Intégrations de l'application HeyGen

Libérez la puissance de l'IA

création de vidéo avec

intégrations d'applications

L'écosystème de partenaires d'applications de HeyGen s'intègre de manière transparente avec des applications populaires pour apporter la création de vidéos IA directement dans vos flux de travail existants. Générez des vidéos de haute qualité rapidement et efficacement sans changer d'outils.

Fait confiance par plus de

Plus de 85 000 clients

Connectez-vous et créez

Explorez l'écosystème des partenaires d'applications HeyGen

L&D

Mindstamp

Ajoutez des éléments interactifs à vos vidéos. Avec HeyGen et Mindstamp, vous pouvez ajouter des quiz, des formulaires et plus encore aux vidéos pour captiver votre audience et augmenter la participation.

Associez-vous avec HeyGen

Construire. Gagner. Créer

Mettez à l'échelle vos vidéos, optimisez vos flux de travail et stimulez l'engagement avec HeyGen

Partenaires d'application

Vous souhaitez améliorer votre application avec les outils vidéo de HeyGen ? Intégrez les API vidéo de HeyGen et permettez à vos utilisateurs de créer des vidéos captivantes directement dans votre application.

Partenaires affiliés

Vous voulez gagner de l'argent en partageant HeyGen ? Faites la promotion de HeyGen et gagnez lorsque votre public s'inscrit. Idéal pour les marketeurs et les influenceurs.

Témoignages

Ce que disent les clients à notre sujet

