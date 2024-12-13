Placement de produit

Ajoutez votre produit dans la scène — pas de studio, pas de montage nécessaire.

Téléchargez une photo de produit, choisissez un avatar, insérez votre script et générez une publicité UGC prête à être partagée. Propulsé par les gestes hyper-réalistes et la synchronisation labiale d'Avatar IV, votre avatar interagit naturellement avec votre produit dans le cadre.

C’est la manière la plus rapide de créer des vidéos de marque qui captent l’attention.