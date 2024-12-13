Vidéos de formation (formation basée sur les compétences)

Des vidéos de formation basées sur les compétences enseignent des aptitudes spécifiques telles que l'utilisation de logiciels, le fonctionnement de machines ou des compétences interpersonnelles. Elles sont utilisées pour améliorer les compétences des employés ou des étudiants dans des domaines ciblés.