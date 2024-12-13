Journal des modifications

19 juin 2025

Placement de produit

Ajoutez votre produit dans la scène — pas de studio, pas de montage nécessaire.

Téléchargez une photo de produit, choisissez un avatar, insérez votre script et générez une publicité UGC prête à être partagée. Propulsé par les gestes hyper-réalistes et la synchronisation labiale d'Avatar IV, votre avatar interagit naturellement avec votre produit dans le cadre.

C’est la manière la plus rapide de créer des vidéos de marque qui captent l’attention.

video thumbnail

5 juin 2025

Mises à jour d'Avatar IV

Avatar IV est devenu plus intelligent.

Désormais, avec des gestes dynamiques basés sur des scripts, des mouvements contrôlés par des invites, des micro-expressions et jusqu'à 60 secondes en 1080p, votre avatar semble plus humain que jamais.

Chaque clignement, mouvement et haussement d'épaules donne vie à votre script avec un réalisme saisissant.

video thumbnail

4 juin 2025

AI Studio

Créez des vidéos comme si vous rédigiez un document.

AI Studio vous permet de tout modifier — le ton, les gestes, l'émotion — à partir d'un seul script. Pas de chronologies. Pas d'animation manuelle.

C'est du conte à votre façon. Rapide, flexible et conçu pour une qualité optimale à grande vitesse.

video thumbnail

4 mai 2025

Avatar IV

Avatar IV est là : notre modèle le plus avancé à ce jour.

Une seule photo et un script, et votre avatar prend vie avec une synchronisation labiale précise, une expression naturelle et un mouvement dynamique. Cela fonctionne même pour les animaux, les personnages et les êtres imaginaires.

Ce n'est pas de l'animation. C'est du récit photoréaliste expressif en quelques secondes.

video thumbnail

29 avril 2025

Miroir vocal

Votre voix. Votre livraison. Parfaitement assortis.

Avec la fonctionnalité de Synchronisation Vocale, votre avatar ne se contente pas de sonner comme vous — il parle exactement comme vous. Enregistrez simplement un clip de référence, et l'avatar imitera votre ton, rythme et expression.

C’est la manière la plus simple de paraître véritablement authentique dans chaque langue et style.

video thumbnail

24 avril 2025

Légendes

Vous pouvez désormais ajouter des sous-titres directement dans HeyGen—plus besoin de changer d'outils ou de télécharger ailleurs. Générez, éditez et stylisez automatiquement les sous-titres directement dans l'éditeur pour qu'ils correspondent au ton et à l'identité visuelle de votre vidéo. Que vous cherchiez à améliorer l'accessibilité ou à augmenter l'engagement, il n'a jamais été aussi facile de créer un contenu poli et sous-titré en un seul endroit.

video thumbnail

31 mars 2025

Mélange de marques

Découvrez Brand Shuffle – une nouvelle méthode pour appliquer instantanément l'identité de votre marque sur l'ensemble de votre projet.

Sélectionnez une marque, et toutes les couleurs et polices se mettent à jour automatiquement pour correspondre à son style unique.

Envie d'un nouveau regard ? Cliquez sur « Mélanger » pour explorer de nouvelles variations dans la palette et la typographie de votre marque.

Une manière amusante et rapide d'expérimenter différents styles tout en restant fidèle à la marque.

video thumbnail

1er avril 2025

Correction du contact visuel

Maintain natural eye contact—even when reading from a script.
Now included in both video and motion looks, this feature subtly corrects gaze direction to help your videos feel more personal and engaging.

