Générateur d'Avatar IA
Des avatars IA UGC réalistes pour augmenter l'impact de vos publicités.
Rédigez votre script -> Choisissez un avatar -> Générez une vidéo
Ne dépendez plus des équipes de production. Avec les avatars UGC de HeyGen, créez plusieurs variantes de publicités sans avoir à filmer quoi que ce soit. Testez des accroches, itérez des angles et développez des campagnes plus rapidement que jamais avec de véritables avatars humains animés par l'IA.
Développez vos publicités
Créez des publicités vidéo de style créateur en utilisant des avatars IA. Téléchargez des scripts et générez du contenu généré par les utilisateurs qui performe sur TikTok, Reels et YouTube.
Tester des scripts infinis
Testez des scripts A/B avec différentes voix et styles. Optimisez rapidement la messagerie à travers de multiples variations d'avatars.
Modèles d'avatar en stock
Créez des vidéos AI UGC en quelques minutes
Choisissez parmi une collection variée d'avatars IA ou créez une version personnalisée de créateur d'avatar de vous-même. Idéal pour les créateurs de contenu, les entreprises et les éducateurs qui ont besoin de solutions vidéo dynamiques sans être devant la caméra.
Bibliothèque polyvalente d'avatars IA
Parcourez plus de 500 avatars, chacun conçu pour s'adapter à différents secteurs, publics et ambitions créatives. Votre correspondance parfaite vous attend.
Options spécifiques à l'industrie
Nous proposons des conceptions adaptées à chaque secteur et besoin, y compris la santé, le commerce de détail, le corporate et les secteurs créatifs.
Solution gain de temps
Pourquoi commencer à zéro quand vous pouvez commencer avec la perfection ? Nos avatars prêts à l'emploi vous font économiser des heures de conception et pas besoin de prise de vue.
Commencez avec votre avatar
Téléchargez une photo pour une meilleure précision, ou passez cette étape et laissez libre cours à votre imagination en générant un avatar à partir d'une invite textuelle.
Générer avec des invites de texte
Lorsque votre imagination dépasse les préréglages, utilisez des invites textuelles pour créer quelque chose d'unique. Décrivez la tenue, l'environnement ou l'atmosphère que vous imaginez, et HeyGen s'occupera du reste.
Parcourir les packs de styles
Plongez dans une bibliothèque soigneusement sélectionnée de styles prédéfinis, allant de la tenue professionnelle audacieuse aux aventuriers mythiques. Les Packs de Looks vous offrent un accès instantané à des Looks raffinés adaptés à des thèmes et occasions spécifiques.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
FAQ sur les avatars interactifs
Un avatar IA interactif HeyGen est un personnage numérique réaliste qui participe à des conversations en temps réel. Il va au-delà des chatbots avec un discours piloté par l'IA, des gestes et des expressions faciales pour des interactions semblables à celles humaines.
HeyGen vous permet de créer et de personnaliser des avatars IA à partir de photos, de textes de commande ou de sa bibliothèque de plus de 500 personnages. Ces avatars peuvent parler, bouger et s'adapter en utilisant une IA avancée, ce qui les rend idéaux pour des vidéos, le service client et la création de contenu.
Oui, HeyGen propose une version gratuite pour générer des avatars IA, ajouter une voix et créer de courtes vidéos. Les plans Premium débloquent des fonctionnalités avancées telles que le rendu HD, la personnalisation et l'utilisation commerciale.
Les avatars HeyGen utilisent l'IA pour comprendre le ton, adapter les réponses et afficher des mouvements naturels. Ils sont animés, multilingues et plus captivants que les chatbots traditionnels basés sur le texte.
Oui, les avatars HeyGen sont conçus pour la production vidéo. Ils peuvent être utilisés dans le marketing, l'e-learning, la formation en entreprise et le support client, offrant un contenu de haute qualité généré par IA.
Vous pouvez ajuster l'apparence, la voix, la langue et les gestes d'un avatar. Utilisez des packs de styles pour un habillage rapide ou téléchargez votre propre photo pour une personnalité numérique unique, pilotée par l'IA.
Oui, les avatars HeyGen parlent plus de 175 langues et dialectes, ce qui les rend idéaux pour la communication mondiale, la formation et l'engagement client.
Les entreprises, les éducateurs et les créateurs de contenu utilisent les avatars HeyGen pour le marketing, la formation, les médias sociaux, les événements virtuels et le service client automatisé.
Le générateur de vidéos d'avatar IA de HeyGen synchronise la parole avec des expressions faciales et des mouvements réalistes, créant du contenu dynamique et captivant sans nécessiter de caméras ou d'acteurs.
Les packs de styles HeyGen offrent des avatars prêts à l'emploi pour les affaires, le divertissement, les jeux et les industries mondiales, vous aidant à trouver l'avatar idéal en quelques secondes.