexible à des connaissances d'experts, au leadership éclairé et à des discussions spécialisées.
Les vidéos de formation d'intégration aident les nouveaux employés ou utilisateurs à se familiariser avec les outils, la culture et les attentes de l'entreprise. Elles offrent un début cohérent et accueillant à l'expérience.
P
Les vidéos de salutations ou d'introduction personnelles sont de courts messages utilisés pour se présenter de manière amicale et mémorable. Elles sont couramment utilisées dans le réseautage, l'intégration ou la sensibilisation.
La prospection commerciale personnalisée implique l'envoi de messages ou de vidéos sur mesure aux clients potentiels. Cette approche vise à établir un rapport, démontrer la pertinence et augmenter les taux de conversion.
La post-production est la phase finale de la création vidéo où les images brutes sont montées, étalonnées en couleur et améliorées avec de l'audio, de la musique, des graphiques et des effets. C'est là que la vidéo prend sa forme définitive et est préparée pour la publication ou la distribution.
La préproduction est la phase de planification de la création vidéo qui inclut la rédaction du script, la réalisation du storyboard, le casting, la recherche de lieux et la planification. Cette étape pose les bases d'une production fluide et aide à garantir l'alignement créatif et la préparation logistique.
Les vidéos d'annonce de produit présentent de nouvelles fonctionnalités, services ou lancements de produits à un public. Elles sont utilisées pour créer du buzz, informer les clients et attirer l'attention des médias.
Les vidéos explicatives de produit sont de courts clips informatifs qui présentent le fonctionnement d'un produit et ses principaux avantages. Elles sont généralement utilisées pour éduquer les clients, soutenir les ventes et simplifier les caractéristiques complexes.
Les vidéos d'évaluation de produit examinent les caractéristiques, les avantages et les inconvénients d'un produit spécifique. Elles guident les acheteurs potentiels en offrant des avis impartiaux ou des expériences d'utilisateurs.
La production, également connue sous le nom de tournage, est la phase où toutes les images prévues sont capturées à l'aide de caméras, d'éclairages et d'équipements sonores. Elle implique la mise en œuvre de la vision créative sur le plateau ou en extérieur, guidée par le scénario et le storyboard.
R
Vidéos religieuses partagent des enseignements, des prières, des sermons ou des messages spirituels. Elles aident les communautés à rester connectées et à approfondir leur foi.
S
Les vidéos de formation à la sécurité instruisent les spectateurs sur la manière d'éviter les accidents et de réagir en cas d'urgence. Elles sont essentielles dans les industries à haut risque et les environnements de travail.
Les présentations commerciales sont des argumentaires structurés qui mettent en avant un produit, un service ou une proposition. Elles sont généralement utilisées par les équipes de vente pour persuader les acheteurs ou clients potentiels.
La scénarisation est le processus de création de dialogues, de narration et de structure pour une vidéo. Elle sert de fondation pour le récit et guide le processus de production.
Les vidéos sur les réseaux sociaux sont des contenus courts conçus pour des plateformes telles qu'Instagram, TikTok et LinkedIn. Elles aident les marques à captiver leur audience, à accroître leur notoriété et à partager des mises à jour ou des promotions en temps opportun.
Ces vidéos mettent en lumière des expériences positives de clients ou d'employés. Elles renforcent la confiance et la crédibilité à travers des résultats concrets.
T
Des vidéos de formation basées sur les compétences enseignent des aptitudes spécifiques telles que l'utilisation de logiciels, le fonctionnement de machines ou des compétences interpersonnelles. Elles sont utilisées pour améliorer les compétences des employés ou des étudiants dans des domaines ciblés.
Pour traduire une vidéo cela signifie convertir la langue parlée ou écrite en une autre langue. Cela peut impliquer le sous-titrage, le doublage ou la création de nouvelles pistes audio.
Ce processus implique la conversion de contenus vidéo non-anglophones en anglais à l'aide d'outils tels que la transcription, la traduction automatique et le doublage. Il est couramment utilisé pour atteindre un public anglophone.
V
L'IA vidéo fait référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser, éditer, améliorer ou générer du contenu vidéo. Elle alimente des outils tels que la reconnaissance d'objets, la détection de scènes et la création automatique de vidéos.
Un générateur de vidéos est un outil logiciel qui crée des vidéos à partir de texte, d'images ou de modèles. Il peut être alimenté par l'IA pour automatiser le montage et la narration.
Un traducteur vidéo convertit la langue d'une vidéo dans une autre langue, souvent avec des sous-titres ou un doublage audio. Les traducteurs vidéo IA automatisent ce processus avec rapidité et précision.
Une voix off est une narration enregistrée séparément et ajoutée à une vidéo pour expliquer, guider ou raconter une histoire. Elle est couramment utilisée dans les tutoriels, les documentaires et les publicités.
