Publicités vidéo - Cas d'utilisation
Création de publicités haute performance en quelques minutes avec la vidéo IA
Lorsqu'il s'agit de campagnes publicitaires, la vitesse et la qualité peuvent faire la différence entre le succès et les opportunités manquées. Avec HeyGen, les marketeurs peuvent créer des publicités professionnelles et accrocheuses pour plusieurs plateformes en une fraction du temps. Développez du contenu à fort impact sans étirer votre budget ou épuiser votre équipe.
Avantages et valeur
Réalisez plus avec des publicités vidéo IA sur lesquelles vous pouvez compter
Réalisez des publicités impressionnantes en quelques minutes sans aucun tracas
Évitez les longs cycles de production et les coûts élevés de la création publicitaire traditionnelle. Le générateur de publicités IA de HeyGen vous permet de produire des publicités étonnantes et conformes à votre marque en une fraction du temps, vous permettant de respecter des délais serrés et de garder vos campagnes en avance sur la tendance.
Maximisez le ROI avec des publicités dynamiques et personnalisées
Tirez davantage de valeur de chaque dollar publicitaire en créant des vidéos qui résonnent vraiment avec votre audience, tout en économisant du temps et en développant ce qui fonctionne. Avec les outils vidéo IA de HeyGen et une API puissante, vous pouvez personnaliser dynamiquement les publicités pour des millions de spectateurs sur des plateformes comme YouTube et adapter les scripts au contenu qu'ils regardent.
Test et optimisation des publicités sans effort pour un impact maximal
Générez rapidement des variantes de vos annonces pour tester plusieurs messages, appels à l'action ou visuels. Avec l'IA de HeyGen, vous pouvez recueillir des insights et optimiser les campagnes plus rapidement, en garantissant que les décisions basées sur les données améliorent les performances à chaque étape.
Témoignages clients
Découvrez comment les grandes marques optimisent la création de publicités
Trivago économise 3 à 4 mois et localise des publicités pour 30 marchés
Découvrez comment l'équipe créative de trivago a utilisé HeyGen pour réduire de 50% le temps de post-production et rationaliser la localisation des publicités à l'échelle mondiale, tout en préservant la cohérence de leur marque.
Tomorrow.io dimensionne du contenu vidéo personnalisé
Découvrez comment l'équipe marketing épurée de Tomorrow.io a utilisé HeyGen pour créer des vidéos personnalisées et évolutives en quelques heures, augmentant l'engagement et stimulant la stratégie de contenu.
«Nous avons fait des tests avec d'autres entreprises et HeyGen était toujours en tête pour la qualité. Nous avons été très transparents avec leur équipe dès le début car nous étions dans une situation à haut risque et à forte récompense où nous faisions cela pour la première fois et nous leur faisions vraiment confiance et cela a entièrement porté ses fruits. »
Comment créer
des publicités vidéo avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et commencez à créer des publicités accrocheuses générées par IA en seulement quelques minutes.
Découvrez une grande variété de modèles de publicités prêts à l'emploi. Que ce soit pour le lancement d'un produit, la mise à jour d'un service ou une campagne de sensibilisation à la marque, choisissez un modèle qui correspond à votre vision. Appliquez instantanément votre kit de marque pour une image de marque cohérente.
Téléchargez votre script et choisissez un avatar IA réaliste (ou créez le vôtre) pour donner à votre publicité un élément humain et crédible. Incluez des séquences b-roll, des images de produit ou des visuels marquants pour mettre en avant les points de vente uniques.
Téléchargez votre script et sélectionnez un avatar IA réaliste pour narrer votre vidéo de produit. Vous souhaitez une touche personnelle ? Créez des jumeaux numériques de votre équipe dirigeante pour rendre vos vidéos plus authentiques et captivantes.
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les palettes de couleurs, les polices et les mises en page. Intégrez des logos ou des slogans pour maintenir tout conforme à l'image de marque.
