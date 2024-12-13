Formation en entreprise - Cas d'utilisation
Transformez les vidéos de formation d'entreprise avec du contenu captivant
Il est difficile de maintenir l'engagement des employés dans les formations vidéo d'entreprise. Les PDF, diapositives statiques et vidéos obsolètes ne retiennent pas l'attention. HeyGen permet de créer facilement des vidéos de formation d'entreprise captivantes et conformes à l'image de marque. De la conformité au développement du leadership, vous pouvez fournir une formation efficace sans les tracas de la production.
Avantages et valeur
Créez du contenu de formation d'entreprise sans ressources supplémentaires
Produisez des vidéos de formation professionnelles instantanément
Les employés retiennent mieux les informations lorsque la formation en entreprise est visuelle et interactive. La fonctionnalité de conversion d'actifs en vidéo de HeyGen vous permet de transformer tout cours ou diapositive basé sur du texte en vidéos de formation d'entreprise de haute qualité qui améliorent la compréhension et la rétention des connaissances sans nécessiter d'équipes de production coûteuses.
Améliorez la rétention de la formation avec des vidéos captivantes
Arrêtez d'attendre des semaines pour que le contenu de formation vidéo d'entreprise soit produit. Avec les avatars IA de HeyGen et les modèles personnalisables, les formateurs d'entreprise peuvent rapidement créer, mettre à jour et étendre des vidéos de formation de qualité professionnelle sans compétences en montage vidéo ou installation de studio.
Diffuser des vidéos de formation d'entreprise dans n'importe quelle langue
Besoin de former des employés dans plusieurs bureaux ou en différentes langues ? HeyGen permet une localisation vidéo instantanée avec des traductions automatisées par IA et un synchronisme labial, assurant que chaque employé, indépendamment de son emplacement, puisse accéder à une formation vidéo d'entreprise cohérente et efficace.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes développent la formation en entreprise
«HeyGen a révolutionné la manière dont nous créons du contenu vidéo et a aidé à utiliser la vidéo comme forme de communication. Cela a rendu la communication beaucoup plus accessible et bien plus personnelle.»
Comment créer
des vidéos de formation d'entreprise avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer du contenu vidéo de formation d'entreprise de haute qualité en quelques minutes, sans équipe de production ni compétences en montage nécessaires.
Choisissez parmi des modèles personnalisables conçus pour la formation à la conformité, le développement du leadership, la formation logicielle et les programmes DEI. Vous avez besoin d'un contrôle créatif total ? Commencez avec un canevas vierge et appliquez votre kit de marque en un clic pour une expérience vidéo de formation d'entreprise raffinée et conforme à l'image de marque.
Téléchargez votre script de formation et choisissez parmi plus de 726 avatars IA réalistes pour transmettre votre message. Vous préférez une approche plus personnelle ? Créez votre propre jumeau numérique pour communiquer avec les employés de manière familière lors de vos sessions de formation vidéo d'entreprise.
Utilisez l'éditeur glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les polices et les couleurs. Ajoutez votre logo, des captures d'écran de produit ou des visuels de votre lieu de travail pour renforcer les messages clés et vous aligner sur les normes de formation vidéo d'entreprise de votre société.
Créez facilement des vidéos de formation d'entreprise multilingues avec la traduction assistée par IA et le doublage labial. Offrez des expériences de formation cohérentes dans différentes régions sans avoir à refaire le tournage du contenu.
Une fois votre vidéo finalisée, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la sur votre LMS, intranet d'entreprise, e-mail ou autres canaux de communication internes—là où vos employés trouvent vos formations vidéo d'entreprise les plus accessibles.
FAQ
HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui aide les entreprises à produire des formations vidéo d'entreprise captivantes et évolutives sans nécessiter d'équipe de production. Elle vous permet de créer rapidement et efficacement des formations à la conformité, au développement du leadership, des tutoriels logiciels et des programmes de diversité, équité et inclusion.
L'interface glisser-déposer de HeyGen et les avatars IA facilitent la création de formations vidéo professionnelles pour les entreprises, sans nécessiter de compétences en montage. Il suffit de choisir un modèle, d'ajouter votre script, de sélectionner un avatar et de personnaliser votre vidéo avec votre image de marque et des visuels.
Absolument. L'IA de HeyGen pour la traduction et le doublage labial vous permet de créer des vidéos de formation d'entreprise multilingues en quelques minutes, garantissant un message cohérent à travers différentes régions et langues sans avoir à refaire le contenu.
Oui ! HeyGen vous permet de personnaliser des vidéos avec les couleurs de votre marque, polices, logos et visuels, en garantissant que tout le contenu de formation vidéo d'entreprise soit en accord avec votre identité.
HeyGen est idéal pour :
- Formation à la conformité et à la sécurité
- Formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)
- Leadership et développement professionnel
- Formation sur les logiciels et les produits
Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos de formation de haute qualité en quelques minutes, et non en semaines. Les avatars IA suppriment le besoin d'une production coûteuse, de tournage et de montage, facilitant ainsi la mise à jour ou la création de nouveau contenu à la demande.
Oui ! Les vidéos HeyGen peuvent être exportées dans plusieurs formats et facilement téléversées sur votre LMS, intranet d'entreprise ou autres plateformes de formation, garantissant ainsi une diffusion fluide de la formation vidéo en entreprise.
HeyGen élimine le besoin d'une production vidéo coûteuse, de voix off professionnelles et de traductions manuelles. Les employeurs qui utilisent HeyGen ont constaté jusqu'à 80 % d'économies sur les coûts de production et de traduction de vidéos de formation d'entreprise.
Avec HeyGen, mettre à jour des vidéos est facile : il suffit de modifier le script et de régénérer la vidéo. Pas de nouvelles prises, pas de post-production coûteuse, et pas de temps perdu.