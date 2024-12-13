Rong Yan est le directeur technique (CTO) de HeyGen, dédié à rendre le storytelling visuel accessible à tous. Auparavant, il était vice-président de l'ingénierie chez HubSpot, dirigeant les produits de Données et d'Intelligence, et a occupé des postes de direction chez Snapchat, Square et Facebook. Rong a obtenu son M.Sc. (2004) et son Ph.D. (2006) à l'Université Carnegie Mellon. Chercheur prolifique, il compte plus de 60 publications, 35 brevets, et une expertise en IA, en exploration de données et en vision par ordinateur.



