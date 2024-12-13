Le plan gratuit offre 10 crédits pour essayer les API principales de HeyGen, y compris un accès de base à la génération de vidéos, la traduction et les avatars. C'est idéal pour les développeurs qui évaluent la plateforme ou testent des flux de travail avant de passer à une version supérieure.

HeyGen fournit un environnement sandbox pour développeurs avec des crédits limités à des fins de test. Vous pouvez vous authentifier via OAuth et accéder aux points d'accès principaux pendant le développement.