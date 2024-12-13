Explications de Produit - Cas d'Utilisation
Créez instantanément des vidéos de produits pour éduquer le public
Simplifiez des idées complexes et améliorez l'engagement client avec HeyGen. Que vous lanciez un nouveau produit ou guidiez les utilisateurs à travers un flux de travail, HeyGen vous aide à créer des vidéos explicatives professionnelles et conformes à votre marque en quelques minutes, sans équipe de production ni montage complexe.
Avantages et valeur
Expliquez les fonctionnalités complexes avec des vidéos de produit captivantes
Créez des vidéos de produits sans les goulots d'étranglement
Vos produits méritent une première impression valorisante. La production vidéo traditionnelle est coûteuse et prend beaucoup de temps. HeyGen automatise le processus, permettant aux équipes de produire des vidéos de produit de haute qualité plus rapidement et à une fraction du coût.
Valorisez vos guides pratiques avec des modèles visuels captivants
Transformez des manuels techniques et arides en guides pratiques captivants. Utilisez les avatars les plus réalistes du marché, des graphiques animés et une narration claire pour simplifier l'apprentissage et garantir que votre public comprenne rapidement même les processus les plus complexes.
Itérez, mettez à l'échelle et traduisez des vidéos plus rapidement que jamais auparavant
Mettez rapidement à jour la messagerie, changez les visuels et personnalisez vos vidéos de produit avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen. Testez, optimisez et adaptez le contenu pour tout public dans plus de 170 langues et dialectes sans avoir à refaire des prises ou des montages coûteux.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes marketing forment les utilisateurs
Tomorrow.io révolutionne le marketing et la création de contenu
Des vidéos explicatives de produits aux campagnes personnalisées, les outils d'IA permettent aux petites équipes de rivaliser avec les géants de l'industrie, de stimuler l'innovation et de transformer la manière dont elles se connectent avec leur public.
Les démos Pyne atteignent une valeur 4 fois plus rapide et 2,3 fois plus de conversions
Découvrez comment Pyne utilise l'API de HeyGen pour créer des agents de démonstration réalistes, augmentant l'engagement par 10, améliorant la rétention et générant 2,3 fois plus de conversions pour les entreprises B2B PLG.
«Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours en tête pour la qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
Comment créer
des vidéos de produits avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et préparez-vous à créer des vidéos de produit étonnantes et de qualité professionnelle en quelques minutes
Connectez-vous à HeyGen et préparez-vous à créer des vidéos de produit étonnantes et de qualité professionnelle en quelques minutes
Parcourez une variété de modèles de vidéos de produits personnalisables pour correspondre à différents styles, tons et besoins. Choisissez celui qui convient à votre produit et à votre message, puis appliquez instantanément votre kit de marque en un seul clic.
Parcourez une variété de modèles de vidéos de produits personnalisables pour correspondre à différents styles, tons et besoins. Choisissez celui qui convient à votre produit et à votre message, puis appliquez instantanément votre kit de marque en un seul clic.
Utilisez l'enregistreur d'écran HeyGen (ou tout autre outil d'enregistrement d'écran) pour capturer votre produit en action pour votre vidéo de produit. Ou bien, téléchargez l'enregistrement dans HeyGen.
Utilisez l'enregistreur d'écran HeyGen (ou tout autre outil d'enregistrement d'écran) pour capturer votre produit en action pour votre vidéo de produit. Ou bien, téléchargez l'enregistrement dans HeyGen.
Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA réaliste pour narrer votre vidéo de produit. Vous souhaitez une touche personnelle ? Créez des jumeaux numériques de votre équipe dirigeante pour rendre vos vidéos plus authentiques et captivantes.
Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA réaliste pour narrer votre vidéo de produit. Vous souhaitez une touche personnelle ? Créez des jumeaux numériques de votre équipe dirigeante pour rendre vos vidéos plus authentiques et captivantes.
Personnalisez la vidéo du produit en modifiant le texte, les polices et les couleurs grâce aux outils simples de glisser-déposer de HeyGen. Ajoutez des éléments de marque et ajustez votre contenu pour qu'il réponde précisément à vos besoins.
Personnalisez la vidéo du produit en modifiant le texte, les polices et les couleurs grâce aux outils simples de glisser-déposer de HeyGen. Ajoutez des éléments de marque et ajustez votre contenu pour qu'il réponde précisément à vos besoins.
Intégrez des images, graphiques ou animations issues de la vaste bibliothèque de HeyGen. Utilisez ces éléments pour simplifier des idées complexes et rendre votre vidéo visuellement captivante.
Intégrez des images, graphiques ou animations issues de la vaste bibliothèque de HeyGen. Utilisez ces éléments pour simplifier des idées complexes et rendre votre vidéo visuellement captivante.
Une fois que votre vidéo de produit est prête, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la sur vos plateformes.
Une fois que votre vidéo de produit est prête, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la sur vos plateformes.
FAQ
HeyGen est une plateforme de génération de vidéos IA qui crée des vidéos professionnelles et personnalisables à l'aide d'avatars IA. Elle simplifie le processus de création de vidéos explicatives de produits en vous permettant de créer un contenu captivant et informatif sans avoir besoin d'une équipe de production complète.
HeyGen utilise des avatars IA, éliminant le besoin d'acteurs en direct, d'équipements complexes ou de cycles de production longs. La plateforme permet la création rapide de vidéos, des mises à jour faciles et la localisation pour un public mondial.
Oui ! HeyGen vous permet de personnaliser des avatars pour refléter la personnalité de votre marque. Vous pouvez choisir parmi une variété d'avatars, ajuster leur apparence et scénariser leur dialogue pour qu'il soit en accord avec votre communication.
Absolument. HeyGen prend en charge plusieurs langues, vous permettant de créer des vidéos explicatives adaptées à différents marchés. Vous pouvez fournir du contenu localisé avec des voix off de haute qualité dans la langue de votre choix.
Mettre à jour des vidéos avec HeyGen est rapide et simple. Modifiez simplement le script ou les visuels sur la plateforme, et votre vidéo mise à jour sera prête en quelques minutes.
Oui, les vidéos de produits HeyGen sont polyvalentes et peuvent être optimisées pour une utilisation sur des sites web, des médias sociaux, des campagnes d'emailing ou des plateformes de formation interne.
Avec HeyGen, vous pouvez créer une vidéo de produit de qualité professionnelle en seulement quelques heures, selon la complexité de votre script et de vos besoins visuels.
Pas du tout. L'interface conviviale de HeyGen est conçue pour les marketeurs, les éducateurs et les entreprises sans expertise technique. La plateforme vous guide pas à pas à travers le processus de création de vidéo.
HeyGen est idéal pour des secteurs tels que le SaaS, le commerce électronique, l'éducation, la santé, et plus encore—partout où une communication produit claire et l'engagement client sont des priorités.
Commencer est simple ! Inscrivez-vous sur HeyGen, découvrez ses outils de création vidéo et commencez à construire votre première vidéo de produit alimentée par l'IA dès aujourd'hui.