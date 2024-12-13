Formation aux compétences - Cas d'utilisation
Stimulez l'engagement et la rétention dans la formation avec l'IA
La formation n'est efficace que si les gens la terminent. Les diaporamas interminables et les manuels chargés de texte peuvent rapidement diminuer l'engagement. Avec HeyGen, les équipes de formation et de développement peuvent facilement créer des vidéos de formation IA qui améliorent les taux d'achèvement, renforcent la rétention des connaissances et augmentent la performance.
Avantages et valeur
Transformez l'apprentissage avec des formations vidéo captivantes
Rendez les vidéos de formation plus captivantes et efficaces
Des études montrent que l'apprentissage par vidéo est bien plus efficace que le contenu basé sur le texte. Les employés sont plus susceptibles de retenir les informations lorsqu'elles sont présentées visuellement et auditivement par rapport à la lecture d'un document. Les vidéos de formation HeyGen rendent l'apprentissage plus interactif et captivant, conduisant à de meilleurs résultats.
Créez des vidéos de formation captivantes basées sur l'IA en quelques minutes
Le tournage, le montage et l'embauche de voix off peuvent être coûteux et prendre beaucoup de temps. HeyGen simplifie la création de vidéos avec des avatars pilotés par IA, des voix off et des modèles faciles à utiliser, permettant aux entreprises, éducateurs et créateurs de contenu de produire des vidéos de formation de haute qualité en quelques minutes sans équipement de production onéreux.
Diffusez des vidéos de formation cohérentes dans toutes les régions
Besoin de former des employés dans plusieurs lieux ? Élargir la portée de votre cours en ligne ? La traduction et le doublage labial alimentés par l'IA de HeyGen facilitent la localisation de vidéos de formation dans plus de 170 langues et dialectes pour les équipes d'entreprise, les apprenants en ligne et les publics des réseaux sociaux sans les tracas de devoir reprendre les contenus.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes L&D développent le contenu de formation
« Avec HeyGen, les choses deviennent moins complexes et plus intuitives. Bien que l'utilisation de l'IA puisse être intimidante, le flux avec HeyGen le rend facile à naviguer, et permet à notre équipe de gagner du temps et de l'argent tout en assurant la sécurité des employés de Sibelco.»
Comment créer
des vidéos de formation avec HeyGen
Commencez à créer des vidéos de formation de qualité professionnelle en quelques minutes—aucune équipe de production ou compétence en montage nécessaire.
Choisissez parmi des modèles personnalisables conçus pour les ventes, le marketing, l'informatique et la formation en RH. Besoin d'un contrôle total ? Commencez avec un canevas vierge et appliquez votre kit de marque pour une expérience homogène et conforme à votre image.
Téléchargez votre script de formation et choisissez parmi plus de 700 avatars IA réalistes pour narrer votre contenu. Vous souhaitez une touche personnelle ? Créez votre propre jumeau numérique pour une expérience plus familière et captivante.
Utilisez l'éditeur glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les polices et les couleurs. Ajoutez des logos, des démonstrations de produits ou des flux de travail d'équipe pour renforcer l'apprentissage et assurer la cohérence de la marque.
Traduisez et synchronisez facilement les lèvres des vidéos de formation dans plusieurs langues avec la localisation alimentée par l'IA, garantissant que chaque individu bénéficie de la même expérience d'apprentissage de haute qualité.
Une fois votre vidéo finalisée, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la sur vos comptes sociaux, votre communauté, les portails de formation internes, par e-mail ou sur l'intranet de votre entreprise - partout où votre public apprend le mieux.
FAQ
Les vidéos de formation en IA sont des vidéos courtes et captivantes conçues pour enseigner des compétences spécifiques, des flux de travail ou des meilleures pratiques. Elles aident les entreprises à communiquer des connaissances essentielles, à stimuler l'engagement et à étendre l'apprentissage à travers les équipes.
La vidéo est un moyen efficace d'augmenter l'engagement des apprenants et la clarté par rapport au contenu statique. HeyGen permet de créer facilement des vidéos de formation IA de haute qualité sans une équipe de production complète, permettant un développement des compétences plus rapide et un partage des connaissances cohérent.
HeyGen utilise des outils de création vidéo alimentés par l'IA, incluant des avatars réalistes, des voix off automatisées et des modèles préconstruits. Les marketeurs, les professionnels de la formation et du développement, ou tout créateur de contenu peuvent produire rapidement des vidéos de formation AI soignées sans nécessiter de compétences techniques avancées.
Oui. HeyGen vous permet d'appliquer les couleurs, les polices, les logos et autres visuels de votre marque, afin que vos vidéos de formation IA reflètent une identité de marque unifiée. Vous pouvez également adapter le ton et le style en fonction de votre public.
Absolument. HeyGen prend en charge la traduction IA et le doublage labial dans diverses langues, vous permettant d'étendre le contenu de formation à l'échelle mondiale sans coûts de production supplémentaires.
Non. HeyGen est conçu pour les utilisateurs de tous niveaux. Ses outils intuitifs de glisser-déposer et son interface conviviale vous aident à créer des vidéos soignées sans nécessiter de compétences préalables en montage vidéo.
Vous pouvez créer des vidéos d'intégration des employés, des formations sur la conformité, des modules de développement du leadership, des tutoriels produits, ou tout autre matériel de formation. Il suffit d'adapter votre vidéo pour répondre aux besoins de vos apprenants.
En général, une durée de 2 à 5 minutes est idéale pour un contenu de formation ciblé. Cependant, vous pouvez créer des vidéos plus longues ou plus courtes en fonction de votre sujet et de la plateforme sur laquelle vous les partagerez.
Vous pouvez diffuser les vidéos HeyGen sur plusieurs canaux : plateformes LMS, campagnes d'emailing, base de connaissances interne de votre entreprise ou réseaux sociaux. Assurez un accès facile pour que les apprenants puissent regarder selon leur propre emploi du temps.
Avec les fonctionnalités IA de HeyGen, vous pouvez produire une vidéo de formation professionnelle en quelques minutes. Ce processus rationalisé vous permet de maintenir vos supports de formation à jour et de respecter facilement les délais pressants.