Rehaussez vos vidéos avec des animations, des graphiques et des effets spéciaux issus de la bibliothèque d'actifs de HeyGen pour donner à votre publicité ce coup de poing supplémentaire.
Une fois satisfait, exportez votre publicité vidéo alimentée par l'IA dans le format de votre choix et diffusez-la sur les canaux que vous préférez.
FAQ
HeyGen est une plateforme de génération de vidéos alimentée par l'IA qui simplifie la création de publicités professionnelles. Elle aide les marketeurs à produire rapidement des publicités vidéo pour les réseaux sociaux, l'affichage ou le reciblage, sans production coûteuse ni longs délais de réalisation.
En remplaçant les flux de production traditionnels par de l'IA, vous pouvez choisir des modèles, insérer votre script, les éléments de votre marque et un avatar IA réaliste pour produire des publicités finales en quelques minutes au lieu de jours ou de semaines.
Absolument ! HeyGen prend en charge la création de publicités pour Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, et plus encore. Ajustez le format et la durée pour correspondre aux spécifications de chaque canal.
Vous pouvez personnaliser le message, les visuels ou la voix off de chaque publicité pour différents publics ou langues, ce qui est idéal pour le reciblage, la localisation ou les campagnes ABM.
Oui. Les outils de traduction de HeyGen vous permettent de générer des publicités dans plus de 170 langues et dialectes, avec une synchronisation labiale précise pour des voix off réalistes. C'est idéal pour les campagnes mondiales qui doivent conserver leur authenticité dans différentes régions.
Non. L'interface conviviale de HeyGen et son éditeur glisser-déposer rendent l'édition avancée accessible à tous, quel que soit le niveau d'expérience.
HeyGen élimine le besoin d'équipes de production complètes, de tournages coûteux et de post-production avancée. L'approche pilotée par l'IA réduit considérablement le coût de création de publicités de haute qualité en interne.
Vous pouvez rapidement mettre à jour ou localiser d'anciens contenus publicitaires, adapter le format pour différentes plateformes, intégrer une nouvelle image de marque ou changer le message, recyclant ainsi efficacement des vidéos existantes pour de nouvelles campagnes. Cela maximise la valeur de votre contenu tout en vous faisant gagner du temps.
HeyGen se distingue par ses avatars IA réalistes, ses capacités de localisation avancées et son processus de création de vidéo simplifié. Il est conçu pour les marketeurs qui doivent créer rapidement du contenu de haute qualité et évolutif, ce qui le rend idéal pour les campagnes publicitaires modernes.
HeyGen simplifie les campagnes publicitaires mondiales en proposant des fonctionnalités de traduction, de localisation et de personnalisation, le tout sur une seule plateforme. Vous pouvez rapidement produire des publicités pour plusieurs régions, en garantissant la cohérence et l'authenticité sur différents marchés sans complexité supplémentaire.
Commencer est facile. Inscrivez-vous pour un compte gratuit, explorez les modèles et les fonctionnalités de la plateforme, et créez votre première publicité en quelques minutes seulement. Les outils intuitifs de HeyGen rendent la création de publicités captivantes simple, que vous meniez une campagne locale ou que vous vous lanciez à l'échelle mondiale.
Oui ! HeyGen est conçu pour aider les équipes de toutes tailles à créer des publicités percutantes sans nécessiter un gros budget ou de nombreuses ressources. Son tarif abordable et ses outils permettant de gagner du temps le rendent parfait pour les équipes marketing économes cherchant à maximiser leur production.
HeyGen s'intègre facilement à votre flux de travail existant. Une fois que vous avez créé vos vidéos, vous pouvez les télécharger et les mettre en ligne sur vos plateformes publicitaires préférées, vos CRM ou vos outils de gestion de contenu pour une distribution sans faille.
HeyGen est polyvalent et prend en charge une large gamme de types de publicités, y compris les publicités sur les réseaux sociaux, les vidéos de reciblage, les publicités explicatives et les campagnes localisées. Ses outils sont conçus pour vous aider à produire du contenu qui se démarque et génère des résultats.