Gratuit
$ 0/mois
Essayez l'API HeyGen gratuitement sans aucun engagement
- Créer un avatar avec des photos
- Créer une vidéo à partir de zéro
- Créer une vidéo à partir de modèles
- Récupérer les listes d'avatars, de voix, de modèles
- Diffusion avec avatar interactif
- Filigrane inclus
Échelle
$ 330/mois
Pour les produits qui nécessitent une portée internationale plus large et une croissance évolutive.
- Tout en Pro
- API de traduction vidéo
- API de relecture
- Renouvellement automatique
- Traduction de vidéo de 20 secondes
- Identique à la version Pro sur d'autres produits
Étude de cas : résultats clés de trivago
« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours le meilleur en termes de qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
João Laureano, Directeur de Création
FAQ sur la tarification des API
Le plan gratuit offre 10 crédits pour essayer les API principales de HeyGen, y compris un accès de base à la génération de vidéos, la traduction et les avatars. C'est idéal pour les développeurs qui évaluent la plateforme ou testent des flux de travail avant de passer à une version supérieure.
HeyGen fournit un environnement sandbox pour développeurs avec des crédits limités à des fins de test. Vous pouvez vous authentifier via OAuth et accéder aux points d'accès principaux pendant le développement.
Chaque crédit peut être utilisé pour générer du contenu tel que des avatars photo ou de courtes vidéos IA. Pro vous offre 100 crédits par mois, Scale propose 660 crédits par mois et les plans Entreprise sont personnalisés. Plus vous achetez de crédits, plus le coût effectif par crédit est bas.
Gratuit : 10 crédits par mois
Pro: 99 $ pour 100 crédits = 0,99 $ par crédit
Échelle: 330 $ pour 660 crédits = 0,50 $ par crédit
- Choisissez Pro si vous réalisez des projets de taille moyenne ou utilisez une personnalisation de marque de manière occasionnelle.
- Optez pour Scale si vous produisez du contenu régulièrement ou si vous travaillez avec des équipes plus importantes.
- Envisagez Enterprise si vous avez besoin de concurrence d'API, de support Slack privé, de SLA ou de conformité d'entreprise.
Absolument. Vous pouvez mettre à niveau à tout moment pour obtenir plus de crédits, réduire les coûts par unité et accéder à des fonctionnalités avancées telles que la concurrence et le support privé.
Scale introduit le support par e-mail, des remises sur volume et des options de concurrence. L'entreprise débloque un support premium (Slack), des SLA, des avatars/voix personnalisés, et le renouvellement automatique.
- Gratuit: Accès uniquement au portail des développeurs
- Pro : Support de base par ticket
- Échelle: Support par e-mail et remises sur volume
- Enterprise: Support premium Slack, intégration dédiée et SLA de niveau entreprise
Oui. Si vous êtes en phase de développement, le plan Scale réduit de près de moitié votre coût par crédit par rapport au plan Pro. Vous aurez également accès à des fonctionnalités qui nécessiteraient autrement des outils tiers ou une gestion manuelle.
Non, les crédits sont réinitialisés à chaque cycle de facturation. Il est préférable d'estimer votre consommation mensuelle pour choisir le forfait le plus rentable. Si vous utilisez constamment moins ou plus que prévu, vous pouvez changer de forfait à tout moment.
L'Enterprise est conçue pour les équipes nécessitant évolutivité et fiabilité. Elle comprend des avatars personnalisés, des SLA, une concurrence d'API, une conformité avancée et des canaux de support direct. C'est une solution complète pour la génération de contenu critique à grande échelle.