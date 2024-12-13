À propos de Tolstoï

Tolstoy est une plateforme vidéo interactive qui permet aux utilisateurs de créer des expériences vidéo personnalisées et multi-chemins où les spectateurs peuvent choisir leur parcours à travers des options cliquables. C'est idéal pour les ventes, le marketing et le support client, aidant les entreprises à augmenter l'engagement, à qualifier les prospects et à fournir du contenu sur mesure dans un format conversationnel.

HeyGen and Tolstoy

L'intégration de HeyGen et Tolstoy combine des vidéos générées par IA semblables à la vie réelle avec des expériences interactives où l'on choisit son propre chemin, permettant aux utilisateurs de créer des parcours vidéo hautement engageants et personnalisés. Cela permet aux entreprises d'augmenter les ventes, l'intégration et le support par le biais de contenus dynamiques menés par des avatars qui s'adaptent aux choix de chaque spectateur.