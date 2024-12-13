Fait confiance par plus de
Une IA qui se connecte, s'adapte et inspire
Chez HeyGen, notre recherche en IA est motivée par la mission de rendre le storytelling visuel accessible à tous.
Rencontrez nos leaders en IA
Innover à l'intersection de la créativité, de la communication et de la technologie.
Charly Hong
Responsable de la recherche en IA
Charly Hong apporte plus d'une décennie d'expertise en vision par ordinateur et en IA, avec une spécialisation dans la modélisation, la compréhension et la génération vidéo des humains. Il a rédigé plus de 60 publications et brevets, soulignant son engagement envers l'innovation et les solutions à fort impact. Chez HeyGen, Charly favorise les avancées en technologie IA qui font le pont de manière transparente entre la recherche et le produit.
Rong Yan
Directeur Technique
Rong Yan est le directeur technique (CTO) de HeyGen, dédié à rendre le storytelling visuel accessible à tous. Auparavant, il était vice-président de l'ingénierie chez HubSpot, dirigeant les produits de Données et d'Intelligence, et a occupé des postes de direction chez Snapchat, Square et Facebook. Rong a obtenu son M.Sc. (2004) et son Ph.D. (2006) à l'Université Carnegie Mellon. Chercheur prolifique, il compte plus de 60 publications, 35 brevets, et une expertise en IA, en exploration de données et en vision par ordinateur.
Joshua Xu
Directeur Général
Joshua Xu est le co-fondateur et PDG de HeyGen, portant la mission de transformer le récit visuel avec la création de contenu assistée par l'IA. Auparavant, il était ingénieur principal chez Snapchat (2014–2020), à la pointe des innovations en matière de classement des publicités, d'apprentissage automatique et de photographie computationnelle. Titulaire d'un master en informatique de l'université Carnegie Mellon, Joshua apporte une expertise approfondie dans les domaines de l'apprentissage automatique, de la vision par ordinateur et de l'IA générative.
Jun-Yan Zhu
Conseiller
Jun-Yan Zhu est le professeur assistant Michael B. Donohue en informatique et robotique à l'Université Carnegie Mellon, où il dirige le laboratoire d'intelligence générative. Ses recherches se concentrent sur les modèles génératifs, la vision par ordinateur et le graphisme, avec pour mission de doter les créateurs de modèles génératifs. Il a reçu le prix de Chercheur en IA de l'année de Samsung, la bourse Packard, le prix NSF CAREER, parmi d'autres récompenses.
Nos piliers de recherche : façonner l'IA de demain
Redéfinir l'identité numérique avec précision et qualité
Notre concentration sur la génération d'avatars met l'accent sur la contrôlabilité, la cohérence et une qualité inégalée. En faisant progresser la création pilotée par l'IA, nous permettons aux avatars de refléter les expressions et comportements humains de manière transparente, comblant ainsi le fossé entre la réalité et le monde numérique.
Franchir les barrières linguistiques avec des solutions multimodales
En tirant parti de l'IA pour créer des solutions de traduction vidéo multimodales, nous visons à rendre la communication mondiale plus accessible. En intégrant de manière transparente le texte, la voix et les visuels, nous transformons les vidéos en contenu universellement compréhensible, favorisant ainsi la connexion interculturelle.
Engagement en temps réel via l'innovation multimodale
Grâce au rendu en temps réel et aux solutions multimodales avancées, nos avatars interactifs donnent vie aux conversations. Ces avatars ne se contentent pas de répondre de manière dynamique, mais redéfinissent également l'interaction utilisateur, rendant la technologie plus captivante et semblable à l'humain.
