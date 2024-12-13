Diffusez des vidéos de formation cohérentes dans toutes les régions

Besoin de former des employés dans plusieurs lieux ? Élargir la portée de votre cours en ligne ? La traduction et le doublage labial alimentés par l'IA de HeyGen facilitent la localisation de vidéos de formation dans plus de 170 langues et dialectes pour les équipes d'entreprise, les apprenants en ligne et les publics des réseaux sociaux sans les tracas de devoir reprendre les contenus.