À propos de nous
HeyGen Leader de l'Avenir
de Génération de Vidéo par IA
Chez HeyGen, notre mission est de rendre la narration visuelle accessible à tous. Parce que nous croyons que vous ne devriez pas avoir besoin d'équipements sophistiqués ou de ressources infinies pour partager vos meilleures idées.
De l'idée à
Innovation
HeyGen a commencé avec une idée simple—rendre la création de vidéos sans effort. Aujourd'hui, nous transformons la narration avec l'IA, permettant à tout le monde de créer des vidéos de haute qualité sans limites.
Nous vivons dans un monde où la vidéo est prioritaire.
Plus de 1 milliard d'heures de vidéos sont visionnées chaque jour sur YouTube, et la personne moyenne regarde 17 heures de vidéo par semaine.
Alors, si une entreprise veut des clients, elle a besoin de vidéos. Et les vidéos nécessitent des caméras — et des acteurs, des lieux de tournage, des logiciels de montage, des retakes... avec tout cela, les vidéos finies peuvent coûter 1 000 $ US par minute. Au minimum.
Et puis l'intelligence artificielle est apparue.
Les gens adorent les vidéos. Mais la plupart détestent être devant la caméra. C'est ce que le fondateur Joshua Xu a découvert lorsqu'il était ingénieur chez Snap, en développant des fonctionnalités pour les publicités SnapChat et la caméra IA.
Mais avec la génération de vidéo par IA, tout le monde peut libérer son conteur intérieur — en fait, retirer la caméra débloque la créativité et la liberté dans le récit visuel. Et c'est ainsi que HeyGen est né.
Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver un script.
Avec HeyGen, les entreprises peuvent simplement écrire leur scénario et générer leur vidéo. Pas de caméra, pas de budget, pas de maux de tête. Nous avons déjà aidé plus de 45 000 entreprises et des millions de personnes à créer, localiser et personnaliser des vidéos à grande échelle — et ce n'est que le début.
À mesure que nous établissons des normes industrielles pour l'utilisation éthique des vidéos IA et que nous menons la charge vers des expériences IA plus immersives, nous savons que ce n'est que le début. Nous sommes impatients de voir où cette aventure nous mènera.
Nos Bureaux
Nos bureaux mondiaux rassemblent les esprits les plus brillants pour façonner l'avenir de la création de vidéos avec l'intelligence artificielle.
Ceci est HeyGen
Nos valeurs reflètent qui nous sommes et ce pour quoi nous luttons. Elles sont la pierre angulaire de notre culture, donc si ces valeurs vous parlent, venez parler avec nous.
01. Les Gennovateurs se déplacent rapidement.
Notre engagement envers la vitesse stimule la valeur et l'innovation. Nous prospérons dans le paysage en constante évolution de l'IA, comprenant que l'agilité et l'itération rapide sont la clé du succès.
02. Les innovateurs assument la responsabilité.
Nous assumons la responsabilité des défis et des opportunités, en stimulant des solutions et des décisions proactives à chaque instant et en façonnant notre avenir avec intention et détermination. Nous gagnons en équipe.
03. Les Gennovateurs sont intenses et déterminés.
Nous recherchons sans relâche l'excellence. Nous donnons la priorité à la praticité et à l'efficacité, tout en recherchant ouvertement les meilleures idées, peu importe d'où elles proviennent.
04. Les innovateurs placent les clients en première position.
Nous sommes profondément engagés à comprendre les besoins de nos clients et nous nous efforçons de dépasser leurs attentes, avec nos solutions innovantes, en construisant des relations durables à chaque interaction.
05. Les Gennovateurs sont créatifs.
La créativité est la pierre angulaire de l'innovation. Nous encourageons activement une culture où la pensée imaginative est célébrée.
Nous sommes engagés
à faire les choses correctement.
La confiance et la sécurité sont cruciales pour ce que nous faisons. Depuis nos protocoles avancés de vérification des utilisateurs jusqu'à nos efforts robustes de modération de contenu, nous travaillons constamment à maintenir nos produits sûrs, responsables et éthiques.
HeyGen dans les Actualités
Découvrez les dernières nouvelles sur HeyGen dans des médias de premier plan tels que Bloomberg, Forbes et d'autres—couvrant nos innovations, notre croissance et notre impact dans la création de vidéos avec l'IA.
20 juin 2024
Startup de vidéo IA HeyGen évaluée à 500 millions de dollars lors d'un tour de financement
7 août 2024
85 des startups les plus prometteuses de 2024, selon les principaux investisseurs en capital-risque
24 juin 2024
HeyGen AI Video Lève 60 Millions de Dollars, en Plus de Courts Métrages Cinématographiques IA