  1. Ouvrez HeyGen.
  2. Naviguez vers Avatars.
  3. Sélectionnez un Avatar.
  4. Choisissez un Regardez.
  5. Cliquez sur Modifier l'apparence.
  6. Activez la Correction du contact visuel.
video thumbnail

31 mars 2025

Score Vidéo

Obtenez un retour instantané sur vos images avant de créer un avatar.
Nous vérifierons l'éclairage, l'arrière-plan, le cadrage et plus encore—ainsi vous pourrez résoudre les problèmes en amont et obtenir les meilleurs résultats.

video thumbnail

31 mars 2025

Mode Projecteur

Le mode Spotlight améliore le mouvement, l'éclairage et la présentation pour créer un avatar plus expressif, raffiné et prêt à être filmé, idéal pour des messages vidéo marquants et du contenu qui se démarque.

video thumbnail

14 mars 2025

PDF en vidéo

Avec notre nouvelle fonctionnalité PDF en Vidéo, vous pouvez instantanément transformer n'importe quel PDF en une vidéo dynamique menée par un avatar. Chaque page devient une diapositive que vous pouvez personnaliser ou générer avec un avatar, idéale pour les présentations commerciales, le contenu de formation, et plus encore. Essayez-la dès maintenant sous Vidéo Avatar → PDF en Vidéo.

Démonstration de la fonctionnalité de conversion de PDF en vidéo dans HeyGen montrant la création de vidéo guidée par un avatar à partir des diapositives de documents téléchargés.Démonstration de la fonctionnalité de conversion de PDF en vidéo dans HeyGen montrant la création de vidéo guidée par un avatar à partir des diapositives de documents téléchargés.

3 mars 2025

BrandKit

Votre marque sera générée automatiquement en quelques secondes. Il suffit de saisir une URL, et HeyGen construira un profil de marque complet—logo, couleurs, polices de caractère, et même votre ton de voix.

Basculez entre plusieurs BrandKits à tout moment, et nous corrigerons même la prononciation de votre nom de marque. C'est parfait pour les créateurs, les équipes et les agences qui travaillent sur plusieurs marques.

video thumbnail

28 février 2025

Avatars combinés de photo et vidéo

Gérez tous vos avatars photo et vidéo en un seul endroit : passez facilement d'un style à l'autre pour une expérience de création plus flexible et fluide.

video thumbnail

28 février 2025

Conception vocale

Concevez une voix unique pour votre avatar, du ton et de l'accent au rythme et à la personnalité. Idéal pour une narration de marque cohérente, le développement de personnages ou des voix off multilingues.

video thumbnail

19 janvier 2024

Contrôle du mouvement

Contrôle du mouvement

video thumbnail

30 décembre 2024

Avatars de la communauté

Avatars de la communauté

video thumbnail

18 décembre 2024

Extensions pour Avatar

Besoin d'un emplacement d'avatar supplémentaire ? Désormais, les extensions d'avatar interactives et vidéo sont disponibles sur tous les abonnements payants pour les utilisateurs de Creator+ en un clic dans votre onglet d'abonnements.

une capture d'écran d'une application qui dit " tapez-le, modifiez-le, regardez-le, tal rend les efforts de narration "une capture d'écran d'une application qui dit " tapez-le, modifiez-le, regardez-le, tal rend les efforts de narration "

15 décembre 2024

Bilan de 2024

Alors que l'année se termine, nous partageons nos dernières mises à jour de produits et un aperçu de ce qui arrivera en 2025 - des avatars plus expressifs à des outils de création vidéo plus rapides et intelligents.

Montage de la mise à jour du produit HeyGen 2024 présentant des ajouts d'avatars, des packs d'apparence, des effets sonores, des options de style et des mises à jour de terminologie.Montage de la mise à jour du produit HeyGen 2024 présentant des ajouts d'avatars, des packs d'apparence, des effets sonores, des options de style et des mises à jour de terminologie.

