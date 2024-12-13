Journal des modifications
Mises à jour des produits HeyGen
Découvrez les dernières nouveautés en matière de fonctionnalités de produits, d'outils d'avatar IA, de mises à jour de génération de vidéos et d'améliorations de la plateforme, conçues pour enrichir votre expérience créative
19 juin 2025
Placement de produit
Ajoutez votre produit dans la scène — pas de studio, pas de montage nécessaire.
Téléchargez une photo de produit, choisissez un avatar, insérez votre script et générez une publicité UGC prête à être partagée. Propulsé par les gestes hyper-réalistes et la synchronisation labiale d'Avatar IV, votre avatar interagit naturellement avec votre produit dans le cadre.
C’est la manière la plus rapide de créer des vidéos de marque qui captent l’attention.
5 juin 2025
Mises à jour d'Avatar IV
Avatar IV est devenu plus intelligent.
Désormais, avec des gestes dynamiques basés sur des scripts, des mouvements contrôlés par des invites, des micro-expressions et jusqu'à 60 secondes en 1080p, votre avatar semble plus humain que jamais.
Chaque clignement, mouvement et haussement d'épaules donne vie à votre script avec un réalisme saisissant.
4 juin 2025
AI Studio
Créez des vidéos comme si vous rédigiez un document.
AI Studio vous permet de tout modifier — le ton, les gestes, l'émotion — à partir d'un seul script. Pas de chronologies. Pas d'animation manuelle.
C'est du conte à votre façon. Rapide, flexible et conçu pour une qualité optimale à grande vitesse.
4 mai 2025
Avatar IV
Avatar IV est là : notre modèle le plus avancé à ce jour.
Une seule photo et un script, et votre avatar prend vie avec une synchronisation labiale précise, une expression naturelle et un mouvement dynamique. Cela fonctionne même pour les animaux, les personnages et les êtres imaginaires.
Ce n'est pas de l'animation. C'est du récit photoréaliste expressif en quelques secondes.
29 avril 2025
Miroir vocal
Votre voix. Votre livraison. Parfaitement assortis.
Avec la fonctionnalité de Synchronisation Vocale, votre avatar ne se contente pas de sonner comme vous — il parle exactement comme vous. Enregistrez simplement un clip de référence, et l'avatar imitera votre ton, rythme et expression.
C’est la manière la plus simple de paraître véritablement authentique dans chaque langue et style.
24 avril 2025
Légendes
Vous pouvez désormais ajouter des sous-titres directement dans HeyGen—plus besoin de changer d'outils ou de télécharger ailleurs. Générez, éditez et stylisez automatiquement les sous-titres directement dans l'éditeur pour qu'ils correspondent au ton et à l'identité visuelle de votre vidéo. Que vous cherchiez à améliorer l'accessibilité ou à augmenter l'engagement, il n'a jamais été aussi facile de créer un contenu poli et sous-titré en un seul endroit.
31 mars 2025
Mélange de marques
Découvrez Brand Shuffle – une nouvelle méthode pour appliquer instantanément l'identité de votre marque sur l'ensemble de votre projet.
Sélectionnez une marque, et toutes les couleurs et polices se mettent à jour automatiquement pour correspondre à son style unique.
Envie d'un nouveau regard ? Cliquez sur « Mélanger » pour explorer de nouvelles variations dans la palette et la typographie de votre marque.
Une manière amusante et rapide d'expérimenter différents styles tout en restant fidèle à la marque.
1er avril 2025
Correction du contact visuel
Maintain natural eye contact—even when reading from a script.
Now included in both video and motion looks, this feature subtly corrects gaze direction to help your videos feel more personal and engaging.
- Ouvrez HeyGen.
- Naviguez vers Avatars.
- Sélectionnez un Avatar.
- Choisissez un Regardez.
- Cliquez sur Modifier l'apparence.
- Activez la Correction du contact visuel.
31 mars 2025
Score Vidéo
Obtenez un retour instantané sur vos images avant de créer un avatar.
Nous vérifierons l'éclairage, l'arrière-plan, le cadrage et plus encore—ainsi vous pourrez résoudre les problèmes en amont et obtenir les meilleurs résultats.
31 mars 2025
Mode Projecteur
Le mode Spotlight améliore le mouvement, l'éclairage et la présentation pour créer un avatar plus expressif, raffiné et prêt à être filmé, idéal pour des messages vidéo marquants et du contenu qui se démarque.
14 mars 2025
PDF en vidéo
Avec notre nouvelle fonctionnalité PDF en Vidéo, vous pouvez instantanément transformer n'importe quel PDF en une vidéo dynamique menée par un avatar. Chaque page devient une diapositive que vous pouvez personnaliser ou générer avec un avatar, idéale pour les présentations commerciales, le contenu de formation, et plus encore. Essayez-la dès maintenant sous Vidéo Avatar → PDF en Vidéo.
