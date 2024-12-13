Intégrations de l'application HeyGen
L'écosystème de partenaires d'applications de HeyGen s'intègre de manière transparente avec des applications populaires pour apporter la création de vidéos IA directement dans vos flux de travail existants. Générez des vidéos de haute qualité rapidement et efficacement sans changer d'outils.
Explorez l'écosystème des partenaires d'applications HeyGen
Productivité
Zapier
Transformez votre narration visuelle et votre flux opérationnel. HeyGen et Zapier vous permettent de créer des vidéos IA en plus de 175 langues et d'automatiser les flux de travail avec des milliers d'applications connectées.
Productivité
Clay
Automatisez le storytelling vidéo à grande échelle. Avec HeyGen et Clay, générez des vidéos de vente et de marketing personnalisées qui captivent—entièrement automatisées du début à l'envoi.
Gestion de contenu
Hubspot
Améliorez votre stratégie de contenu. Avec HeyGen et HubSpot, transformez instantanément vos articles de blog en résumés vidéo de style influenceur grâce à l'IA—idéal pour les réseaux sociaux.
Traduction
Translateyoutubevideos.com
La manière la plus pratique de traduire des vidéos depuis YouTube ! Connectez votre compte YouTube et visualisez tout votre contenu dans un tableau de bord pratique. Traduisez vos vidéos en plusieurs langues en masse sans avoir à télécharger et à téléverser de manière fastidieuse sur HeyGen.
Marketing
Adobe Express
Transformez des images saisissantes en récits vidéo. Avec HeyGen et Adobe Express, convertissez des visuels statiques en histoires dynamiques qui valorisent votre contenu et captivent votre public.
Marketing
Canva
Transformez des designs statiques en vidéos animées par l'IA. Avec HeyGen et Canva, transformez instantanément vos créations en contenu vidéo dynamique—aucune caméra, équipe ou montage nécessaire.
Marketing
ChatGPT
Prenez du texte et transformez-le en visuels prêts à l'emploi. Avec HeyGen et ChatGPT, convertissez instantanément du texte généré par IA en vidéos soignées pour les ventes, la formation et le contenu social.
Marketing
Trupeer
Ajoutez une touche humaine aux enregistrements d'écran. Avec Trupeer et HeyGen, vous pouvez enregistrer votre écran et utiliser la synthèse vocale pour créer des démos de produits et de la documentation de haute qualité.
L&D
FlowShare
Rendez la formation et l'intégration plus efficaces. Avec HeyGen et FlowShare, transformez les guides étape par étape en vidéos menées par des avatars, sans besoin de filmer ou d'éditer.
E-Commerce
Tolstoy
Captiver et convertir les clients. Avec HeyGen et Tolstoy, vous pouvez utiliser des avatars IA pour présenter des produits, guider les spectateurs et stimuler les ventes directement depuis votre site e-commerce.
E-Commerce
Repurpose.io
Simplifiez le partage de contenu. Avec HeyGen et Repurpose.io, créez et distribuez des vidéos IA sur toutes les principales plateformes—optimisées, cohérentes et prêtes à captiver.
Associez-vous avec HeyGen
Construire. Gagner. Créer
Mettez à l'échelle vos vidéos, optimisez vos flux de travail et stimulez l'engagement avec HeyGen
Partenaires API
Vous souhaitez améliorer votre application avec les outils vidéo de HeyGen ? Intégrez les API vidéo de HeyGen et permettez à vos utilisateurs de créer des vidéos captivantes directement dans votre application.
Partenaires d'agence
Intéressé à proposer des vidéos de qualité studio alimentées par l'IA à vos clients ? Rejoignez notre Programme Partenaires Agence pour des commissions et une formation exclusive en tant que partenaire certifié.