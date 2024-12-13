À propos d'Adobe Express

Adobe Express est un outil de conception convivial qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer des graphiques pour les réseaux sociaux, des vidéos, des flyers et d'autres contenus visuels. Il propose des modèles, des fonctionnalités alimentées par l'IA et une intégration transparente avec Adobe Creative Cloud pour simplifier la création de contenu pour tous les niveaux de compétence.

HeyGen et Adobe Express

L'intégration d'Adobe Express et HeyGen permet aux utilisateurs de combiner des conceptions graphiques étonnantes avec la création de vidéos alimentée par l'IA pour produire du contenu marketing, de formation et pour les réseaux sociaux de niveau professionnel. Avec des modèles personnalisables d'Adobe Express et HeyGen, les utilisateurs peuvent créer rapidement et efficacement des vidéos captivantes avec des avatars IA et un support multilingue.