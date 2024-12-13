Oui ! Les avatars IA peuvent reproduire les voix, les expressions et les gestes avec une grande précision. La technologie permet aux avatars de :



• Associer les émotions au ton de la parole – De l'enthousiasme au sérieux, les avatars ajustent les expressions en temps réel.



• Imiter la parole naturelle – L'IA assure une synchronisation labiale fluide et une prononciation correcte dans plus de 175 dialectes.



• S'adapter au contexte – Les avatars avancés pilotés par l'IA comprennent les pauses, le rythme et les changements de ton, les rendant plus naturels et semblables à des humains.



Que ce soit pour une présentation commerciale ou une campagne marketing, les avatars IA réalistes aident à fournir un contenu authentique et captivant.