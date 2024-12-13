À propos d'Adobe Express
Adobe Express est un outil de conception convivial qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer des graphiques pour les réseaux sociaux, des vidéos, des flyers et d'autres contenus visuels. Il propose des modèles, des fonctionnalités alimentées par l'IA et une intégration transparente avec Adobe Creative Cloud pour simplifier la création de contenu pour tous les niveaux de compétence.
HeyGen et Adobe Express
L'intégration d'Adobe Express et HeyGen permet aux utilisateurs de combiner des conceptions graphiques étonnantes avec la création de vidéos alimentée par l'IA pour produire du contenu marketing, de formation et pour les réseaux sociaux de niveau professionnel. Avec des modèles personnalisables d'Adobe Express et HeyGen, les utilisateurs peuvent créer rapidement et efficacement des vidéos captivantes avec des avatars IA et un support multilingue.
Cas d'utilisation
- Contenu vidéo pour le marketing et les réseaux sociaux: Concevez des graphiques captivants et des éléments de marque dans Adobe Express et intégrez-les sans effort dans HeyGen.
- Formations personnalisées et vidéos éducatives: Les entreprises et les éducateurs peuvent créer des diapositives attrayantes, des infographies et des modèles dans Adobe Express, puis les améliorer avec des avatars IA dans HeyGen.
- Localisez le contenu et créez des vidéos multilingues: Produisez des matériaux de marque adaptables et des mises en page dans Adobe Express. Ensuite, les fonctionnalités de traduction de vidéo et de voix off par intelligence artificielle de HeyGen peuvent créer des vidéos localisées dans plus de 170 langues et dialectes.