Nous vivons dans un monde où la vidéo est prioritaire.

Plus de 1 milliard d'heures de vidéos sont visionnées chaque jour sur YouTube, et la personne moyenne regarde 17 heures de vidéo par semaine.

Alors, si une entreprise veut des clients, elle a besoin de vidéos. Et les vidéos nécessitent des caméras — et des acteurs, des lieux de tournage, des logiciels de montage, des retakes... avec tout cela, les vidéos finies peuvent coûter 1 000 $ US par minute. Au minimum.