18 décembre 2024

Ajouter des effets sonores pour les avatars photo

Un nouveau niveau de réalisme a atteint nos avatars photo. D'un simple clic, vous pouvez ajouter à la fois des apparences en mouvement ET des sons d'ambiance réalistes ainsi que des effets sonores. Oui, maintenant vous pouvez entendre ces mouettes et ces vagues dans cette photo de plage datant de 5 ans.

video thumbnail

18 décembre 2024

Packs Look

Vous ne savez pas comment obtenir l'apparence ou le résultat parfait ? Nos packs de styles sont un ensemble de thèmes sélectionnés pour vous aider à créer tous les éléments nécessaires à votre dernière création vidéo.

video thumbnail

18 décembre 2024

Options de style pour les looks générés

Prenez la pose et libérez votre créativité en créant des looks de différents styles pour vos avatars. Pixar, vintage, peu importe - il n'y a pas de modèle unique pour tous.


video thumbnail

5 décembre 2024

Partager la page avec les commentaires

La collaboration est désormais plus simple. Partagez vos créations via des liens privés et recueillez des commentaires sur la chronologie, sans nécessiter de compte HeyGen.


une capture d'écran d'une vidéo avec le visage d'une femme et des commentaires.une capture d'écran d'une vidéo avec le visage d'une femme et des commentaires.

15 novembre 2024

Incitation. Enregistrement. Échelle : Édition de novembre

Ce mois-ci, HeyGen rend la création encore plus rapide. Générez des vidéos de vous-même avec juste une invite de texte, enregistrez votre écran avec une entrée vocale uniquement, et échelonnez la création de vidéos en utilisant notre nouvelle suite d'API.

video thumbnail

15 octobre 2024

Créez davantage, Traduisez plus rapidement : Édition d'octobre

Chez HeyGen, nous facilitons la mise à l'échelle de la création de vidéos avec de nouveaux outils qui vous aident à concevoir des apparences d'avatars uniques, à générer des avatars à partir de photos et à traduire du texte dans différentes langues, le tout en seulement quelques clics.


Grille de sélection d'avatars HeyGen présentant divers personnages, tenues et arrière-plans pour la création de vidéos personnalisées.Grille de sélection d'avatars HeyGen présentant divers personnages, tenues et arrière-plans pour la création de vidéos personnalisées.

30 septembre 2024

HeyGen Automne 2024 : Nouvelles fonctionnalités et mises à jour des prix

Donnez vie à vos avatars avec de nouvelles capacités d'IA conçues pour stimuler votre imagination pour une création de vidéo meilleure et plus rapide.

video thumbnail

15 septembre 2024

Maintenant avec Sensation : Édition de Septembre

Chez HeyGen, nous repoussons toujours les limites de la vidéo IA. Ce mois-ci, nous introduisons nos avatars les plus réalistes à ce jour—maintenant avec l'expression émotionnelle—ainsi que des fonctionnalités de voix et de traduction plus intelligentes pour vous aider à créer des vidéos plus captivantes et humaines.

Présentation de HeyGen Avatar 3.0 mettant en vedette les avatars réalistes Nik, Candace et Chad avec plusieurs apparences.Présentation de HeyGen Avatar 3.0 mettant en vedette les avatars réalistes Nik, Candace et Chad avec plusieurs apparences.

5 septembre 2024

Avatar 3.0

Avatar 3.0 présente nos avatars les plus réalistes à ce jour—désormais avec des expressions et des mouvements qui correspondent au ton de votre script. Finies les boucles rigides ou les pauses maladroites. Ces avatars réagissent naturellement à ce qui est dit, transmettant votre message avec une véritable profondeur émotionnelle.


video thumbnail

15 août 2024

Créez de manière plus intelligente : édition d'août

Nous avons rendu la création de vidéos encore plus simple. Vous pouvez désormais télécharger des fichiers SRT et CSV dans Proofread Studio, créer votre Avatar Instantané gratuitement en quelques minutes, et naviguer plus rapidement dans vos projets grâce à notre tableau de bord repensé.


Mise à jour du produit HeyGen présentant visuellement l'interface de relecture, le présentateur virtuel et l'écran de téléchargement de traduction vidéoMise à jour du produit HeyGen présentant visuellement l'interface de relecture, le présentateur virtuel et l'écran de téléchargement de traduction vidéo