3 mars 2025
BrandKit
Votre marque sera générée automatiquement en quelques secondes. Il suffit de saisir une URL, et HeyGen construira un profil de marque complet—logo, couleurs, polices de caractère, et même votre ton de voix.
Basculez entre plusieurs BrandKits à tout moment, et nous corrigerons même la prononciation de votre nom de marque. C'est parfait pour les créateurs, les équipes et les agences qui travaillent sur plusieurs marques.
28 février 2025
Avatars combinés de photo et vidéo
Gérez tous vos avatars photo et vidéo en un seul endroit : passez facilement d'un style à l'autre pour une expérience de création plus flexible et fluide.
28 février 2025
Conception vocale
Concevez une voix unique pour votre avatar, du ton et de l'accent au rythme et à la personnalité. Idéal pour une narration de marque cohérente, le développement de personnages ou des voix off multilingues.
19 janvier 2024
Contrôle du mouvement
Besoin d'un autre emplacement pour avatar ? Désormais, les extensions d'avatar interactives et vidéo sont disponibles sur tous les abonnements payants pour les utilisateurs de Creator+ en un clic dans votre onglet d'abonnements.
30 décembre 2024
Avatars de la communauté
Besoin d'un autre emplacement pour avatar ? Désormais, les extensions d'avatar interactives et vidéo sont disponibles sur tous les plans payants pour les utilisateurs de Creator+ en un clic dans votre onglet d'abonnements.
18 décembre 2024
Extensions pour Avatar
Besoin d'un emplacement d'avatar supplémentaire ? Désormais, les extensions d'avatar interactives et vidéo sont disponibles sur tous les abonnements payants pour les utilisateurs de Creator+ en un clic dans votre onglet d'abonnements.
18 décembre 2024
Ajouter des effets sonores pour les avatars photo
Un nouveau niveau de réalisme a atteint nos avatars photo. D'un simple clic, vous pouvez ajouter à la fois des apparences en mouvement ET des sons d'ambiance réalistes ainsi que des effets sonores. Oui, maintenant vous pouvez entendre ces mouettes et ces vagues dans cette photo de plage datant de 5 ans.
18 décembre 2024
Packs Look
Vous ne savez pas comment obtenir l'apparence ou le résultat parfait ? Nos packs de styles sont un ensemble de thèmes sélectionnés pour vous aider à créer tous les éléments nécessaires à votre dernière création vidéo.
18 décembre 2024
Options de style pour les looks générés
Prenez la pose et libérez votre créativité en créant des looks de différents styles pour vos avatars. Pixar, vintage, peu importe - il n'y a pas de modèle unique pour tous.
5 décembre 2024
Partager la page avec les commentaires
La collaboration est désormais plus simple. Partagez vos créations via des liens privés et recueillez des commentaires sur la chronologie, sans nécessiter de compte HeyGen.
15 novembre 2024
Incitation. Enregistrement. Échelle : Édition de novembre
Ce mois-ci, HeyGen rend la création encore plus rapide. Générez des vidéos de vous-même avec juste une invite de texte, enregistrez votre écran avec une entrée vocale uniquement, et échelonnez la création de vidéos en utilisant notre nouvelle suite d'API.
15 octobre 2024
Créez davantage, Traduisez plus rapidement : Édition d'octobre
Chez HeyGen, nous facilitons la mise à l'échelle de la création de vidéos avec de nouveaux outils qui vous aident à concevoir des apparences d'avatars uniques, à générer des avatars à partir de photos et à traduire du texte dans différentes langues, le tout en seulement quelques clics.
15 septembre 2024
Maintenant avec Sensation : Édition de Septembre
Chez HeyGen, nous repoussons toujours les limites de la vidéo IA. Ce mois-ci, nous introduisons nos avatars les plus réalistes à ce jour—maintenant avec l'expression émotionnelle—ainsi que des fonctionnalités de voix et de traduction plus intelligentes pour vous aider à créer des vidéos plus captivantes et humaines.
5 septembre 2024
Avatar 3.0
Avatar 3.0 présente nos avatars les plus réalistes à ce jour—désormais avec des expressions et des mouvements qui correspondent au ton de votre script. Finies les boucles rigides ou les pauses maladroites. Ces avatars réagissent naturellement à ce qui est dit, transmettant votre message avec une véritable profondeur émotionnelle.
15 août 2024
Créez de manière plus intelligente : édition d'août
Nous avons rendu la création de vidéos encore plus simple. Vous pouvez désormais télécharger des fichiers SRT et CSV dans Proofread Studio, créer votre Avatar Instantané gratuitement en quelques minutes, et naviguer plus rapidement dans vos projets grâce à notre tableau de bord repensé.