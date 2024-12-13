À propos de Tolstoï
Tolstoy est une plateforme vidéo interactive qui permet aux utilisateurs de créer des expériences vidéo personnalisées et multi-chemins où les spectateurs peuvent choisir leur parcours à travers des options cliquables. C'est idéal pour les ventes, le marketing et le support client, aidant les entreprises à augmenter l'engagement, à qualifier les prospects et à fournir du contenu sur mesure dans un format conversationnel.
HeyGen and Tolstoy
L'intégration de HeyGen et Tolstoy combine des vidéos générées par IA semblables à la vie réelle avec des expériences interactives où l'on choisit son propre chemin, permettant aux utilisateurs de créer des parcours vidéo hautement engageants et personnalisés. Cela permet aux entreprises d'augmenter les ventes, l'intégration et le support par le biais de contenus dynamiques menés par des avatars qui s'adaptent aux choix de chaque spectateur.
Cas d'utilisation
- Entonnoirs de vente interactifs: Utilisez les avatars IA de HeyGen pour guider les spectateurs à travers des parcours de vente interactifs et personnalisés dans Tolstoy—qualifiant les prospects, répondant aux objections et les orientant vers le bon produit ou représentant en fonction de leurs réponses.
- Intégration et support client: Créez des expériences d'intégration personnalisables avec des vidéos HeyGen fournissant des instructions étape par étape, permettant aux clients d'obtenir l'aide nécessaire sans les submerger d'informations non pertinentes.
- Recrutement et engagement des candidats: Créez des flux vidéo interactifs qui présentent des introductions d'avatar HeyGen et des segments de questions-réponses, aidant les candidats à en apprendre davantage sur les rôles, la culture de l'entreprise et les prochaines étapes en fonction des choix qu'ils font pendant l'expérience.