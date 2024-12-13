« Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours le meilleur en termes de qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »

João Laureano, Directeur de Création