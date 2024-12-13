À propos de HeyGen AI - Principaux arguments de vente
Public cible
Nous recherchons des affiliés dont les audiences comprennent des créateurs, des monteurs vidéo, des marketeurs, des agents immobiliers et des professionnels de la formation et du développement, en particulier ceux qui sont actifs sur YouTube, TikTok ou dans l'industrie cinématographique.
Points de discussion
Aidez à diffuser la mission de HeyGen : rendre le storytelling visuel accessible à tous. Alors que la demande de vidéo augmente, nous comblons le fossé avec des outils IA faciles à utiliser.
Nos fonctionnalités
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité avec l'IA—sans acteurs, caméras, ou compétences en montage nécessaires. Les outils principaux incluent la conversion de texte en vidéo, la parole, la traduction et la technologie d'avatar.
Fait confiance par plus de
Plus de 85 000 clients
Devenez un affilié
Comment ça marche
01
Postuler
Soumettez un formulaire en répondant à quelques questions pour postuler à notre Programme d'Affiliation.
02
Distribuer
Partagez votre lien exclusif avec votre public et suivez les performances en temps réel via Rewardful.
03
Soyez payé !
Pour chaque client que vous amenez à HeyGen qui respecte les conditions de notre programme, vous recevrez une commission !
Directives juridiques pour les affiliés
🚫 Pas d'auto-parrainage
Vous ne pouvez pas vous référer vous-même ou utiliser votre propre lien pour obtenir une réduction.
🚫 Interdiction d'enchérir sur des mots-clés de marque
Pour garantir une concurrence équitable, nous vous demandons d'éviter d'enchérir sur des mots-clés de marque tels que "HeyGen", "Tarifs HeyGen", "heygen.com" ou "Tarifs heygen.com" dans vos campagnes de recherche payante.
🚫 Pas de fausse représentation
Ne vous faites pas passer pour HeyGen ou n'essayez pas de tromper les gens en leur faisant croire que votre entreprise est HeyGen.
Comment vous êtes rémunéré
- Les paiements sont effectués dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois.
- La commission est payée uniquement sur la base des montants réels reçus par HeyGen.
- Explication des cas exceptionnels : Lorsque vous parrainez un client qui a souscrit à un abonnement le 5 janvier, vous serez payé le 6 février (Si le 6 février n'est pas un jour ouvrable, alors le paiement sera effectué dans les cinq premiers jours ouvrables de mars).
- Le solde minimum pour les paiements est de 30 $. Les paiements sont effectués uniquement par PayPal.
FAQ
Nous n'avons actuellement aucun plafond ! Utilisez la calculatrice ci-dessus pour explorer votre potentiel de gains !
Nous offrons une commission de 20 % pour les premiers 12 mois d'un nouvel abonnement payant Créateur ou Équipe. Si un utilisateur change de formule d'abonnement, à la hausse ou à la baisse, durant les premiers 12 mois, la commission de 20 % reflétera également ce changement.
Non, vos clients doivent s'inscrire sur leurs propres appareils via votre lien de parrainage afin que vous puissiez gagner des crédits de parrainage.
60 jours. Si un utilisateur achète un abonnement payant HeyGen Creator ou Team 60 jours après la première visite référée, la conversion ne sera plus suivie.
Visitez les Conditions générales du programme d'affiliation HeyGen. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à [email protected] pour plus d'informations.